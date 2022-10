Quels films MCU regarder avant Black Panther: Wakanda Forever

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de la sortie du dernier film Marvel de l’année dans les cinémas. Black Panther : Wakanda Forever est la suite très attendue de Black Panther. Il suivra le royaume de Wakanda alors qu’il se défend contre une nouvelle menace.

L’acteur principal du film de 2018, Chadwick Boseman, est décédé tragiquement en 2020. Le film a donc été écrit pour refléter la perte de T’Challa dans la communauté de Wakanda.

Si vous voulez voir ce film, vous vous demandez peut-être quels autres films Marvel vous seront utiles, car de nombreux titres du MCU sont désormais entrelacés. Nous avons élaboré un guide sur les films et séries à regarder pour bien comprendre Black Panther : Wakanda Forever. Nous avons également un guide similaire pour Thor : Love and Thunder.

Quels films et séries Marvel dois-je regarder pour comprendre Black Panther : Wakanda Forever ?

Nous avons basé la liste sur les bandes-annonces précédentes, car le film ne sort pas avant 11 novembre 2022. Nous mettrons à jour ce guide en conséquence une fois le film sorti.

Ce sont les films et émissions clés que vous devriez regarder pour suivre le récit de T’Challa et de Wakanda jusqu’à présent :

Captain America : Guerre civile (2016)

Panthère noire (2018)

Avengers : Guerre à l’infini (2018)

Avengers : Fin de partie (2019)

Le faucon et le soldat de l’hiver (2021)

T’Challa est introduit dans Captain America : Civil War. Bien qu’il ne soit pas le personnage principal de ce film, il met en place son histoire d’origine pour Black Panther – qui est un incontournable pour Black Panther: Wakanda Forever. Ce film présente de nombreux visages familiers que vous verrez dans la suite tels que Shuri, Okoye, Ramonda, Nakia et M’Baku, et plonge dans l’histoire de la terre.

Wakanda est le champ de bataille d’Avengers : Infinity War, alors que T’Challa prête ses armées et sa technologie aux Avengers dans l’espoir de vaincre Thanos. Lui, Shuri, Okoye et les forces wakandaises ont également joué un rôle important dans la deuxième bataille contre Thanos dans Avengers: Fin de partie – le dernier film d’action en direct dans lequel Chadwick Boseman apparaît.

Nous ne savons pas à quel point The Falcon et The Winter Solider sont importants pour le contexte, mais il est possible que cela soit lié au nouveau film. Dans la série, le commandant en second du Dora Milaje, Ayo, arrive en partie dans la série pour arrêter Barron Zemo et le mettre en garde à vue dans le radeau.

À la fin de la série, Ayo conseille également à Bucky / White Wolf de se faire rare à Wakanda. Cependant, nous ne savons pas s’il tient compte de ce conseil. Par conséquent, nous pourrions éventuellement obtenir des camées de Bucky ou même de Zemo dans Black Panther : Wakanda Forever.

Black Panther: Wakanda Forever est le dernier film de la phase quatre, il mettra sans aucun doute en place d’autres projets futurs dans la phase cinq – dont nous savons qu’il s’agit d’Ironheart avec Riri Williams.

Comment regarder toutes les émissions et films avant Black Panther: Wakanda Forever

Tout dans la liste ci-dessus est disponible en streaming sur Disney +. Vous pouvez créer un compte sur le site Web Disney + pour 7,99 $ / 7,99 £ par mois et 79,99 $ / 79,99 £ par an – bien que ces prix changent à partir de décembre.

Black Panther: Wakanda Forever sortira exclusivement dans les cinémas – nous avons tous les endroits qui vendent des billets ici. Il sortira éventuellement sur Disney +, mais vous devrez attendre au moins quelques mois.