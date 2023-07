Quels films sortent l’été 2023 ?

Il y a beaucoup à attendre cet été, surtout si vous allez au cinéma pour plus que la climatisation.

La gamme de films d’été de cette année comprend le phénomène Barbieheimer en ligne et hors ligne, le nouveau Wes Anderson, le Spider-Verse, Tom Cruise et encore plus de blockbusters et de films indépendants.

Pour savoir ce que vous voulez regarder ensuite et mieux comprendre ce qui est à l’écran, consultez les critiques de Vox, la couverture de l’actualité et l’analyse des films de cet été.