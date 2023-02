Quels joueurs ont brillé au Championnat d’Amérique du Sud U20 ?

Chelsea a signé Andrey Santos pour environ 12,5 millions d’euros cet été. JUAN PABLO PINO/AFP via Getty Images

Le championnat sud-américain des moins de 20 ans en Colombie est presque terminé, les derniers matchs de la phase de groupes se terminant le 12 février alors que les deux meilleures équipes, le Brésil et l’Uruguay, s’affrontent pour être couronnées vainqueurs.

Mais avec beaucoup de jeunes stars en action, les dépisteurs ont été occupés à garder un œil sur le prochain grand talent à émerger du continent. Alors qui a impressionné et quel genre de joueurs sont-ils ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Sans doute le joueur du tournoi, la signature de 12,5 millions d’euros de Chelsea en janvier du côté brésilien Vasco da Gama a été dans une forme magnifique pour son pays pendant le tournoi – marquant cinq buts. Bien qu’il arbore le maillot n ° 5 traditionnellement porté par l’archétype du milieu de terrain défensif brésilien, le style de football énergique et déterminé de Santos le rend influent sur tout le terrain.

En plus de protéger les défenseurs centraux, de gagner des tacles et de briser le jeu de l’adversaire, le joueur de 18 ans a montré ses brillantes capacités de porteur de balle (parfaitement illustrées par un but individuel contre l’Argentine dans lequel il a remporté le ballon en transition). juste à l’extérieur du cercle central et a couru entre les défenseurs centraux adverses avant de placer calmement le ballon devant le gardien de but.)

En plus de son style puissant, progressif et dynamique, Santos est également fort dans les airs et entre dans la surface avec des courses intelligemment chronométrées. Le capitaine du Brésil U20 ressemble au milieu de terrain central polyvalent idéal.

Le leader de l’Athletico Paranaense a répondu aux attentes d’avant le tournoi en inscrivant six buts en Colombie, ce qui fait de lui l’actuel meilleur buteur.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Déjà qualifié de star en devenir dans son pays natal – Athletico a payé 4,7 millions d’euros (une somme substantielle au Brésil) à Cruzeiro pour signer l’adolescent l’année dernière – Roque suscite désormais l’intérêt des grands clubs européens, Barcelone étant en tête du classement. chasse.

Comparé à l’ancienne star du Barca Luis Suarez avec style, Roque s’est avéré une menace pour les défenseurs centraux adverses tout au long du tournoi. Rapide, direct et avec une technique fonctionnelle et des qualités de finition, il est capable de faire tourner son marqueur sans être renversé du ballon.

Bien qu’il soit également capable d’exploiter l’espace dans de vastes zones, Roque aime trouver l’écart entre l’arrière central et l’arrière latéral adverses et crée souvent des opportunités de finition grâce à des accélérations rapides ou des tirs précoces.

Nico Paz, 18 ans, AM, Argentine

Nico Paz est promis à un brillant avenir avec le Real Madrid. Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Membre le plus naturellement talentueux de la décevante équipe argentine U20 de Javier Mascherano qui n’a pas réussi à atteindre la phase finale, Paz était toujours à l’avant-garde, était une menace constante et a ajouté un but à l’équipe.

Qu’il soit déployé en tant que n ° 8 offensif ou à la tête d’un milieu de terrain à trois, le meneur de jeu né en Espagne a présenté son excellent pied gauche et a orchestré les mouvements offensifs dans une équipe qui manquait généralement de produit final. Paz se déplace habilement entre les lignes tout en essayant de maintenir le flux offensif de l’équipe grâce à des touches soignées et bien calibrées. Ayant déjà fait une solide impression en UEFA Youth League avec le Real Madrid Castilla, il pourrait bientôt avoir l’occasion de montrer ses merveilleux talents de dribble et sa technique soyeuse au niveau de l’équipe première.

Sans doute le défenseur central exceptionnel du tournoi, l’ancien défenseur des Corinthians s’est fait remarquer par ses qualités techniques de premier ordre ainsi que par sa défense rigide et alerte.

Signé au Zenit Saint-Pétersbourg début janvier, le gaucher Renan est non seulement efficace dans ses duels défensifs – dans lesquels il lit bien l’adversaire avec des interventions précoces et de l’anticipation – mais il gère également de manière décisive les un contre un. même lorsqu’il est traîné hors de sa position dans des zones plus larges. Étant le point central de la distribution depuis l’arrière, la capacité de Renan à jouer des passes de rupture de ligne hors de la défense, en plus de suivre une interception précoce avec une course vers l’avant, est une autre caractéristique distinctive de son jeu.

