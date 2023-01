Quels films de Sundance pourraient suivre “CODA” aux Oscars ?

Au cours des dernières décennies, la Festival du film de Sundance a créé des gagnants d’Oscar comme “Manchester by the Sea”, “Call Me by Your Name” et “Minari”, mais ce n’est qu’en mars dernier – lorsque “CODA” a remporté le prix du meilleur film – qu’un film de Sundance est sorti la distance et a remporté le meilleur Oscar.

Il faudra peut-être un peu de temps avant que Sundance ne réussisse à nouveau cet exploit, car les nominations aux Oscars annoncées la semaine dernière ne comportaient aucun film du festival dans la course au meilleur film; en effet, le seul film de Sundance de 2022 à avoir fait une brèche dans les six premières catégories des Oscars était le drame britannique “Living”, qui a valu à Bill Nighy un signe de tête de meilleur acteur. Mais les films qui viennent d’être présentés lors de l’édition 2023 du festival, qui s’est terminée dimanche, pourraient-ils aider à récupérer une partie du mojo de la saison des récompenses de Sundance ?

Le programme offrait certainement un bon nombre de prétendants au meilleur acteur qui pourraient suivre les traces de Nighy. Le premier d’entre eux est Jonathan Majors. L’acteur prometteur a déjà une année 2023 bondée : on le verra bientôt affronter Michael B. Jordan dans “Creed III” et jouer le supervillain Kang dans des propriétés Marvel comme “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” et “Loki”. Et cette liste est devenue encore plus forte avec la première à Sundance de “Magazine Dreams”, un drame solitaire troublé dans lequel Majors joue un bodybuilder amateur sur le point de craquer. Si le film était sorti il ​​y a quelques mois, Majors aurait certainement fait partie de la fine liste des meilleurs acteurs de cette année, mais le bon acheteur de studio pourrait profiter de son nouvel élan Marvel pour muscler cette formidable performance dans la prochaine course.

Parmi les autres candidats meilleurs acteurs qui pourraient provenir de la récolte actuelle de Sundance, citons Gaël García Bernalqui pourrait mériter sa première nomination pour avoir joué un luchador gay dans l’attrayant “Cassandre,” et David Strathairnqui domine le modeste, humain “Une petite prière,” à propos d’un père décidant de se mêler ou non de la liaison extraconjugale de son fils. Un point en faveur de Strathairn est que son film sortira par Sony Pictures Classics, qui a réussi à décrocher un vétéran bien-aimé dans la formation des meilleurs acteurs trois des quatre dernières années (Nighy pour “Living”, Anthony Hopkins pour ” Le Père » et Antonio Banderas pour « Douleur et Gloire »).