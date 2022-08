Quels grands clubs de Premier League seront les plus touchés par la Coupe du monde ? Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Chelsea

Il ne reste que 101 jours avant le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 – grâce à un changement de plan de dernière minute de la FIFA pour permettre au Qatar, hôte, de lancer le tournoi un jour plus tôt que prévu – et il y a déjà des gagnants et des perdants en Premier League à la suite de la décision d’organiser la plus grande compétition de football au milieu de la saison des clubs européens 2022-23.

Liverpool et Arsenal ont la possibilité d’utiliser à leur avantage l’arrêt de six semaines du match de club – la Premier League entre en hibernation de la Coupe du monde le 13 novembre, reprenant le 26 décembre – mais aucun des soi-disant Big Six ne le fera être plus durement touché que Chelsea.

Les managers Jurgen Klopp, Thomas Tuchel et Pep Guardiola ont tous exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact potentiel de Qatar 2022 sur le bien-être physique et psychologique de leurs joueurs, mais certains clubs sont en meilleure forme que d’autres pour faire face au défi unique de la planification. pour l’avant, pendant et après la Coupe du monde, qui commence maintenant le 20 novembre et se termine par la finale le 18 décembre.

L’équipe de Klopp à Liverpool est confrontée à la moindre perturbation de la Coupe du monde en cours. Seuls 11 membres du groupe de la première équipe d’Anfield sont en lice pour se rendre au Qatar. Cela peut monter à 12 si Fabio Carvalho, la recrue estivale de 19 ans de Fulham, passe de l’équipe portugaise des moins de 21 ans à l’équipe senior. Mais Mohamed Salah (Egypte), Joël Matip (Cameroun), Andy Robertson (Ecosse) et Luis Díaz (Colombie) auront tous l’occasion de se reposer et de se ressourcer en raison de l’échec de leurs équipes internationales respectives à se qualifier.

À l’opposé de l’échelle, Tuchel pourrait voir jusqu’à 20 de ses joueurs de Chelsea sélectionnés pour servir au Qatar. D’Edouard Mendy (Sénégal) dans les buts, Thiago Silva (Brésil) en défense, N’Golo Kanté (France) et Mateo Kovacic (Croatie) au milieu de terrain pour Kai Havertz (Allemagne) et Rahim Sterling (Angleterre) à l’avant, Chelsea a des joueurs clés avec des nations qui devraient aller loin dans la compétition.

Mais il y en a d’autres, dont Christian Pulišić (États-Unis), Ethan Ampadu (Pays de Galles) et potentiellement Callum Hudson-Odois’il change d’allégeance de l’Angleterre au Ghana, qui devrait également être absent de Stamford Bridge pendant la Coupe du monde.

Tuchel a expliqué la semaine dernière comment Qatar 2022 affectera les joueurs tout au long de la campagne, reconnaissant que les clubs seront perdants. Il a déclaré: “Les joueurs sont déjà très concentrés sur la Coupe du monde, ce qui est une bonne chose car ils sont en forme et prennent soin d’eux-mêmes. Mais c’est aussi une mauvaise chose car ils sont également concentrés sur la Coupe du monde et pas seulement ici. Nous verrons comment cela influence les joueurs et leurs performances en octobre lorsque cela se rapprochera.

“Cela aura un impact énorme émotionnellement et physiquement sur les joueurs; ils reviendront épuisés. Un grand succès et une énorme déception peuvent aussi les épuiser mentalement, puis quelques jours plus tard, nous avons le Boxing Day. Je suis un peu incertain à propos de tout cela. “

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, devrait faire disparaître plus de ses joueurs à la Coupe du monde que n’importe lequel de ses principaux rivaux en Premier League. Kevork Djansezian/Getty Images

Le contraste entre Liverpool et Chelsea est saisissant. Bien que garder les joueurs en forme et concentrés pendant six semaines pendant que leurs coéquipiers sont absents de la Coupe du monde sera un nouveau défi, l’avantage d’une rare pause de mi-saison pourrait récolter d’énormes dividendes dans la seconde moitié de la saison, qui ne se termine pas avant les Champions. Finale de championnat à Istanbul le 10 juin.

