Quels joueurs seraient les meilleurs remplaçants pour...

Un certain nombre de joueurs des meilleurs clubs européens pourraient partir au mercato cet été, mais qui serait parfait pour les remplacer ? Nous décomposons certaines des meilleures options disponibles.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

ARSENAL

Milieu central

Thomas Partey/Granit Xhaka >> Amadou Onana, Everton

Arsenal a l’intention de mettre en œuvre un remaniement majeur du milieu de terrain cet été, Partey et Xhaka étant prêts à passer à autre chose. L’arrivée de 67,5 millions de livres sterling (85,8 millions de dollars) de Kai Havertz de Chelsea devrait ajouter de la créativité et une menace de but dans le dernier tiers, avec des informations selon lesquelles il assumera un rôle de n ° 8 et remplacera essentiellement Xhaka. Ensuite, la signature potentielle de plus de 100 millions de livres sterling de Declan Rice de West Ham assurerait une présence stabilisatrice plus profonde au milieu de terrain, ou en tant qu’option box-to-box, dans la même veine que Partey.

Mais les Gunners ont besoin de quelqu’un pour jouer les deux rôles et leur donner plus de profondeur. Leur échec à décrocher Moises Caicedo de Brighton a vu le club se tourner vers d’autres options, telles que Romeo Lavia de Southampton, mais Onana d’Everton pourrait être un excellent ajout.

Dans une équipe d’Everton en difficulté, le joueur de 21 ans n’a pas encore pleinement montré les aspects constructifs de son jeu, mais son plafond de développement est élevé. À 6 pieds 4 pouces, sa présence physique, sa domination aérienne, sa capacité à harceler, appuyer, intercepter et faire avancer le ballon en font une perspective intrigante s’il est placé aux côtés de milieux de terrain plus créatifs.

BARCELONE

Milieu défensif

Sergio Busquets >> Martin Zubimendi, Real Sociedad

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Remplacer l’un des milieux de terrain les plus influents de sa génération dans un rôle similaire est difficile à réaliser, de sorte que certains ajustements tactiques devront peut-être être apportés. Le nouvel arrivant vétéran Ilkay Gundogan peut théoriquement assumer de nombreux emplois de Busquets, mais, à seulement 24 ans, Zubimendi en a déjà montré suffisamment pour suggérer qu’il peut assumer la responsabilité pour les années à venir.

Fonctionnant comme un seul pivoter dans La RéalLe milieu de terrain de , où il couvre de vastes zones de terrain pour permettre aux milieux offensifs de briller, s’est avéré une courbe d’apprentissage idéale et Zubimendi a accepté la tâche. Il protège bien le ballon, perd rarement la possession et, bien qu’il n’enregistre pas les 60+ passes par match de l’ex-légende de Barcelone, il le fait avancer avec un rythme sans effort. La progressivité dans son dépassement s’est améliorée d’année en année (89% de précision par 90 minutes) et est combatif et cohérent dans tout ce qu’il fait.

Xavi est un grand fan, mais si le Barça peut trouver un moyen de payer sa clause de libération de 60 millions d’euros, c’est une autre chose.

CHELSEA

Gardien de but

Edouard Mendy >> Mike Maignan, AC Milan

Bien qu’il ait raté près de la moitié de la saison dernière en raison d’une blessure, Maignan a renforcé sa réputation en tant que l’un des meilleurs gardiens de but d’Europe et est désormais le n ° 1 français.

Les aspects les plus frappants des compétences du joueur de 27 ans sont sa vivacité d’esprit, son formidable athlétisme et ses réflexes spectaculaires. À de nombreuses reprises, il sauvera son équipe grâce à des interceptions au bon moment et affirmées et, au lieu de simplement lancer le ballon hors du jeu, peut échapper à la pression grâce à un jeu de jambes soigné, des feintes corporelles audacieuses et une confiance en soi exorbitante.

Ses pieds stables et sa vision lui permettent également de distribuer de dos avec une grande précision. Ayant déjà remporté deux titres de champion dans deux pays différents, il a plus qu’assez d’expérience pour rivaliser avec Kepa pour le rôle de gardien de but de Chelsea une fois que Mendy partira pour l’Arabie saoudite.

jouer 1:50 Ogden: Mac Allister la première étape de la reconstruction de Liverpool Mark Ogden analyse la poursuite par Liverpool d’Alexis Mac Allister de Brighton.

LIVERPOOL

Avant

Roberto Firmino >> Dominik Szoboszlai, RB Leipzig

Bien qu’il soit presque impossible de trouver un remplaçant direct pour Firmino – l’hybride n ° 8 et demi / « faux n ° 9 » est une rareté – les passes positives et les buts constants du Brésilien seront manqués.

Le vainqueur de la Coupe du monde argentine Alexis Mac Allister était une excellente signature (surtout à 35 millions de livres sterling) de Brighton, mais les services d’un milieu de terrain aussi adaptable sur le plan tactique peuvent être nécessaires pour un rôle plus profond à Anfield.

