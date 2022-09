La prochaine série Star Wars en direct approche à grands pas. Andor met en vedette l’un des principaux protagonistes de Rogue One, Cassian Andor (joué par Diego Luna), et retrace le soulèvement original de la rébellion.

Star Wars a souvent l’habitude de lier ses séries avec d’autres émissions et films de l’univers. Par conséquent, si vous voulez vous préparer pour Andor, nous avons rassemblé tout ce qui peut être utile à regarder avant sa diffusion.

Quels films et émissions de télévision Star Wars dois-je regarder pour comprendre Andor ?

Ce guide est basé sur ce que nous savons jusqu’à présent sur Andor grâce aux bandes-annonces et aux actualités. Le contenu peut changer en fonction des futurs épisodes, et nous le mettrons à jour en conséquence.

Les titres les plus nécessaires au scénario d’Andor sont marqués en gras. Ceux en texte normal ne sont pas aussi essentiels, mais peuvent toujours être utiles à connaître :

Rogue One: Une histoire de Star Wars

Star Wars : Un Nouvel Espoir, (Épisode IX)

Star Wars : La Revanche des Sith (Épisode III)

Star Wars: La guerre des clones

Star Wars : Rebelles

Rogue One est de loin le film le plus important à regarder sur cette liste, car il présente Cassian Andor comme l’un des personnages principaux. Il y a aussi des indices que d’autres personnages de ce film apparaîtront dans Andor – pas de spoilers ici.

Selon le producteur Tony Gilroy, vous pouvez entrer en Andor à l’aveugle, si vous le souhaitez. Comme il se déroule cinq ans avant Rogue One, vous n’avez pas forcément besoin de connaître son avenir avant de le regarder. Cependant, connaître le contexte complet de l’histoire de Cassian ajoutera sans aucun doute une couche supplémentaire de profondeur pour regarder cette nouvelle série.

Si vous êtes complètement nouveau dans l’univers Star Wars, alors A New Hope est un incontournable pour mieux comprendre comment l’Empire s’est développé et a dominé sa portée sur l’Alliance Rebelle. Il est également largement considéré comme l’un des meilleurs films de l’univers Star Wars.

Il peut également être utile de regarder Revenge of the Sith, qui, dans la chronologie de Star Wars, se produit avant le début d’Andor.

Non seulement cela met en place ce contre quoi les rebelles se battent, mais il y a aussi des scènes supprimées avec Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), un personnage extrêmement important à Andor qui apparaît également dans Rogue One. Si vous ne voulez pas regarder tout le film, vous pouvez le regarder ci-dessous :

Les émissions animées The Clone Wars et Rebels figurent également sur cette liste à cause de Mon Mothma. Elle apparaît dans les saisons trois et quatre de Rebels, et ces épisodes dans The Clone Wars.

The Clone Wars se déroule avant Andor, il peut donc y avoir des informations utiles à prendre en compte pour sa trame de fond. Pendant ce temps, Rebels se déroule à peu près au même moment qu’Andor, il peut donc y avoir des événements croisés dans les deux séries.

Comment regarder toutes les émissions et tous les films avant Andor

Tout ce qui est répertorié ci-dessus est disponible en streaming sur Disney + – c’est là qu’Andor fera également ses débuts. Vous pouvez créer un compte sur le site Web Disney + pour 7,99 $ / 7,99 £ par mois et 79,99 $ / 79,99 £ par an.