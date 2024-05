Quels films cannois pourraient devenir prétendants aux Oscars ?

L’année dernière, le Festival de Cannes était pratiquement un guichet unique pour les électeurs des Oscars, avec la première de trois films majeurs – « Anatomie d’une chute », « La Zone d’intérêt » et « Killers of the Flower Moon » – qui allaient ensuite être nominés. pour une meilleure image.

La récolte de films cannois de cette année a-t-elle le même jus ?

Lors de la 77e édition du festival, qui s’est terminée samedi, « Anora » de Sean Baker a été désigné lauréat de la prestigieuse Palme d’or. Trois des quatre derniers lauréats de la Palme ont reçu une nomination pour le meilleur film – « Anatomie d’une chute », « Triangle de tristesse » et « Parasite » – et tous, comme « Anora », ont été distribués par le studio Neon. . C’est une séquence étonnante qui positionne « Anora » de la meilleure façon possible, conférant un vernis de prestige à la comédie rauque de Baker sur une strip-teaseuse de Brooklyn qui se marie avec une richesse russe.

En 2018, « The Florida Project » de Baker a frôlé la nomination du meilleur film. Si les électeurs sont plus réceptifs à sa sensibilité indépendante cette fois-ci, attendez-vous à des campagnes robustes pour le personnage principal Mikey Madison ainsi que pour le scénario et la mise en scène de Baker. L’acteur de soutien Mark Eydelshteyn est plus ambitieux mais tout aussi digne d’intérêt, en tant qu’héritier direct de notre personnage principal: bien que les électeurs des Oscars récompensent rarement les jeunes hommes, ce gamin est une trouvaille totale, comme un Timothée Chalamet russe.