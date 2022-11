Quels joueurs ont besoin d’une grande Coupe du monde ? Messi, Ronaldo, Mbappé ?

La Coupe du Monde de la FIFA est la plus grande scène permettant à tout joueur de montrer ses compétences. Le tournoi le plus prestigieux du football est l’endroit où briller si vous nourrissez l’espoir d’un transfert, si vous souhaitez prouver quelque chose à votre club actuel ou si vous souhaitez simplement terminer votre carrière en beauté.

Voici un certain nombre de joueurs qui seront extrêmement motivés pour jouer à Qatar 2022.

Pour obtenir un futur transfert

Kylian MbappéFW, France et Paris Saint-Germain

ESPN a rapporté le mois dernier que Mbappe faisait pression pour quitter le Paris Saint-Germain cinq mois seulement après avoir signé un nouveau contrat sur ce qu’il considère comme des promesses non tenues concernant les tactiques d’équipe et le recrutement. Le joueur de 23 ans a signé de nouveaux mandats au cours de l’été, après avoir presque quitté pour rejoindre le Real Madrid sur un transfert gratuit. Cette saison n’a pas été à court d’histoires de mécontentement, de luttes intestines et de mécontentement à Paris, bien qu’il ait également réussi 19 buts en 20 matchs. Pour la France, Mbappe est clairement un joueur clé, et ses performances pourraient persuader Madrid de revenir pour lui, mais à des frais de transfert considérablement augmentés.

Cristiano RonaldoFW, Portugal et Manchester United

Cela semble incroyable à dire, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’aucun club n’était intéressé à signer Ronaldo après qu’il ait clairement indiqué qu’il voulait quitter Man United l’été dernier. Le joueur de 37 ans est peut-être l’un des plus grands joueurs du monde, mais son influence sur le jeu diminue. Un peu joueur avant son étonnante attaque d’interview contre le club juste avant la pause de la Coupe du monde, son impact sur l’équipe nationale pourrait être affecté par son manque de football, et l’attaquant devra impressionner pour le Portugal quand il en aura l’occasion. afin d’attirer un nouveau club potentiel.

Frenkie de JongCM, Pays-Bas et Barcelone

Après que Barcelone ait accepté un transfert de 85 millions d’euros pour que De Jong déménage à Manchester United cet été, le milieu de terrain de 25 ans a choisi de rester au Camp Nou. Il est juste de dire que les choses sont devenues compliquées, compte tenu de ses salaires exceptionnels, du désir clair du club de s’éloigner de lui et de diverses déclarations mal formulées. Mais il ne manque pas d’admirateurs, car des sources ont déclaré à ESPN que les équipes de Premier League Chelsea et Liverpool ont rejoint la course pour le signer. Bien que De Jong n’ait pas commencé aussi régulièrement pour Barcelone, il le fera certainement pour les Pays-Bas, et le joueur et le club voudront qu’il ait un bon tournoi pour pouvoir enfin passer à autre chose.

danger édéniqueFW, Belgique et Real Madrid

Après des années de blessures, l’attaquant du Real Madrid à 100 millions d’euros ne commence toujours pas les matchs de son club de manière régulière. Hazard a maintenant 31 ans et devrait être au sommet de ses pouvoirs, mais il a été usurpé du côté madrilène par Vinicius Jr. et Rodrygo et doit réfléchir à son avenir. Avec un contrat qui expire en 2024, Madrid saura que les prochaines fenêtres de transfert seront la seule chance qui lui reste de récupérer de l’argent pour lui. Le capitaine belge sera à l’avant-plan au Qatar et sera également motivé pour aider la soi-disant “Golden Generation” à être à la hauteur de ses attentes.

Déclan RizCM, Angleterre et West Ham

Sans doute le meilleur jeune milieu de terrain défensif du monde, Rice a un contrat jusqu’en 2024 (le club a l’option d’une année supplémentaire) et manque de temps pour passer à la vitesse supérieure. L’international anglais fête ses 24 ans peu de temps après la Coupe du monde et doit commencer à penser à concourir pour les trophées, plutôt que de se battre en milieu de table. Avec plus de 100 millions de livres sterling, ses services ne seront pas bon marché, mais au Qatar, il a la chance de montrer pourquoi ce genre d’argent n’est pas un pari.

Pour rehausser leur profil

Cody GakpoFW, Pays-Bas et PSV Eindhoven

Avec Man United choisissant de signer Antoine Au lieu de cela l’été dernier, les espoirs de transfert de Gakpo se sont effondrés, mais son incroyable forme pour le PSV cette saison signifie qu’il sera l’une des principales cibles des clubs en janvier. Avec 13 buts et 17 passes décisives lors de ses 24 premiers matches cette saison, l’ailier entrera dans le XI des Pays-Bas, et il pourrait se faire un vrai nom avec une forme similaire à la Coupe du monde. Le PSV est en difficulté financière et serait prêt à accepter environ 30 millions d’euros, mais ce chiffre pourrait augmenter considérablement.

Jonathan DavidST, Canada et Lille

Ayant joué pour Lille depuis son départ du côté belge de Gand en 2020, David devrait faire un grand pas en 2023 à un moment donné. Ses neuf buts en 15 matchs de Ligue 1 jusqu’à présent cette saison suggèrent que le stock de l’international canadien est en hausse. Quelques bons matchs en Coupe du monde feraient des merveilles pour son profil. Everton, Man United et l’AC Milan surveilleraient de près l’attaquant de 22 ans.

Sergej Milinkovic-SavicCM, Serbie et Latium

Lié à un déménagement dans un grand club depuis de nombreuses années, Milinkovic-Savic continue d’impressionner pour la Lazio tandis que les spéculations autour de son avenir s’accélèrent. A 27 ans, le milieu de terrain serbe approche de son apogée et voudra s’assurer qu’il se bat pour les titres. Des frais de 100 millions d’euros ont été évoqués, bien que le président de la Lazio, Claudio Lotito, ait récemment affirmé que “chaque mois qui passe, le prix augmente”. Pourtant, la réalité est que le contrat de Milinkovic-Savic expire en 2024, il y a donc une limite naturelle au montant qu’un prétendant paiera pour le signer.

Mohammed KudusAM, Ghana et Ajax

Kudus a joué dans un rôle de “faux n ° 9” pendant une grande partie de cette saison à l’Ajax, bien qu’il soit un meneur de jeu, et a marqué 10 buts en 21 matchs. Pour le Ghana, le joueur de 22 ans se place derrière l’attaquant central afin qu’il puisse avoir plus d’impact dans la phase de création, et il sera un joueur clé pour les Black Stars au Qatar. L’Ajax est clairement disposé à laisser partir ses stars si la bonne offre se présente, donc les clubs sauront que Kudus pourrait bien être disponible en janvier. Les fans de Liverpool peuvent noter que son idole d’enfance était Thiago Alcantara.

Lovro MajerCM, Croatie et Rennes

L’un des meilleurs créateurs de Ligue 1, les comparaisons stylistiques à Luka Modric sont clairs, mais Majer se forge une identité bien à lui à Rennes. De nombreuses équipes d’élite européennes ont repéré le joueur de 24 ans, y compris Barcelone et Arsenal, avec des frais de transfert de 60 millions d’euros qui seraient suffisants pour inciter le club à le laisser partir. Majer aura encore un tournoi majeur à apprendre sous Modric, et cela pourrait lui être très bénéfique l’année prochaine.

Pour prouver quelque chose à leurs clubs

Christian PulišićFW, États-Unis et Chelsea

Pulisic est l’homme sur les épaules duquel repose la campagne de Coupe du monde des États-Unis. Mais pour Chelsea cette saison, il a été un joueur à part entière qui a remplacé l’aile arrière. Le joueur de 24 ans joue son rôle préféré à gauche de l’attaque avec son équipe nationale et il espère que le patron des Blues, Graham Potter, prête attention aux événements au Qatar. Avec de nombreux autres clubs intéressés par la signature de Pulisic, dont la Juventus et Newcastle, janvier pourrait offrir une échappatoire si les choses ne changent pas.

Takehiro TomiyasuRB/CB, Japon et Arsenal

Tomiyasu a connu une excellente première saison à Arsenal, mais cette campagne l’a vu usurpé par Ben Blanc à l’arrière droit et shunté sur le côté gauche pour couvrir. Alors que le duo d’arrière central d’Arsenal gabriel et William Saliba semblent imparables, Tomiyasu joue dans cette position pour le Japon et pourrait plaider la cause de Mikel Arteta avec une solide performance.

Darwin NunezFW, Uruguay et Liverpool

Avec tout transfert qui pourrait éventuellement atteindre 100 millions d’euros, il y a un élément de pression. Nunez a été critiqué pour son incohérence et son tempérament fougueux, après avoir été expulsé lors de son deuxième match seulement pour le club, tandis que son record de buts de neuf buts en 18 matchs a pâli par rapport à l’arrivée de l’autre grand attaquant de la Premier League cet été : Man City Erling Haaland (qui en a 23 en 18 matchs et a coûté 60 millions d’euros à signer.) L’Uruguay comptera toujours sur des attaquants de 35 ans Luis Suarez et Edinson Cavanimais Nunez devrait avoir une chance de prouver pourquoi Liverpool a payé tout cet argent pour l’avoir.

Ferran TorresFW, Espagne et Barcelone

Il est juste de dire que la vie à Barcelone après son transfert de 55 millions d’euros de Manchester City en janvier ne s’est pas déroulée comme prévu pour Torres. L’attaquant n’a pas commencé beaucoup de matchs, a lutté contre les blessures et n’a réussi que cinq buts en 18 matchs. Maintenant, il a dû regarder 150 millions d’euros de nouveaux talents arriver cet été pour prendre sa place. Alors que le joueur de 22 ans a encore une chance de prouver à Xavi de quoi il est capable, malgré le nombre d’options offensives dont dispose Barcelone, ses performances pour l’Espagne au Qatar pourraient aider sa cause.

Edouard Mendy, GK, Sénégal et Chelsea

De retour d’une blessure récente, Mendy s’est retrouvé relégué sur le banc derrière Kepa Arrizabalaga et son statut de n ° 1 de Chelsea remis en question. Le gardien de 6 pieds 4 pouces a généralement bien fait depuis son arrivée de Rennes en 2020, mais une bonne Coupe du monde pour le Sénégal aiderait à rappeler au nouveau patron des Blues Potter son pedigree. Il a été rapporté que Chelsea est prêt à écouter les offres de Mendy, et il a une chance de faire taire les sceptiques.

Un dernier hourra ?

Lionel MessiFW, Argentine et PSG

Avec sa forme sur la bonne voie – 12 buts et 14 passes décisives en 19 matchs – après une première saison difficile au PSG, Messi devrait se diriger vers la Coupe du monde en toute confiance. La seule raison pour laquelle le joueur de 34 ans a vraiment besoin d’un bon tournoi est que c’est le seul gros trophée qui manque à sa carrière. S’il veut être considéré comme le plus grand de tous les temps (GOAT), alors une victoire en Coupe du monde est essentielle. En 2014, Messi a reçu le Ballon d’or alors que son équipe argentine a perdu la finale 1-0 contre l’Allemagne en prolongation, ce qui est le plus proche qu’il ait atteint jusqu’à présent.

Gareth BaleFW, Pays de Galles et LAFC

À 33 ans, on pourrait penser que Bale a encore quelques bonnes années devant lui. Mais la star du LAFC devait prendre sa retraite avant que le Pays de Galles ne décroche une place au Qatar et pourrait encore raccrocher ses crampons après la fin du tournoi. Au milieu de ses problèmes de blessure et de ses discussions autour de son énorme salaire au Real Madrid, il est facile d’oublier l’impact que l’ailier a eu sur le match. Il aura à cœur de faire en sorte que les fans se souviennent de lui pour de bonnes raisons.

Luka Modric, CM, Croatie et Real Madrid

À la suite de ses performances vedettes à la Coupe du monde 2018, Modric a rompu le duopole Ronaldo / Messi depuis une décennie pour remporter le Ballon d’Or cette année-là. Le maestro du milieu de terrain a joué un rôle clé dans la course de la Croatie à la finale et, s’il est peu probable que l’équipe fasse mieux ce tournoi, Modric tirera à nouveau les ficelles du milieu de terrain. Ce sera la dernière apparition internationale du joueur de 37 ans, tandis que son contrat avec le Real Madrid expire également en 2023.

Thiago SilvaCB, Brésil et Chelsea

Le Brésil n’a pas remporté de Coupe du monde depuis 2002 et après sa capitulation à domicile en 2014, le capitaine Thiago Silva a été critiqué pour la suspension qui lui a fait manquer la défaite 7-1 contre l’Allemagne en demi-finale. Neymar a également raté ce match, à cause d’une blessure, mais Thiago Silva n’aura pas une autre chance de réparer ce tort car il a maintenant 38 ans. Il est temps pour une jeune génération de se faire connaître, mais le défenseur central mérite de sortir en beauté.

Andrés GuardadoCM, Mexique et Real Betis

Guardado, 36 ans, pourrait devenir le troisième joueur mexicain à participer à cinq Coupes du monde, après les légendes Antonio Carbajal et Raphaël Marquez. Mais il voudra bannir un disque en particulier de sa mémoire. Depuis 1994, le Mexique a toujours perdu son quatrième match après être sorti de la phase de groupes… la malédiction du cinquième match (Quinto Partido) s’est produit sept fois au cours de cette période, et le capitaine voudra le reléguer une fois pour toutes dans l’histoire avant de prendre sa retraite.