Si les meilleurs joueurs de Tuchel atteignent les demi-finales au Qatar, ils ne seront pas de retour avant le 19 décembre au plus tôt – juste à temps pour le quatrième tour de la Coupe Carabao, qui se déroule du 19 au 21 décembre – donc Liverpool se tient pour profiter d’un avantage majeur sur leurs rivaux en raison du fait que tant de leurs stars ont raté la Coupe du monde.

Klopp a toujours les goûts d’Alisson Becker (Brésil), Virgile van Dijk (Pays-Bas) et Darwin Nunez (Uruguay) se dirige vers le Qatar, cependant, et il a déclaré à ESPN lors d’une tournée de pré-saison à Bangkok le mois dernier que la Coupe du monde assurerait un équilibre difficile.

“Nous avons un grand groupe [of players] aller à la Coupe du monde, mais Dieu merci, ils ne peuvent pas tous aller en finale”, a déclaré Klopp. “Beaucoup d’entre eux peuvent aller en demi-finale, qui est de la même durée que le tournoi, donc ce sera difficile. Et puis une semaine plus tard, les garçons doivent rejouer.

“C’est vraiment, vraiment difficile, mais c’est la situation et c’est la même chose pour nous tous et c’est la seule bonne chose à ce sujet.”

Arsenal a 14 joueurs en lice pour aller au Qatar, dont Bukayo Saka (Angleterre) et Gabriel Jésus (Brésil), mais il y aura suffisamment de retard aux Emirats pour que le manager Mikel Arteta travaille avec et accorde du temps de repos, avant un défi parmi les quatre premiers dans la seconde moitié de la saison.

Manchester City compte 15 joueurs qui s’attendent à jouer à la Coupe du monde, mais l’équipe de Guardiola pourrait être touchée presque aussi durement que Chelsea en raison de la perspective d’autant de joueurs impliqués dans les dernières étapes du tournoi. Les joueurs de City représentent des poids lourds de la Coupe du monde, dont le Brésil, l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne et la Belgique, il est donc peu probable que beaucoup rentrent chez eux après la phase de groupes. Le seul gros bonus pour Guardiola est cet attaquant Erling Haaland aura six semaines de congé car la Norvège a raté sa qualification.

Tottenham Hotspur compte 17 joueurs, dont le capitaine anglais Harry Kane, prévu pour le Qatar, Antonio Conte est donc un autre entraîneur confronté à la perspective d’être privé de ses joueurs les plus importants pendant au moins un mois. Les Spurs étant également impliqués dans la Ligue des champions, la pression exercée sur son équipe pourrait devenir évidente dans les dernières étapes de la saison.

La grande inconnue parmi les clubs du Big Six est de savoir comment Manchester United sera affecté. Sur le papier, l’entraîneur Erik ten Hag a jusqu’à 18 joueurs qui se disputent une place à la Coupe du monde, mais la perte de forme ou de forme physique a laissé des points d’interrogation sur bon nombre de leurs places internationales. Marcus Rashford, Jadon Sancho (tous deux d’Angleterre), Raphaël Varane, Antoine Martial (tous deux de France) et David de Gea (L’Espagne) pourrait tous se rendre au Qatar, mais ils sont tout aussi susceptibles de manquer et de donner à Ten Hag de bonnes nouvelles indispensables.

Si la majorité de ses meilleurs joueurs passent novembre et décembre à Manchester, Ten Hag pourrait peut-être s’attendre à ce que United capitalise sur la fraîcheur et le travail supplémentaire sur le terrain d’entraînement, pour profiter d’une montée dans le top quatre dans les dernières semaines de la saison.

Peut-être, peut-être pas, mais la seule certitude est que la Coupe du monde faussera la saison de Premier League plus que beaucoup ne le prévoient.