Les deux niveaux supérieurs de restrictions relatives aux coronavirus s’appliquent désormais à 99% de l’Angleterre, ce qui signifie que les pubs, les restaurants et les lieux de divertissement ont rouvert avec des contraintes ou restent fermés.

Plus de 40% de la population est entrée au niveau 3 et seules Cornwall, l’île de Wight et les îles Scilly sont revenues au niveau 1.

Les commerces non essentiels, les coiffeurs et les salles de sport sont ouverts à tous les niveaux, contrairement au premier système de restrictions locales.

Malgré la rébellion de dizaines de députés conservateurs lors du vote de la Chambre des communes sur les nouveaux niveaux et les réactions négatives des entreprises, Matt Hancock a déclaré que les restrictions étaient là pour durer « les prochains mois ».

Avec la nouvelle passionnante qu’un vaccin a été approuvé en Angleterre, M. Hancock a encouragé les gens à «garder leurs nerfs».

Le secrétaire à la Santé a déclaré: « D’ici là, nous devons tenir notre sang-froid, nous devons tenir notre détermination. Nous pouvons voir l’aube au loin, mais nous devons passer au matin. »

Le gouvernement réexaminera les niveaux dans chaque zone tous les 14 jours, en fonction du taux de cas, ce qui signifie que les régions pourraient voir les restrictions assouplies ou renforcées dans les semaines à venir. Le premier examen aura lieu le 16 décembre.

Quels magasins essentiels sont ouverts?

Les magasins d’alimentation, les supermarchés, les jardineries et les détaillants fournissant des biens et services essentiels sont ouverts au niveau 3, sous réserve des directives Covid-secure.

Cela signifie que les quincailleries, les jardineries, les banques et les bureaux de poste sont ouverts, mais pas les magasins de charité.

Vous pouvez également vous rendre dans des centres de recyclage, des vétérinaires, des dentistes et des opticiens.

Le commerce de détail non essentiel peut rester ouvert à la vente à emporter, à la livraison et au click-and-collect, mais les installations de loisirs et de divertissement sont fermées.

