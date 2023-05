Quels films Marvel regarder avant l’invasion secrète

Alors que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 monte toujours au box-office, tous les regards se tournent vers la première série Marvel Disney + de cette année.

Secret Invasion suit l’ancien directeur du SHIELD, Nick Fury (Samuel L Jackson). Inspiré des thrillers d’espionnage, le spectacle revisite les Skrulls – une race métamorphosée apparue pour la première fois dans Captain Marvel. Lorsque le gouvernement est infiltré par des imposteurs, Fury doit revenir pour un dernier combat.

Il s’agit du premier projet autonome sur Nick Fury, il peut donc être un peu difficile de savoir quelles émissions et quels films regarder avant Secret Invasion. Heureusement, nous avons fait le travail acharné pour vous.

Quels films Marvel dois-je regarder pour comprendre Secret Invasion ?

Nick Fury a été un personnage secondaire dans de nombreux films et émissions de télévision de l’univers Marvel. Cependant, il y en a deux principaux qui traitent spécifiquement de lui et des Skrulls. Ceux-ci sont:

Capitaine Marvel (2019)

Spider-Man : loin de chez soi (2019)

Si vous voulez approfondir son arc complet, voici les autres films et émissions de télévision dans lesquels il fait des apparitions importantes – sans compter ses camées mineurs dans d’autres films MCU:

Homme de fer 2 (2010)

Les Vengeurs (2012)

Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014)

Avengers : L’ère d’Ultron (2015)

Si cela ne vous suffit toujours pas, vous pouvez également regarder Black Panther (2018) et Black Panther: Wakanda Forever (2022) – car ces films présentent Everett Ross, qui fait partie du casting de Secret Invasion.

De plus, sans semer les spoilers, la fin de WandaVision (2021) présente également quelque chose lié aux Skrulls et Fury – mais nous ne savons pas si cela sera exploré dans Secret Invasion.

Enfin, il y a deux épisodes de la série Agents of SHIELD dans lesquels Nick Fury apparaît – ceux-ci sont appelés « 0-8-4 » et « Beginning of the End ». Cependant, il est très peu probable que quoi que ce soit dans cette série chevauche l’histoire de Secret Invasion.

Ce guide est basé sur les bandes-annonces et le matériel promotionnel que nous avons vus jusqu’à présent et pourrait changer après la sortie de la série. Nous ajouterons plus d’informations lorsque la série sortira sur Disney +.

Comment regarder le contenu Marvel avant Secret Invasion

Tout le contenu répertorié ci-dessus est disponible sur Disney + aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les abonnements coûtent 7,99 $ par mois pour un visionnage avec publicité et 10,99 $ / 7,99 £ par mois pour un visionnage sans publicité.