Szoboszlai, cependant, est capable de trouver de l’espace plus loin sur le terrain et, que le joueur de 22 ans coupe le terrain par la gauche ou récupère le ballon dans des zones plus centrales, il est exceptionnellement doué pour créer des occasions grâce à des combinaisons rapides avec ses coéquipiers.

Ses coups de pied arrêtés exceptionnels et son tir puissant font de lui une menace régulière au but – il a marqué 20 buts en 91 matchs pour Leipzig jusqu’à présent – ​​et bien qu’il ait été lié à un déménagement à Newcastle, il s’épanouirait sûrement sous Jurgen Klopp. . Selon certaines informations, la clause libératoire de 60 millions d’euros de l’international hongrois expire à la fin du mois, ce qui laisse peu de temps pour manœuvrer.

HOMME UNI

Gardien de but

David de Gea >> Diogo Costa, FC Porto

Bien qu’aucun transfert ne soit garanti à 100%, le gardien international portugais est une valeur sûre à environ 70 millions d’euros. Ayant progressé dans les équipes nationales de jeunes, il a relevé tous les défis dans sa foulée et vient de terminer sa deuxième saison en tant que premier choix incontesté pour Porto.

Costa apparaît déjà le gardien complet; ses réflexes sont excellents, il se déplace rapidement dans toutes les directions et lit le jeu de manière experte – à la fois en termes d’anticipation du danger et d’alimentation rapide des voies de dépassement au moyen des pieds ou des mains. De plus, le joueur de 23 ans a attiré l’attention pour ses exploits lors de la dernière campagne de Ligue des champions (trois de suite) et a sauvé un remarquable 11 au cours de sa carrière relativement courte.

Quelque chose qui attirera United si De Gea part à la fin de son contrat est le fait que la distribution de Costa par l’arrière est également assurée. Il est capable d’identifier les passes vers les zones centrales, même avec son pied gauche plus faible, et de trouver les courses de ses arrières latéraux avec des livraisons astucieusement mesurées. Et il peut encore évoluer.

jouer 0:51 Mbappé : le PSG est ma seule option pour le moment Kylian Mbappé répond aux réactions que sa lettre adressée au PSG a reçues et réaffirme son attachement aux champions de France.

PSG

Avant

Neymar >> Xavi Simons, PSV Eindhoven

Avec l’avenir de Neymar au PSG en jeu, assurer le retour de Simons, formé à La Masia à Barcelone – qui a passé trois ans au club avant de partir pour le PSV en transfert gratuit l’été dernier – semble être une évidence.

Le PSG n’aurait qu’à dépenser 6 millions d’euros pour ramener le joueur de 20 ans en raison d’une clause de transfert de retour dans son contrat, des frais nettement inférieurs à sa valeur marchande réelle. Et, après une saison sensationnelle avec le PSV où il a marqué 22 buts en 48 matchs, il a prouvé qu’il avait désormais les qualités pour impressionner en Ligue 1.

Simons est plus un milieu de terrain offensif qu’un attaquant à la Neymar, mais les deux flottent de manière transparente entre les lignes et sont – grâce au flair et à la brillance technique – experts pour progresser avec le ballon et créer un déséquilibre dans l’opposition par des dribbles et un contre. .-ceux.

REAL MADRID

Le buteur

Karim Benzema >> Gonçalo Ramos, Benfica

Alors que la poursuite provisoire de 100 millions d’euros de Madrid contre l’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, semble aller nulle part et que les liens perpétuels de 150 millions d’euros avec Kylian Mbappe du PSG semblent également sur le point de ne rien valoir, l’un des avant-centres les plus recherchés du football mondial reste ouvert maintenant Benzema est parti pour Al Ittihad en Arabie Saoudite.

Compte tenu du manque d’options frappantes disponibles pour la pléthore de clubs d’élite dans une situation similaire à celle du Real Madrid, il est surprenant que les projecteurs n’aient pas été trop braqués sur l’international portugais de 21 ans. Les 46 buts de Ramos en 106 matchs pour Benfica ont permis au club d’exiger des frais dans la région de sa clause de libération de 120 millions d’euros, mais historiquement, ils sont prêts à échanger leurs meilleurs joueurs contre les bons frais de transfert.

Ramos a fait irruption sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde 2022 avec un tour du chapeau contre la Suisse et c’est la nature active et énergique de son jeu qui le rend si excitant. Rapide, mobile et avec des mouvements nets et continus sur les épaules des défenseurs, Ramos réalise en moyenne plus de trois tirs par 90 minutes. Alors que la plupart de ses objectifs proviennent de finitions à une touche à courte portée, il peut également improviser et trouver des solutions pratiques à partir de plus loin.

L’attaquant espagnol Joselu est arrivé à Madrid en prêt pour ajouter de la profondeur, mais les géants espagnols ont besoin de plus d’attaques et ils ont déjà réussi avec un attaquant portugais dynamique.