Luciano Rodriguez, 19 ans, FW, Uruguay

L’Uruguayen Luciano Rodriguez suscitera beaucoup d’intérêt, après avoir rejoint Liverpool Montevideo. DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images

L’attaquant polyvalent de Liverpool Montevideo a commencé comme ailier, mais a fini par jouer sur les flancs ou au milieu à l’avant. Aux côtés de son coéquipier du club Fabricio Diaz et du Real Madrid Alvaro Rodríguez – les deux auraient pu être également mis en évidence – il a tourmenté les défenses d’une équipe uruguayenne brillante et percutante et a jusqu’à présent cinq buts.

Après avoir obtenu un transfert au premier rang uruguayen début janvier de l’équipe de deuxième division Progreso, Rodriguez était une qualité relativement inconnue dans son pays d’origine avant le tournoi. Même ainsi, en Colombie, il a attiré l’attention des dépisteurs avec son jeu individuel imprévisible et non conventionnel – il peut sembler se rattraper au fur et à mesure qu’il attaque des situations un contre un, mais bat généralement son marqueur – et un opportunisme rusé, mieux illustré par sa capacité de tir de l’extérieur de la surface.

Malgré un contrôle rapproché quelque peu désordonné, son habileté sur le ballon et sa soif de le récupérer le rendent très efficace, toujours incisif et décisif. À 19 ans, il affiche déjà une force et une puissance formidables, soutenues par une volonté impressionnante, ce qui en fait une perspective intrigante pour les dépisteurs européens qui se demandent s’il peut se développer dans un club de haut niveau.

Autres joueurs notables à surveiller :

Diego González20 ans, Paraguay

Un milieu de terrain gaucher polyvalent qui a commencé le tournoi sur l’aile, mais son impact s’est accru lorsqu’il a été déplacé sur le terrain à une position de n ° 8. Basé au Mexique avec Celaya, il a rejoint la Lazio pour un prêt de six mois le mois dernier et soutient une excellente éthique de travail avec un excellent contrôle rapproché et des courses progressives devant les adversaires dans les zones centrales. Un interprète constant et fiable.

Justin Cuero, 18 ans, FW, Equateur

Ce qui lui manquait peut-être de cohérence, Cuero l’a compensé par des éclairs de course pénétrante. En son jour, il peut à lui seul déchirer une défense par sa force et sa détermination. Alors que l’attaquant d’Independiente del Valle – qui a marqué deux buts dans le tournoi – doit encore peaufiner son jeu global, avec le temps, il pourrait devenir un attaquant dans le style de la star colombienne. Duvan Zapata.

Dario Osorio19 ans, FW, Chili

Un ailier incisif dont le penchant pour les figures, un pied gauche précis et puissant, ainsi qu’une nature rusée, le rendent difficile à lire. Osorio a ajouté des moments d’imprévisibilité à l’attaque chilienne et, déjà une force percutante pour le club Universidad de Chile, il attire des prétendants européens de haut niveau.

Gustavo Puerta, 19 ans, CM, Colombie

Puerta est un n°8 dynamique qui compense un manque de carrure avec une grande détermination. Porteur de ballon énergique et constant qui tacle et presse aussi, le capitaine colombien des moins de 20 ans est prêté à Nuremberg par le Bayer Leverkusen.

Marlon Gomes, 19 ans, CM, Brésil

Même s’il s’est retrouvé dans l’ombre de Santos à Vasco da Gama et au Brésil, Marlon présente un mélange raffiné de compétences créatives et défensives. Il brise le jeu de l’adversaire grâce à une lecture de jeu intelligente et à un positionnement intelligent, avant de briser les lignes avec sa passe ou son mouvement incisif.

David Emmanuel Martinez, 17 ans, AM, Vénézuela

Bien qu’il n’ait eu que 17 ans il y a quelques jours, Martinez a attiré beaucoup d’attention en Colombie avec son contrôle exquis du ballon, son rythme et sa créativité, ainsi qu’un style de course sans effort. Bien qu’un peu trop dépendant de son pied gauche, le Vénézuélien – qui joue toujours dans son club de football dans son pays d’origine avec le Monagas SC – ressemble à un jeune Leroy Sané dans le style de jeu.