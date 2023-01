Quels matchs de football arrivent sur Paramount + en janvier

Janvier 2023 apporte un certain nombre de rencontres passionnantes à Paramount +. Même si la Ligue des champions ne revient qu’en février, le retour à une action régulière du club suffit à aiguiser l’appétit des fans de football.

Par exemple, la Premiership écossaise a déjà disputé l’un de ses plus gros matchs de la saison. Old Firm a vu un match nul 2-2 entre les Rangers et le Celtic. Ensuite, la Serie A a lancé son redémarrage après la Coupe du monde avec les 20 équipes impliquées le 4 janvier.

Même si ces jeux majeurs appartiennent au passé, il y a beaucoup à attendre au début de 2023.

Matchs de football sur Paramount+ en janvier

Mardi 10 janvier – Inter Milan vs Parme (Coppa Italia)

L’Inter Milan, champion de la Coppa Italia la saison dernière, rejoint la compétition en huitièmes de finale. Là, il faut une équipe qui a passé de nombreuses années dans l’élite avant de subir un effondrement majeur. Parme est toujours en train de se reconstruire pour revenir aux sommets du football de Serie A, et un match au San Siro a le potentiel d’être une excellente déclaration.

Jeudi 12 janvier – Repêchage du NWSL College

La National Women’s Soccer League a de sérieux arguments pour être la meilleure ligue de clubs féminins au monde. Bien que cela ne fasse pas nécessairement partie du calendrier des matchs, Paramount + diffuse le repêchage d’entrée pour la Ligue nationale de soccer féminin en janvier. Croix Bethune et Isabella D’Aquila sont deux noms attendus très tôt.

Vendredi 13 janvier – Juventus vs Napoli (Serie A)

Le premier match de Naples en Serie A a eu lieu contre l’Inter Milan. En entrant dans ce match, Napoli était la seule équipe invaincue en championnat en Europe. Cela a créé une sorte de coussin en haut de la table. Cependant, cette avance est sous le microscope alors que Luciano Spalletti revient à l’action. La Juventus se rend au stade Deigo Armando Maradona pour ce qui se présente probablement comme un affrontement parmi les quatre premiers.

Mercredi 18 janvier – Inter vs Milan (Supercoppa Italiana)

Tout Derby della Madonnia mérite d’être vu. Ajoutez à cela le fait que ce match est pour le premier trophée de la saison italienne, et il y a un avantage supplémentaire. L’Inter et Milan connaissent une résurgence au cours des dernières saisons, remportant les deux derniers Scudettos et la précédente Coppa Italia, d’où la raison pour laquelle l’Inter s’est qualifiée pour ce match.

Mardi 24 janvier – Lazio vs Milan (Serie A)

La Serie A est une ligue remarquablement serrée, et ce match le montre. Même si ces deux clubs ne sont séparés que par six points, l’un est deuxième et l’autre cinquième. Une victoire par l’un et une défaite par l’autre ont des ramifications massives sur la table finale. Cela rend ce match entre la Lazio et Milan, vainqueur en titre du Scudetto, si crucial.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto