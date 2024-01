Quels jeux de division sont les meilleurs ?

Aucune ligue n’aime plus vanter le nombre de matchs sur un score qui ont eu lieu au cours d’un week-end donné que la NFL. Des finitions serrées signifient généralement de meilleures notes. Et des notes élevées signifient de l’argent. Mais les matchs serrés offrent également une expérience visuelle plus amusante pour les fans à la maison.

Du point de vue de la « watchabilité », cinq des six matchs du « Super Wild Card Weekend » n’ont pas satisfait aux critères principaux. Le week-end d’éruptions a été suffisamment divertissant, culminant avec les Lions de Détroit repoussant les Rams de Los Angeles pour leur première victoire en séries éliminatoires en 32 ans.

Avec quatre matchs – deux samedi, deux dimanche – en ronde de division, voici comment les affrontements se démarquent par leur « observabilité ».

4. Buccaneers de Tampa Bay contre Lions de Détroit (dimanche, 15 h HE, NBC)

Deux histoires qui font du bien, mais comme nous l’avons appris le week-end dernier, les intrigues ne se traduisent pas nécessairement par le meilleur des jeux. Détroit est certainement la meilleure équipe des deux côtés du ballon.

Les Lions occupaient la première place du classement de surveillance du tour wild-card, et leur match a été efficace. Espérons qu’ils pourront aider leur prochain match à surperformer. Mais celui des Buccaneers QB Baker Mayfield ou des Lions QB Jared Goff se qualifiera pour le match de championnat NFC offre un angle d’opprimé amusant quel que soit le résultat. Si les Lions progressent, ce sera la première fois qu’ils joueront pour le titre de conférence depuis la saison 1991.

3. Green Bay Packers contre San Francisco 49ers (samedi, 20 h HE, FOX)

Comme l’a plaisanté l’entraîneur-chef des 49ers Kyle Shanahan cette semaine, l’équipe a commencé à se préparer pour les Packers lors de la première moitié de la démolition par Green Bay des Cowboys de Dallas dimanche. La surprise des Packers a stupéfié le monde du football. Cependant, remporter une autre victoire sur la route pourrait être une tâche trop ardue pour la jeune équipe de Green Bay.

L’intrigue commence avec l’entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, issu de l’arbre des entraîneurs de Shanahan et les deux infractions utilisant des concepts similaires. Depuis le milieu de la saison, les Niners et les Packers se sont classés respectivement premier et deuxième pour les points ajoutés attendus (EPA). Mais les Niners proposent une approche multidimensionnelle bien différente de celle affichée par Dallas, et l’histoire de bien-être des Packers en défense pourrait ne pas durer plus d’une semaine. Un potentiel d’éruption existe.

2. Houston Texans contre Baltimore Ravens (samedi, 16 h 30 HE, ESPN)

Le rookie QB, CJ Stroud, contre le (bientôt) double MVP QB, Lamar Jackson. Le signaleur des Ravens a une chance d’effacer le mauvais souvenir des séries éliminatoires de 2019, lorsque Baltimore a échoué lors de la ronde de division en tant que tête de série n°1. Une victoire marquerait la première participation de Jackson au match pour le titre de l’AFC. Les Ravens ont été la meilleure équipe de la NFL et les voir tester leur domination en séries éliminatoires devrait être un régal.

De l’autre côté, l’entraîneur-chef DeMeco Ryans a fait des Texans l’histoire de bien-être des séries éliminatoires. Les performances de Stroud au cours des semaines consécutives, la finale de la saison régulière contre Indianapolis et la déroute des wild-cards contre les Browns de Cleveland, ont montré pourquoi il était plus que digne de la deuxième sélection lors du repêchage de l’année dernière.

1. Chiefs de Kansas City contre Buffalo Bills (dimanche, 18 h 30 HE, CBS)

Josh Allen contre Patrick Mahomes en séries éliminatoires ? Oui s’il vous plait. C’est aussi de la musique aux oreilles des dirigeants de CBS (et de la NFL). Ils sont en passe de devenir la version de la fin du millénaire de Peyton Manning contre Tom Brady en séries éliminatoires de l’AFC. Bien que chacun ait un long chemin à parcourir pour rattraper ces deux-là dans le département de grandeur, un troisième match éliminatoire en quatre saisons rend la comparaison avec cette rivalité d’autant plus applicable.

Ce jeu a été l’appel le plus simple de la semaine. Le passé des séries éliminatoires rempli de drames – 13 secondes restantes donnent encore des cauchemars aux supporters de Buffalo – le rend épicé. La panique de Mahomes dans le jeu et après le match la dernière fois qu’ils ont joué – ouais, c’était le match des hors-jeu de Kadarius Toney – rend le tout plus épicé. Ils ont partagé leurs six réunions au total. Allen a une fiche de 0-2 contre Mahomes en séries éliminatoires, mais dimanche marque la première fois que les Bills accueillent les Chiefs en janvier.

Taylor Swift a vu beaucoup de football des Chiefs cette année, mais elle n’a jamais vu quelque chose qui ressemble à un hayon « Bills Mafia » à ce jour.