Quels films et émissions de télévision Marvel regarder avant She-Hulk

She-Hulk est à quelques semaines de tomber sur Disney +, c’est donc le moment idéal pour rattraper son retard sur le contenu Marvel qui sera lié à ce tout nouvel ajout au MCU.

She-Hulk suit Jennifer Walters, une avocate qui reçoit accidentellement le sang de Bruce Banner (son cousin). En tant que telle, Jennifer acquiert les mêmes capacités puissantes – ainsi que cette peau vert vif.

Voici tous les films et séries qui, selon nous, fourniront un contexte pour She-Hulk – certains sont plus importants que d’autres. Vous pouvez également consulter nos guides pour la phase quatre, la phase cinq et la phase six du MCU.

Quels films et émissions de télévision Marvel devrais-je regarder pour comprendre She-Hulk ?

Comme She-Hulk n’est pas encore arrivée (le premier épisode sortira le 17 août 2022), ce guide est basé sur les bandes-annonces et le matériel promotionnel que nous avons vus jusqu’à présent. Cette liste sera tenue à jour au fur et à mesure que de nouveaux épisodes seront publiés pour refléter tout autre contenu Marvel référencé.

Les titres les plus nécessaires au scénario de She-Hulk sont marqués en gras. Ceux en texte normal ne sont pas aussi essentiels, mais peuvent toujours être utiles à connaître :

L’incroyable Hulk (2008)

Les Vengeurs (2012)

Avengers : L’ère d’Ultron (2015)

Thor : Ragnarok (2017)

Avengers : guerre à l’infini (2018)

(2018) Avengers : Fin de partie (2019)

Casse-cou (2015)

Spider-Man : Pas de retour à la maison (2021)

Il convient de noter que The Incredible Hulk met en vedette Edward Norton dans le rôle de Bruce Banner, plutôt que Mark Ruffalo. Le grand gars vert a été refondu dans The Avengers – mais ce film est toujours considéré comme canonique au sein du MCU.

On sait que L’Incroyable Hulk sera référencé dans She-Hulk puisque le méchant du film, Emil Blonsky/Abomination (joué par Tim Roth) est montré dans les bandes-annonces.

Bruce Banner apparaît alors dans tous les films Avengers, ainsi que dans le troisième film de Thor. Par conséquent, vous pouvez suivre son arc en tant que Hulk – des histoires qu’il pourrait très bien transmettre à Jennifer.

Les deux derniers films Avengers sont plus importants pour She-Hulk, car ils expliquent… l’apparence unique de Bruce Banner. Ceci est principalement raconté dans Avengers: Endgame, mais vous devez regarder Infinity War pour comprendre cela.

Enfin, le teaser trailer semble teaser le retour de Matt Murdock, joué par Charlie Cox. Il est surtout connu pour la série Netflix Marvel, Daredevil. Il n’est pas clair si Daredevil était considéré comme faisant partie du MCU. Cependant, l’acteur a repris son rôle dans Spider-Man: No Way Home dans une brève apparition.

Daredevil a trois saisons entières, donc c’est beaucoup à regarder. Ce ne sera probablement pas complètement nécessaire pour She-Hulk – mais il est largement considéré comme l’une des meilleures adaptations télévisées en direct de Marvel. Comme She-Hulk, il combine les mondes de la loi et des super-héros.

L’apparition de Matt Murdock dans le MCU dans le film Spidey est incroyablement brève et se produit vers le début du film – vous n’avez donc pas besoin de vous asseoir pendant tout le film si vous ne le souhaitez pas. En fait, Sony a publié les 10 premières minutes gratuitement sur YouTube, qui comprend le clip susmentionné. Vous pouvez regarder ceci ci-dessous :

Comment regarder toutes les émissions et tous les films avant She-Hulk

La plupart des titres ci-dessus sont disponibles en streaming sur Disney + – la même plate-forme sur laquelle She-Hulk sortira. Vous pouvez créer un compte sur le site Web Disney + pour 7,99 $ / 7,99 £ par mois et 79,99 $ / 79,99 £ par an.

Les exceptions à cela sont The Incredible Hulk et Spider-Man: No Way Home.

Les téléspectateurs américains peuvent diffuser le premier film Hulk sur HBO Max et Spider-Man sur Starz. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez regarder The Incredible Hulk sur Netflix et Spider-Man: No Way Home sur Now.

Les deux films peuvent également être achetés et loués auprès de AmazoneGoogle et Youtube.