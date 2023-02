Quels licenciements ? Les données montrent que la Silicon Valley est plus en expansion qu’en faillite

Les six derniers mois ont été difficiles pour de nombreuses familles de la Silicon Valley, avec une série d’annonces de licenciements des plus grandes entreprises de l’industrie technologique touchant environ un quart de million d’employés dans le monde. Mais le dernier données de l’indice de la Silicon Valley constate que la région a toujours un taux de chômage historiquement bas et que les entreprises technologiques continuent de croître.

“Il n’y a aucun moyen que nous puissions interpréter cela comme une crise”, a déclaré Russell Hancock, chef du groupe Coentreprise Silicon Valley qui a créé le rapport, dit le San Francisco Chronicle. Les licenciements technologiques ont créé environ 11 000 emplois dans la région de la Silicon Valley, ce qui représente une perte de 1 % de la part de la région dans la main-d’œuvre de l’industrie. “La seule façon dont nous pouvons décrire cela avec précision est comme un ajustement.”

Dans l’ensemble, l’industrie technologique a encore augmenté à près de deux fois le taux d’emploi global dans la région, selon l’étude. Et une grande partie de cet emploi est concentrée chez des géants de la technologie comme Apple, Google parent Alphabet et Facebook parent Meta, qui employaient ensemble 19% des travailleurs de la Silicon Valley.

Les données offrent une image plus positive du monde de la technologie que ce que nous avons entendu de la part de nombreux dirigeants, travailleurs ou investisseurs. En procédant à des licenciements, des géants de la technologie comme Alphabet et Meta ont déclaré que le l’économie se déplaçait du boom pandémique résultant de notre dépendance croissante à diverses applications, smartphones et ordinateurs pour le travail à distance.

“Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire”, a déclaré le PDG d’Alphabet Sundar Pichai dans une note au personnel le mois dernier, expliquant le raisonnement derrière les coupes. “Pour égaler et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.”

Mais les économistes et les observateurs de l’industrie ont de plus en plus repoussé la morosité que ces licenciements ont créée. La plupart des entreprises technologiques emploient encore plus de personnes aujourd’hui qu’il y a trois ans, au début de la pandémie, notent-ils. En effet, Silicon Valley Index a révélé que la région a créé 88 000 emplois entre mi-2021 et mi-2022, un rythme plus rapide que le reste du pays. Et malgré les licenciements, la région a créé au moins 22 000 emplois supplémentaires jusqu’à la fin de l’année.

Autres soucis

Bien que les données de Joint Venture Silicon Valley puissent indiquer que le choc des licenciements technologiques n’a pas eu d’impact significatif sur la région, cela signifie également que d’autres problèmes liés à l’inégalité des richesses persisteront.

Le groupe a constaté, par exemple, qu’il est “impossible” pour quiconque gagne le salaire minimum de répondre aux besoins de base comme la nourriture, le logement et le transport sans l’aide de subventions publiques. Même une famille à deux revenus sans enfants aurait besoin d’un salaire de près de 20 $ l’heure pour subvenir à ses besoins de base sans aide. Lorsque l’on ajoute les enfants et les frais de garde d’enfants et de préscolaire, le revenu nécessaire augmente “de manière significative”.

“Un adulte célibataire avec deux jeunes enfants dans la Silicon Valley aurait pu gagner près de 700% du plafond fédéral de pauvreté en 2022, et n’avoir toujours pas réussi à s’offrir confortablement un logement locatif au niveau minimum de décence”, indique le rapport. “À sept fois la définition de la pauvreté, un parent célibataire de la Silicon Valley avec un enfant d’âge préscolaire et un enfant d’âge scolaire serait incapable de manger au restaurant, d’aller au cinéma, de prendre des vacances en famille ou d’épargner pour sa retraite sans chercher soutien extérieur ou contracter des dettes. »

Au total, le rapport a révélé que la fracture des revenus entre la technologie et la non-technologie dans la Silicon Valley s’est accélérée, même si l’inégalité des revenus a diminué en Californie et aux États-Unis en général. Le groupe comptait environ 163 000 ménages avec au moins 1 million de dollars d’actifs à investir, soit plus du double de ce qu’il était il y a sept ans.

Dans l’ensemble, moins de 1 % des ménages de la région contrôlent 36 % de la richesse collective de la région. À l’autre extrémité du spectre, jusqu’à un ménage sur cinq de la Silicon Valley est menacé d’insécurité alimentaire.

Cela pourrait expliquer pourquoi les gens partent, a déclaré le groupe. Environ 91 000 personnes ont quitté la Silicon Valley au cours des deux dernières années, le plus élevé depuis l’éclatement des dot-com il y a deux décennies. “Et pourtant, l’économie est au plein emploi, en croissance même malgré une série de licenciements”, a écrit Hancock. “Il y a beaucoup de tri à faire pour notre région.”