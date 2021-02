Quels films se déroulant en 2021 ont prédit de manière effrayante et ce qu’ils se sont trompés

Si quelqu’un vous avait dit il y a dix ans à quoi ressemblerait la vie en 2021, cela aurait probablement sonné comme le décor d’un film catastrophe dystopique.

Et il s’avère que certains films réalisés il y a des décennies qui se déroulent en 2021 se sont rapprochés de manière inquiétante de la réalité – avec plus d’un, y compris une pandémie.

Certains pensaient que nous serions aux prises avec une catastrophe post-apocalyptique à ce stade, et d’autres ont décrit 2021 comme un spectacle d’horreur infesté d’extraterrestres en cours.

Alors que les experts estiment que cette année pourrait vraiment être une meilleure pour les révélations sur les ovnis, il n’est pas encore nécessaire de s’approvisionner en papier d’aluminium pour la fabrication de chapeaux.

Et bien que de nombreux films pensaient que la société se serait complètement effondrée à présent, nous sommes toujours suspendus – même si les fermetures de pub donnent l’impression que le monde est terminé.

Voici ce que les films tournés en 2021 ont eu raison et tort – des prédictions terriblement précises sur la technologie aux visions extrêmement sombres de la guerre tribale.

Pandémies mortelles et parcelles de confidentialité des données

Johnny Mnémonique (1995)

Keanu Reeves est probablement mieux connu pour avoir esquivé les balles et libéré l’humanité d’un monde de rêve généré par ordinateur dans The Matrix, qui se déroule en 2199.

Mais des années avant de jouer Neo, Reeves a joué dans un film dystopique se déroulant en 2021 appelé Johnny Mnemonic.

Reeves joue le personnage principal – un livreur spécialisé dans la fourniture de données en toute sécurité en les stockant sur un disque dur implanté dans son cerveau.

Le monde est ravagé par une pandémie appelée «syndrome d’atténuation des nerfs» ou «les secousses noires», qui est gérée par les traitements d’une société perverse appelée Pharmakom.

Il s’avère que Pharmakom a le remède contre la pandémie mais ne le libère pas parce qu’il profite de la catastrophe en cours.

Le remède est volé et mis dans la puce cérébrale de Johnny, ce qui signifie qu’il doit survivre aux attaques des Yakuza qui sont envoyés par Pharmakom pour le tuer avant qu’il ne puisse libérer le remède dans le monde, ce qu’il fait avec l’aide d’un dauphin cybernétique.

Les dauphins cybernétiques échappent malheureusement toujours aux scientifiques dans la vraie 2021, mais la sécurité des données est devenue un énorme problème.

Et si le monde n’a pas été plongé dans une dystopie cyberpunk, nous sommes vraiment aux prises avec une pandémie.

Mais loin d’essayer de dissimuler des remèdes pour Covid, les sociétés pharmaceutiques travaillent 24 heures sur 24 pour diffuser leurs vaccins dans le monde le plus rapidement possible.

Dans une étrange coïncidence, Keanu Reeves a fini par revoir beaucoup de thèmes de Johnny Mnemonic avec le jeu vidéo Cyberpunk 2077 récemment sorti – dans lequel il joue un fantôme numérique appelé «Johnny» piégé dans la puce cérébrale de quelqu’un d’autre.

Sinistre.

Le monde devient végétalien

Carnage (2017)

Johnny Mnemonic n’est pas le seul film à prédire une pandémie en 2021.

La comédie simulée Carnage de Simon Amstell montre un avenir dans lequel tout le monde est végétalien et ne comprend pas comment ses ancêtres (c’est-à-dire nous) mangeaient de la viande.

Il se déroule principalement en 2067, mais un peu dans le film explique qu’une « super grippe porcine » mortelle a eu lieu en 2021.

Cela conduit à une interdiction de l’agriculture intensive pour mettre fin à des épidémies similaires et le prix de la viande grimpe en flèche.

En réalité, une pandémie meurtrière s’est en effet produite et les scientifiques préviennent que davantage de virus comme Covid sont une question de « quand, pas si ».

C’est en partie grâce aux pratiques d’élevage industriel qui offrent des conditions parfaites pour la création de nouveaux virus mortels capables de devenir des pandémies.

