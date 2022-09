Quels joueurs ont raté les transferts d’été?

Avec la fermeture de la fenêtre de transfert, certains mouvements qui semblaient susceptibles de se produire tout l’été ne se sont finalement pas concrétisés. Alors que la cour longue et publique de Frenkie de Jong par Manchester United était la plus médiatisée, il y avait d’autres noms bien connus qui sont également restés quelque peu étonnamment en place.

Il existe une variété de raisons pour lesquelles les joueurs pourraient ne pas passer à autre chose : les protagonistes eux-mêmes pourraient choisir de rester et essayer de relancer une carrière chancelante ; il y a aussi ceux qui ont peut-être dépassé leurs clubs actuels, mais dont le profil et la contribution sont trop importants pour être autorisés à partir ; et à l’occasion, un accord effondré pourrait compromettre la carrière d’un joueur à court terme. Nous examinons ici une sélection de joueurs qui, pour une raison ou une autre, ont pu prospérer en changeant de club pendant l’été.

Cristiano Ronaldo était lié à plusieurs clubs cet été après avoir demandé à quitter Man United, mais Erik ten Hag a souligné que la superstar resterait. Photo par Visionhaus/Getty Images

De la signature potentielle de son deuxième passage à Old Trafford sur une note relativement élevée, comme peu de gens peuvent contester sa contribution individuelle la saison dernière, les événements ambigus entourant le Portugais cet été – a-t-il orchestré un déménagement ailleurs? – a peut-être laissé certains supporters incertains de son engagement. Alors qu’Erik ten Hag commence à faire sa marque à Manchester United sans que Ronaldo ne joue un rôle significatif dans le remarquable revirement de fortune du club depuis le début de la saison, remportant les quatre derniers matchs, il est légitime de se demander si le joueur de 37 ans pourrait reste juste une figure périphérique sous la direction du Néerlandais. Bien qu’il n’y ait aucune raison évidente pour laquelle Ronaldo, obsédé par le fitness, ne devrait pas continuer à avoir un impact décisif au plus haut niveau, il est difficile de penser à un autre projet qui l’intéresserait autant qu’au club. ou vice versa.

D’être un habitué – et d’apporter une contribution assez positive – au cours de sa première moitié de saison au Camp Nou, le stock de l’international néerlandais avait déjà commencé à baisser lorsque Xavi Hernandez a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef. Finir en tant que joueur à part entière n’était certainement pas dans le scénario lorsque l’ancien attaquant de Man United a signé pour Barcelone après quatre saisons exceptionnelles en Ligue 1 avec Lyon.

De manière plutôt surprenante – malgré l’intérêt signalé de Chelsea tard dans la fenêtre de transfert – Depay a choisi de rester à Barcelone. Non seulement il semble avoir encore moins d’occasions de l’entraîneur Xavi Hernandez qu’il ne l’a fait vers la fin de la saison dernière (il n’a pas encore participé à un match de championnat), mais la récente frénésie de signatures de Barcelone a également vu la concurrence pour les places offensives de manière significative. aiguisé.

Frenkie de Jong, 25 ans, Barcelone

La saga Frenkie de Jong a été l’un des principaux sujets de discussion pendant la fenêtre de transfert, Man United et Chelsea tentant de signer le Néerlandais. Photo de Fran Santiago/Getty Images

Un autre Néerlandais qui a fini par rester à Barcelone au lieu de quitter le navire pour rejoindre la Premier League, le transfert intermittent de De Jong à Manchester United (ou Chelsea) a sans doute été le non-événement le plus discuté de la fenêtre de transfert de cet été. L’histoire – en partie diffusée dans les médias – était en constante évolution, allant jusqu’à des allégations de promesses non tenues et de menaces de poursuites judiciaires. Dans un effort pour équilibrer les comptes et jongler avec leurs finances pour répondre aux exigences de plafond salarial de LaLiga, Barcelone aurait convenu d’une redevance de 75 millions d’euros avec Manchester United.

Mais avec De Jong ne montrant aucune intention de quitter la Catalogne, l’impasse a entraîné une manifestation publique de désaffection rarement vue entre un club et un joueur. De l’extérieur au moins, il est apparu que l’animosité entre les parties était d’un genre sans retour mais, assez curieusement, le milieu de terrain néerlandais a participé aux quatre premiers matches de championnat de Barcelone de la saison (bien qu’il n’en ait commencé qu’un seul.) Cependant, il est encore difficile d’envisager que les blessures cicatrisent rapidement.

Bien qu’il ne soit pas sous le radar, il est juste de dire que l’impact de Zaha pour Crystal Palace au cours des dernières saisons a été quelque peu sous-estimé en dehors du sud-est de Londres. Que son sort malheureux à Manchester United – où sa carrière en Premier League ait consisté à quitter le banc deux fois – pourrait encore étayer l’idée que l’international ivoirien n’est pas adapté à un “grand club” ou s’il a toujours été hors du marché, on peut affirmer que Zaha est devenu un joueur qui mérite plus que de porter une équipe destinée au milieu de table ou simplement d’être perçu comme une présence de contre-attaque.

Sur la base de son début de saison (quatre buts en jeu ouvert en cinq sorties en Premier League), il y a peu de signes de ralentissement de l’attaquant large – qui présente également un bon jeu de hold-up lorsqu’il joue au milieu – mais avec un intérêt présumé de Chelsea le mois dernier, ne pas voir le joueur de 29 ans en Ligue des champions cette saison peut sembler une occasion manquée.

Eden Hazard cherche à faire ses preuves cette saison au Real Madrid après trois années difficiles au club. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Bien que le Belge n’ait jamais semblé susceptible de s’éloigner de Bernabeu cet été – apparemment en raison de sa propre détermination à se battre pour une place en équipe première ou de quelques clubs susceptibles de lui offrir un package salarial suffisamment tentant – voir comment Hazard réagirait au rôle d’un acteur clé avec une responsabilité supplémentaire ailleurs est néanmoins une pensée intrigante.

Avec une pléthore d’options offensives, dans des zones larges et profondes, dans une équipe construite sur la puissance, le rythme, l’intensité et la mobilité, il est difficile d’envisager que ce soit enfin la campagne pour la résurrection tant attendue de Hazard – ou que telle soit jamais probable arriver au Real Madrid. Avec la Coupe du monde à venir dans quelques mois, la perspective d’un temps de jeu régulier aurait également pu être utile.

Toujours à peu près sur le côté droit de son milieu de la vingtaine, il n’y a pas de précipitation désespérée pour que le Portugais s’éloigne des Molineux. Cela dit, on pourrait affirmer que la période de transfert qui vient de se terminer était l’été des opportunités pour les milieux de terrain défensifs / assis avec un jeu de passes régulier (pour n’en citer que quelques-uns: Manchester City a fait venir Kalvin Phillips, Manchester United a signé Casemiro et Liverpool a signé Arthur en location.)

Avec son contrat en cours pour encore deux ans, la détermination des Wolves à garder leur milieu de terrain influent pourrait être correctement testée la saison prochaine. Autant il faut saluer sa fidélité au club qu’il a rejoint en Championship, autant Neves (qui a fait ses débuts en Ligue des champions avec le FC Porto à l’âge de 17 ans) est un footballeur d’un niveau que l’on s’attend à voir régulièrement en compétition européenne. .