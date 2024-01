Quels films ont été tournés dans l’Utah ?

Il y a un siècle, la première de deux films muets a donné naissance à un mouvement de divertissement qui a conféré à l’Utah le surnom de « Little Hollywood ».

“The Covered Wagon” et “The Deadwood Coach” ont tous deux été tournés dans le sud de l’Utah. Alors que « The Deadwood Coach » est désormais perdu pour nous, l’autre film a contribué à façonner le genre western, consolidant le rôle central de l’Utah dans la mise en scène du Far West.

Pour commémorer l’occasion, l’Utah Film Commission a réuni jeudi des aficionados du cinéma et des professionnels de l’industrie au Capitole. Avec des peintures du Far West qui surplombaient les participants, un panel de stars composé de Lacey Chabert, James D’Arc, Jerusha Hess, Virginia Pearce et Amy Redford a réfléchi sur leur travail cinématographique dans le Beehive State.

L’événement a également vu le dévoilement d’une nouvelle exposition au quatrième étage du Capitole : « 100 ans de cinéma et de télévision de l’Utah ». L’exposition présente la riche histoire de l’Utah en matière de divertissement et présente des artefacts de l’industrie au fil des ans.

L’événement avait lieu quelques jours seulement avant un autre grand anniversaire du cinéma : cela fait 20 ans depuis la première de “Napoléon Dynamite”. Jerusha Hess a rencontré son mari Jared Hess à l’université Brigham Young avant de réaliser le film. Ensemble, ils ont développé le film sur le passage à l’âge adulte sur un adolescent dégingandé qui est devenu un classique culte après sa première le 17 janvier 2004 au Festival du film de Sundance.

Tourné à Preston, dans l’Idaho, ainsi que dans certaines parties de l’Utah, le film de Hess a défié les attentes. Travaillant avec un budget restreint d’environ 200 000 $, « Napoléon Dynamite » a amassé plus de 46 millions de dollars au box-office.

Le producteur Jeremy Coon a déclaré que le coût du transport du film à Sundance s’élevait à 400 000 $. « N’importe quel film indépendant, c’est comme jeter de l’argent sur le feu. Vous ne savez tout simplement pas si vous le reverrez un jour », a déclaré Jared Hess au Deseret News.

“Nous avions faim. Nous étions désespérés de simplement manger. Nous avons simplement tout mis dans ce script », a déclaré Jerusha Hess. La directrice de l’Utah Film Commission, Virginia Pearce, se souvient être tombée sur une note que Hess a écrite à ses professeurs demandant un crédit de classe pour la réalisation du film, tandis que le public riait.

Recevoir l’annonce que le film avait été présenté au Festival du film de Sundance en 2004 les a tous deux choqués, a déclaré Jerusha Hess. Ils ne s’attendaient pas à ce que cela aille aussi loin. Ils s’attendaient à devoir faire un autre film dans le futur pour vraiment avoir un œil sur leur travail. Elle a plaisanté en disant que c’était le rêve des cinéastes indépendants d’arriver aussi loin si rapidement.

“Quand nous l’avons montré le premier soir à Sundance, c’était le premier plan de Napoléon se plaçant devant le bus, tout le monde a commencé à rire et nous pleurions”, a déclaré Hess. Elle a indiqué qu’ils ne pensaient pas que quiconque regarderait vraiment le film, mais il a décollé.

Six mois plus tard, Jerusha et Jared Hess étaient au centre commercial avec leur nouveau-né et ils sont passés devant un magasin Hot Topic. Ils ont été surpris de voir des T-shirts « Votez pour Pedro » et d’autres produits dérivés « Napoléon » – c’était quelque chose qu’ils ne croyaient pas possible.

Il n’y a pas que « Napoléon Dynamite » qui présente des scènes de l’Utah.

L’Utah est en quelque sorte une plaque tournante pour les films Hallmark, comme l’explique Chabert. “Christmas Land” a été tourné à Riverton, Farmington et Salt Lake City, comme de nombreux autres films réalisés pour la chaîne.

Chabert est peut-être mieux connue pour son rôle emblématique de Gretchen Wieners dans « Mean Girls », mais elle est également devenue une « Hallmark Queen » comme Pearce l’a surnommée. Même si Chabert dit qu’elle tourne des films partout, il y a quelque chose qu’elle apprécie vraiment dans l’Utah.

« Salt Lake City était tellement accueillante », a-t-elle déclaré, expliquant qu’en tant que mère, elle a trouvé l’Utah un endroit familial, avec de superbes musées et des gens gentils.

D’Arc, historien de l’industrie cinématographique et auteur de « When Hollywood Came to Utah », se souvient qu’un membre de l’industrie cinématographique lui avait dit qu’il existait un amour commun pour le tournage dans l’Utah, car les grand-mères sortaient de chez elles et donnez des cookies aux cinéastes. “Et les cookies étaient bons”, a-t-il déclaré sous les rires du public.

Hollywood a fait de grosses affaires dans l’Utah et pas seulement sous la forme de westerns. De « High School Musical » à « Footloose » en passant par « The Sandlot », les classiques et favoris des adolescents ont fait leurs débuts dans l’Utah. Redford a souligné l’importance des cinéastes autochtones dans le Beehive State. C’est quelque chose que le Festival du film de Sundance met également en avant cette année, en organisant un panel avec Alex Lazarowich et Adam Piron pour discuter de l’importance de responsabiliser les cinéastes autochtones.

Les films de Noël ont également trouvé leur place dans l’Utah. Les montagnes pittoresques et la quantité infinie de neige en font un endroit idéal pour des scènes de films comme « Dumb and Dumber », « How the Grinch Stole Christmas » et « Little Women ».

Les villes fantômes du sud de l’Utah ont également fourni des lieux de tournage naturels. Figé dans le temps d’une époque révolue, “Butch Cassidy and the Sundance Kid” a utilisé la ville fantôme de Grafton comme lieu de tournage. Des cabanes en rondins et d’autres bâtiments du Far West remplissent la zone, ce qui en fait un lieu idéal pour les films occidentaux contemporains.

Un autre film tourné dans l’Utah qui fête son anniversaire cette année est “Footloose”, qui fête ses 40 ans. Le gouverneur Spencer Cox a invité Kevin Bacon à retourner dans l’État de Beehive pour l’anniversaire, et les étudiants de Payson High School où une grande partie de la Le film a été tourné et je veux vraiment que Bacon assiste à leur bal de promo – avant que l’école ne soit démolie.

L’industrie cinématographique a généré des revenus importants pour l’Utah. Au cours de la dernière décennie, Pearce a déclaré que les divertissements réalisés dans l’Utah avaient rapporté 600 millions de dollars à l’État. Et 300 millions de dollars ont été versés aux communautés rurales.

Et l’avenir est radieux. D’autres productions tournées dans l’Utah comme « The Chosen » et « Horizon : An American Saga » sortent en 2024.