Alors que le nombre de végétaliens au Royaume-Uni a quadruplé, passant de 150000 en 2014 à 600000 en 2019, il semble encore qu’il faudra encore beaucoup de temps avant qu’un gouvernement britannique envisage d’interdire l’agriculture intensive, ou le véganisme devienne la norme.

Bases lunaires et mines d’astéroïdes

Lune zéro deux (1969)

Compte tenu de la date de création de Moon Zero Two, il est incroyablement proche de la réalité dans sa vision de 2021.

Présenté comme « le premier western lunaire », le film montre des gens vivant en colonies sur la lune.

Et il a également un complot sur un homme d’affaires radicalement riche cherchant à extraire des minéraux précieux d’un astéroïde.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun établissement humain sur la lune, la Nasa prévoit d’en construire un appelé le camp de base d’Artemis d’ici la fin de la décennie.

Et bien que ce ne soit pas encore une réalité, une ruée vers l’or spatiale a commencé lorsqu’il est devenu légal de posséder des astéroïdes en 2015, ce qui a permis aux entreprises de les exploiter lorsqu’il devient technologiquement pratique de le faire.

Les sociétés minières futuristes Deep Space Industries et Planetary Resources ont toutes deux les yeux rivés sur l’astéroïde UW158 2011, qui fait deux fois la taille de la tour de Londres et vaut jusqu’à 4,5 billions de livres sterling.

La fin du monde telle que nous la connaissons

À la recherche d’un ami pour la fin du monde (2012)

Certains cinéastes ont vu notre avenir dans l’espace – d’autres l’ont vu comme l’origine de notre destin.

Tel est le cas de la romcom à la recherche d’un ami pour la fin du monde, dans laquelle un astéroïde de 70 miles de large appelé Matilda devrait frapper la Terre avec un avertissement de trois semaines en 2021.

Steve Carell et Keira Knightley jouent les voisins qui passent leurs derniers jours à faire un road trip à travers l’Amérique.

Ils assistent à une orgie dans un restaurant familial, font l’amour dans un camion et passent la nuit en prison, tout en comptant les jours jusqu’à l’armageddon.

Bien qu’il y ait eu quelques rasages de près ces dernières années, il n’y a aucun signe d’extinction humaine imminente d’un astéroïde de si tôt.

Et avec des mesures de distanciation sociale en place dans de nombreux pays du monde, il n’y aura probablement pas beaucoup d’orgies au restaurant en 2021 non plus.

Invasion extraterrestre

Un endroit calme (2018)

On ne sait pas d’où viennent les «anges noirs» de A Quiet Place.

Mais ce sont des monstres aveugles et blindés qui ont impitoyablement déchiré le monde en tuant d’innombrables personnes, en traquant des humains cachés avec une audition ultra-sensible.

Il fait suite à la lutte d’une famille pour survivre en essayant de vivre dans un silence presque total dans une ferme isolée après l’effondrement de la société.

Le réalisateur John Krasinski, qui a joué Jim dans le bureau américain, dit que le film parle de la parentalité moderne et de l’angoisse de protéger vos enfants.

Alors que de nombreux parents se sont sans aucun doute inquiétés de la meilleure façon de protéger leurs enfants ces derniers mois, c’est heureusement là que se terminent les similitudes entre le vrai 2021 et les événements de A Quiet Place.

Une suite devrait sortir plus tard dans l’année après le report de sa date de sortie initiale de mars 2020 en raison de la pandémie.

Deux tribus partent en guerre

La sororité (1988)

De tous les films dystopiques se déroulant en 2021, The Sisterhood est sans doute le plus sombre.

Les femmes ont été réduites en esclavage par les hommes dans le désert de ce qui était autrefois les États-Unis.

Lorsqu’un chef de guerre sauvage assassine les proches du protagoniste, elle se joint à un groupe de femmes renégates qui l’aident dans sa quête de vengeance.

C’est un rêve fébrile de balancer des épées de mitrailleuses dans lesquelles les restes de l’humanité sont tous en permanence à moitié nus, à moitié vêtus de peaux d’animaux.

Heureusement, cela ne ressemble pas beaucoup à la vraie 2021 – mais vous avez le sentiment que le réalisme n’était pas vraiment ce qu’ils recherchaient.

Ainsi, bien que 2021 n’ait pas bien démarré, nous pouvons nous considérer chanceux qu’il est loin d’être aussi mauvais que certains scénaristes hollywoodiens l’avaient prédit.