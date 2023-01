Quels matchs de football arrivent à Peacock en janvier

Accueillir en 2023 signifie accueillir un certain nombre de matchs de football clés diffusés exclusivement sur Peacock en janvier.

Certes, la seule propriété de football que Peacock possède est la Premier League. Cependant, cela signifie toujours environ quatre ou cinq matchs chaque week-end exclusivement sur le service. Souvent, cela inclut des jeux majeurs. Les derbies, les quatre premières batailles et surtout les chutes de relégation sont monnaie courante sur Peacock, et ce n’est pas différent pour les matchs de football en janvier.

Dans le passé, NBC enregistrait ses principaux jeux pour USA Network ou même NBC le samedi à 12h30 HE. Comme vous le verrez, ce n’est pas nécessairement le cas pour janvier. Peut-être dans un effort pour attirer des abonnés à Peacock, NBC a placé certains des plus grands concours de la saison sur le service.

Matchs de football sur Peacock en janvier

Actuellement, Peacock reste à 4,99 $ par mois ou une option annuelle à 49,99 $. Il donne accès à une grande partie du contenu de NBC, y compris des émissions et des films exclusifs, en plus des matchs de Premier League.

Jeudi 5 janvier – Chelsea contre Manchester City

Les jeux en milieu de semaine sont peut-être plus fréquents sur Peacock, simplement à cause des autres contenus sur USA Network ou NBC. Cependant, cela reste un rendez-vous massif, quelles que soient les difficultés relatives de Chelsea. Pep Guardiola a eu le nombre de Chelsea depuis sa défaite face aux Blues lors de la finale de la Ligue des champions 2021. Cependant, Graham Potter doit diriger le navire dans la bonne direction, avec Chelsea qui se profile dans la moitié inférieure du tableau.

Samedi 14 janvier – Brighton contre Liverpool

Au sujet de Graham Potter, ses anciens employeurs s’en sortent plutôt bien malgré la perte de l’entraîneur anglais. Une fois de plus, Brighton est dans la moitié supérieure du tableau, avec des résultats notables contre Chelsea, Manchester United et un match nul difficile à Anfield. Ce match 3-3 est ce qui rend cet affrontement Brighton-Liverpool si fascinant. Ce match d’il y a quelques mois était peut-être le match de la saison, car Leandro Trossard a réussi un tour du chapeau.

Samedi 14 janvier – Manchester United contre Manchester City

L’un des rares matchs de cette saison à avoir battu ce match nul 3-3 entre Brighton et Liverpool a été le premier Derby de Manchester de la saison. City a battu United à l’Etihad, 6-3. Cependant, c’est une équipe de United qui a beaucoup changé depuis ce match. Erik ten Hag a United qui coule, et c’est particulièrement vrai à domicile. Les Red Devils n’ont plus encaissé de but à domicile depuis début septembre, récoltant 19 points sur 21 possibles depuis la défaite de la première journée contre Brighton.

Pour Manchester City, il s’agit d’un match important pour plus que de simples droits de vantardise. Arsenal développe une sorte de coussin en haut du tableau, huit points entrant dans ce match. Par conséquent, City n’a pas le temps de perdre des points, même s’il a encore les deux matchs contre Arsenal en attente.

Samedi 14 janvier – Everton contre Southampton

Oui, un autre des matchs de football du 14 janvier n’est disponible que sur Peacock. Pourtant, ce n’est pas un derby, ni une bataille pour des équipes en compétition pour des places ou des titres européens. Au lieu de cela, c’est plus désespéré. Everton et Southampton sont enfermés dans la bataille de relégation en ce moment. Ces jeux les uns contre les autres ne peuvent pas être sous-estimés quant à leur importance. Laisser tomber des points est une chose, mais cela permet aux rivaux directs de gagner des points et, par conséquent, de sortir de la casse. Les émotions sont fortes alors que les équipes recherchent des résultats.

Lundi 23 janvier – Fulham contre Tottenham

Fulham, nouvellement promu, est l’un des points sous-estimés de cette saison. Après une saison en baisse dans le championnat, l’équipe de Craven Cottage vole dans l’élite. En fait, il y a des raisons de croire que Fulham pourrait légitimement concourir pour une place en Europe. C’est un objectif noble, mais les résultats récents ne s’en détourneraient pas.

Pour Tottenham, même s’il est plus haut sur la table, c’est la frustration. Antonio Conte lui-même a admis que terminer dans le top quatre est un sérieux défi avec lequel même il peut avoir du mal. En conséquence, ce derby londonien a un nouveau goût d’importance traditionnellement réservé à quelque chose comme Arsenal contre Chelsea.

