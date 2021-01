Les données détaillées publiées cette semaine par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux illustrent l’impact désastreux de la troisième vague de la pandémie COVID-19 sur les hôpitaux du pays.

Du Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles à St. Vincent’s à Birmingham, en Alabama, en passant par le Sibley Memorial Hospital à Washington, États-Unis AUJOURD’HUI, 257 hôpitaux déclaraient des unités de soins intensifs complètes à la veille de Noël. Un total de 948 hôpitaux ont signalé plus de patients COVID-19 dans l’unité de soins intensifs par rapport à la semaine précédente, et 1 552 avaient plus de patients COVID-19 dans l’ensemble.

Ces données, rapportées par plus de 4 500 hôpitaux pour la semaine du 18 au 24 décembre, n’incluent pas les hôpitaux gérés par le ministère américain des Anciens combattants, la Defense Health Agency et le Indian Health Service. Les chiffres de certains petits hôpitaux ont été supprimés de l’ensemble de données HHS.

Les cas de COVID-19 sont en plein essor dans tout le pays: plus de 5,7 millions de cas ont été signalés en décembre. Plus de 66000 sont décédés de la maladie en décembre, ce qui en fait le mois le plus meurtrier à ce jour pour le COVID-19 en Amérique.

HHS a commencé à déclarer les taux d’occupation des hôpitaux individuels en décembre, y compris des statistiques détaillées pour les unités de soins intensifs. Les hôpitaux dont les unités de soins intensifs étaient à capacité maximale ou supérieure la semaine de Noël sont indiqués sur la carte ci-dessous.

Le taux de COVID-19 est le nombre de patients adultes confirmés ou soupçonnés d’être infectés divisé par le nombre de lits d’hospitalisation qui seraient autorisés dans les limites normales d’espace et de personnel. Le taux d’occupation peut dépasser 100% si un hôpital dépasse ces limites.

Les unités de soins intensifs se remplissent de manière disproportionnée dans les comtés de Géorgie, de Caroline du Nord, du Tennessee et de l’Alabama, selon les données. Sur les 206 comtés du pays où le taux d’occupation moyen des unités de soins intensifs est supérieur à 90%, plus de la moitié se trouvent dans le sud, selon l’analyse de USA TODAY.

