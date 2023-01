Quels joueurs sont en fin de contrat cet été ? | Nouvelles du football

Qui sont les meilleurs joueurs en fin de contrat en Angleterre et en Europe ? Sky Sports jette un œil…

La fenêtre de transfert de janvier est ouverte aux affaires dans toute l’Europe, mais quels joueurs ont des contrats expirant cet été ou l’année prochaine et pourraient être achetés à des prix avantageux?

Qui est disponible cet été ?

Joueurs nationaux

Trio de Chelsea N’Golo Kanté, Jorginho et Thiago Silva sont tous en fin de contrat cet été.

L’athlétisme a rapporté que le club avait fait des progrès positifs dans les pourparlers sur un nouveau contrat pour Kante et il y a une confiance croissante que l’international français engagera son avenir dans le club, mais un accord n’a pas encore été conclu.

Pendant ce temps, Newcastle aurait fait de Jorginho l’une de ses principales cibles de transfert, mais l’agent du joueur a confirmé que les Blues avaient proposé un nouveau contrat, selon le Norme du soir.

Image:

La cible de Newcastle, Jorginho, sera un agent libre en juin





duo de Liverpool Roberto Firmino et Naby Keïta ont des accords expirant, Jurgen Klopp confirmant que Liverpool est en pourparlers avec Firmino sur son avenir et a admis la signature de Cody Gakpo n’a “aucun impact” sur la décision du club.

Buteur de Manchester United David de Gea a connu des hauts et des bas depuis qu’il a rejoint le club en 2011, mais son séjour de 12 ans à Old Trafford pourrait-il toucher à sa fin ?

Erik ten Hag n’a pas de remplaçant immédiat après Martin DubravkaLa période de prêt de a été écourtée par Newcastle et Dean Henderson sans doute des ponts brûlés avec des commentaires sur son traitement par le club depuis qu’il a rejoint Nottingham Forest en prêt.

Image:

Arsenal est lié à Youri Tielemans





Le soleil a rapporté qu’Arsenal était en pourparlers frais sur un déménagement pour le milieu de terrain de Leicester Youri Tielemans tandis que Barcelone viserait le milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gündogan.

Ailleurs, le talisman de Crystal Palace Wilfried Zaha est lié à un déménagement depuis plusieurs années, mais Patrick Vieira a réitéré son intention d’obtenir une prolongation pour le joueur de 30 ans, tandis que l’attaquant de Brighton Léandro Trossard a attiré des prétendants.

Image:

L’accord actuel de N’Golo Kante avec Chelsea expire





Joueurs étrangers

Lionel Messi fait la une de la liste des joueurs étrangers dont les accords se terminent cet été après avoir levé la Coupe du monde avec l’Argentine au Qatar le mois dernier et pourrait encore négocier un dernier accord sur la scène européenne.

Image:

L’Argentine et Lionel Messi soulèvent le trophée de la Coupe du monde





Titulaire du Ballon d’Or Karim Benzéma (35 ans) et coéquipiers du Real Madrid Luka Modric (37) et Marco Ascension (26) sont tous des agents libres en juin – ce dernier étant lié à Manchester United après que Ten Hag a admis que le club recherchait activement des attaquants.

Finaliste de la coupe du monde Adrien Rabiot a presque déménagé à Old Trafford cet été avant que l’accord ne devienne froid, mais semble prêt pour de nouveaux pâturages lorsque son accord avec la Juventus expire en juin – avec Tottenham et Newcastle qui suivraient le milieu de terrain.

Image:

Manchester United a failli signer Adrien Rabiot l’été dernier





Selon des rapports dans le Métro, ces deux clubs envisagent également un transfert pour la Slovaquie et le défenseur central de l’Inter Milan Milan Skriniartandis que Memphis Depay pourrait être à nouveau en mouvement lorsque son contrat de deux ans à Barcelone expirera cet été.

duo lyonnais Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont également des stars convoitées appelées à devenir des agents libres, les premières étant fréquemment liées à Arsenal ces dernières fenêtres, tandis qu’une foule de clubs puissants sont considérés comme poursuivant l’attaquant de l’Atletico Madrid Thomas Lemar.

Image:

Lionel Messi est en fin de contrat au PSG





Vous pouvez rechercher les meilleurs agents libres classés par valeur de transfert estimée dans le tableau interactif ci-dessous, selon transfermarkt.

Qui est disponible en 2024 ?

Les choses deviennent sérieusement intéressantes l’année prochaine.

Ailier du Brésil et du Real Madrid Vinicius Junior a rejoint Los Blancos pour 38 millions de livres sterling de Flamengo en 2017 avant de rejoindre le club un an plus tard et est maintenant évalué à plus de 105 millions de livres sterling, selon transfermarkt – mais pourrait être disponible sur un transfert gratuit l’année prochaine.

Arsenal aurait déclenché une clause dans Bukayo SakaLe contrat de le garder au club jusqu’en 2024 au moins, mais l’ailier n’aurait encore que 18 mois sur son contrat actuel.

Image:

Bukayo Saka célèbre après avoir mis l’Angleterre 3-0 contre le Sénégal





coéquipier d’Angleterre Harry Kane pourrait également être en mouvement après que son transfert à succès de 100 millions de livres sterling à Manchester City ait été étouffé par le président de Tottenham, Daniel Levy, à l’été 2021.

En effet, City a été lié au Portugal et au speedster de l’AC Milan Raphaël Léaomaîtres du milieu de terrain Déclan Riz et Monture de maçon (tous deux 23) sont également parmi les meilleures stars des contrats en déclin.

Image:

L’accord actuel de Declan Rice à West Ham expire l’année prochaine





Destroyers du milieu de terrain Marquinhos et Sergej Milinkovic-Savic – qui a été lié à Manchester United et, plus récemment, à Arsenal – serait également à gagner s’il ne signait pas de prolongations avec le Paris Saint-Germain et la Lazio, respectivement.

Pour terminer, Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal et attaquant d’Arsenal en forme Gabriel Martinelli fournir des talents de classe mondiale à des prix de plus en plus réduits, les trois internationaux ayant conclu des accords expirant à l’été 2024.