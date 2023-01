Quels matchs de football arrivent sur ESPN + en janvier

Janvier 2023 apporte non seulement une nouvelle année, mais un retour à des matchs de football de club cohérents sur ESPN +.

Cela inclut les compétitions de ligue, à savoir la Bundesliga et la Liga. Cependant, il se penche également sur les liens de coupe. Avec la Coupe du monde désormais dans le rétroviseur, les joueurs sont pleinement dans le swing de la saison des clubs.

Voici les jeux les plus notables à surveiller sur ESPN + alors que nous entrons dans la nouvelle année.

Les meilleurs matchs de football sur ESPN + en janvier

Vendredi 6 janvier – Everton contre Manchester United (troisième tour de la FA Cup) – En direct sur ESPN +

Deux des équipes les plus populaires d’Angleterre s’affrontent dès le début de la FA Cup. Il s’agit de la première rencontre des deux équipes en FA Cup depuis la demi-finale de 2016. United a remporté de justesse ce concours, 2-1, avec Anthony Martial marquant tard.

Samedi 7 janvier – Coventry City contre Wrexham (troisième tour de la FA Cup) – EN DIRECT SUR ESPN +

Wrexham est de retour aux yeux du public. Les stars de Welcome to Wrexham on FX sont au troisième tour de la FA Cup pour affronter Coventry City sur la route. Il s’agit du premier match de Wrexham contre un adversaire de l’EFL dans cette édition de la FA Cup. Wrexham est l’une des trois équipes extérieures aux quatre premières divisions à atteindre ce stade du tournoi.

Dimanche 8 janvier – Manchester City contre Chelsea (troisième tour de la FA Cup) – EN DIRECT SUR ESPN +

Sur le papier, c’est le meilleur match du troisième tour de la FA Cup. Il y a d’autres matches impliquant des équipes de Premier League, y compris Everton contre United. Pourtant, celui-ci est particulier. City et Chelsea ont disputé la Coupe Carabao plus tôt cette saison juste avant la Coupe du monde. City a battu les Bleus. Fait intéressant, les deux s’affrontent trois jours seulement avant ce match nul de la FA Cup dans un match de Premier League.

Dimanche 8 janvier – Atletico Madrid vs Barcelone (LaLiga) – EN DIRECT SUR ESPN +

L’Atletico Madrid pourrait être en difficulté cette année. Le club se situe juste dans le top quatre, Joao Felix semblant prêt à partir en prêt. Après 15 matchs, Barcelone est en tête du championnat, mais de justesse. C’est une équipe fascinante entre des équipes qui évoluent dans des directions opposées.

Mardi 10 janvier et mercredi 11 janvier – (Coupe Carabao) – EN DIRECT SUR ESPN +

Les huit derniers de la Coupe Carabao n’apportent aucun match qui saute de l’écran. Newcastle contre Leicester City est un match intéressant. Cependant, les trois équipes en bas du tableau de la Premier League, Nottingham Forest, Wolves et Southampton, sont toutes dans les trois dernières. Bien sûr, Manchester United, Manchester City et Newcastle, tous dans les quatre premiers, sont également de la partie. Donc, il y a encore des équipes fortes là-bas.

11 janvier au 15 janvier – Supercopa de España – EN DIRECT SUR ESPN+

Ce tournoi miniature implique quatre équipes. Le vainqueur et vice-champion de la Liga et le vainqueur et vice-champion de la Copa del Rey. Cette année, cela signifie que le Real Madrid et Barcelone rejoindront les adversaires de la Coupe, le Real Betis et Valence, à Riyad, en Arabie saoudite. Le Real Madrid affronte Valence tandis que le Betis affronte Barcelone. Ces demi-finales ne sont que des matchs uniques avant la finale de la Supercopa de España le 15 janvier, qui pourrait être un Clásico si les deux équipes gagnent.

Vendredi 20 janvier – RB Leipzig vs Bayern Munich (Bundesliga) – EN DIRECT SUR ESPN +

Le match marque le retour de la Bundesliga après la trêve hivernale. Et quelle façon de faire. Les champions de l’an dernier, le Bayern Munich, affrontent les vainqueurs en titre du DFB-Pokal, le RB Leipzig. Les deux clubs sont actuellement dans les trois premiers du classement de la Bundesliga et ont développé une petite rivalité ces dernières années.

Au mois de janvier, ESPN + a programmé plus de 2 600 événements sportifs en direct. Cela comprend plus de 110 matchs de football.

