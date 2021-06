Quels festivals auront lieu à l’été 2021 au Royaume-Uni ?

Les fans de MUSIQUE sont attend avec impatience festivals et concerts de retour comme le Royaume-Uni sort doucement du confinement après un retard de quatre semaines dans la feuille de route.

Boris Johnson a annoncé que le plan de la feuille de route de verrouillage sera retardé de quatre semaines, ce qui signifie que les concerts et les grands événements ne pourront avoir lieu qu’à partir du 19 juillet, après la levée de toutes les restrictions.

Les grandes occasions comme les concerts et les événements sportifs peuvent avoir lieu après le 17 mai – avec des limites sur le nombre de personnes autorisées à y assister

Les festivals auront-ils lieu à l’été 2021 ?

Le Premier ministre a présenté son plan pour déverrouiller la nation le lundi 22 février.

Les grands événements tels que les concerts et les événements sportifs peuvent avoir lieu après le 17 mai 2021 – avec des limites sur le nombre de personnes autorisées à y assister.

Mais la date clé que tout le monde attend est désormais le 19 juillet, date à laquelle toutes les autres restrictions seront levées.

Cependant, les événements sont susceptibles de voir une multitude de mesures de sécurité en place, telles que les passeports vaccinaux.

Le verrouillage prendra officiellement fin à cette date et les restrictions sur les contacts sociaux pourraient être levées si le gouvernement s’en tient à la date, ce qui signifie que des événements de masse sont autorisés à avoir lieu.

Dès lors, les discothèques seront autorisées à rouvrir, ainsi que les représentations théâtrales.

Chaque adulte au Royaume-Uni pourrait recevoir les deux doses d’un vaccin Covid d’ici août, ou même « plus tôt si nécessaire », a déclaré le chef du groupe de travail sur les vaccins.

Quels festivals ont lieu cet été au Royaume-Uni ?

Alors que des doutes persistent autour du Freedom Day, certains lieux ont choisi de ne pas attendre plus longtemps et ont déjà annoncé qu’ils auront lieu cet été.

Tous les points à l’est

All Points East, un festival annuel dans l’est de Londres, a reprogrammé ses dates.

Il se déroulera désormais dans un format réduit du vendredi 27 août au lundi 30 août 2021, à Victoria Park.

Les goûts de Jamie XX, London Grammar, Jorja Smith, Kano, Slowthai, Foals, Caribou et Bicep seront parmi les nombreux noms de ce festival populaire teinté de hipster.

Les organisateurs ont déplacé l’événement de son créneau habituel de mai au week-end férié d’août, ce qui lui donne plus de chances de se dérouler sans entrave.

L’organisateur a déclaré: « Nous avons hâte d’accueillir de nouveau la musique live au Royaume-Uni et de revenir danser avec vous plus tard cet été. »

Parklife

Parklife reviendra au Heaton Park de Manchester du 11 au 12 septembre 2021.

Les fans du festival ont sauté sur l’occasion car les billets sont déjà vendus.

Le festival a généralement lieu au plus fort de l’été, mais a reculé les dates pour s’assurer que le calendrier des concerts bat son plein.

Une déclaration des organisateurs disait : « Avec toutes les bonnes nouvelles récentes, nous nous tournons maintenant vers 2021, et un retour aux champs et aux bons moments que nous aimons tous. C’est une fête de 2 ans que nous méritons tous.

« C’est pourquoi, dans cet esprit, nous avons décidé de déplacer le festival de l’année prochaine aux nouvelles dates du 11 au 12 septembre, afin que nous puissions être sûrs des bons moments à venir.

« Une énorme programmation est presque prête, que nous avons hâte de vous montrer bientôt. Faites-nous confiance lorsque nous disons que cela vaudra la peine d’attendre. »

La programmation a été révélée en mars dernier et comprend des personnalités telles que Pendulum Trinity, Disclosure, Carl Cox, Peggy Gou et Four Tet, entre autres.

Lecture et Leeds

Le festival de Reading et de Leeds a confirmé que l’événement de cette année aura lieu le week-end férié d’août

Suite à l’annonce de la feuille de route du gouvernement selon laquelle toutes les restrictions de verrouillage seront levées en juin, Reading & Leeds a confirmé que le festival de cette année aura lieu.

Confirmant que les événements de 2021 se dérouleraient, le compte Twitter officiel a écrit : « Reading et Leeds 2021.

« Suite à l’annonce récente du gouvernement, nous avons hâte de retourner aux champs cet été. C’EST PARTIR !

Stormzy, Lewis Capaldi, Two Door Cinema Club, Ashnikko, Doja Cat, Disclosure, Sigrid, Post Malone et de nombreux autres artistes ont tous été confirmés dans le line-up.

L’événement aura lieu du vendredi 27 août au dimanche 29 août et a permis aux détenteurs d’un billet 2020 de reporter leur réservation à l’édition de cette année du festival.

Cependant, les billets à la journée et au week-end (camping inclus pour ceux qui le souhaitent) sont toujours en vente sur Ticketmaster.

Festival de l’île de Wight

Le 2 mars, le festival a annoncé qu’il débuterait le 16 septembre et se terminerait le 19 septembre 2021.

Les participants se rencontreront à Seaclose Park, à Newport.

Le festival de l’île de Wight devait initialement avoir lieu du 17 au 20 juin – avant la date du 21 juin de la levée des restrictions de verrouillage.

Leur site Web a déclaré: « Le festival de l’île de Wight est un incontournable de l’été et deux ans sans être ensemble sur l’île, c’est trop long. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que nous déplaçons le festival du 16 au 19 septembre 2021. «

Il a ajouté: « Nous visons à ramener autant d’artistes que possible, mais quoi qu’il arrive, rassurez-vous, vous profiterez d’une programmation exceptionnelle pendant le week-end du festival.

« Ce sera l’endroit idéal pour voir l’été de façon spectaculaire. »

En juin 2021, le Fest a annoncé une programmation comprenant Jess Glynne, Scouting For Girls, Sophie Ellis-Bextor, Tom Jones, Snow Patrol, Duran Duran You Me at Six et Lionel Richie.

Fin de la route

End Of The Road se déroulera du 2 au 5 septembre 2021 à Larmer Tree Gardens, Salisbury.

Tous les billets – des Early Birds aux Late Releases – sont cependant épuisés à partir de ce mercredi 30 juin.

En décembre, les organisateurs ont annoncé une programmation comprenant des artistes censés se produire lors de l’édition 2020.

Malheureusement, le 5 mai, il a été révélé sur Instagram que la programmation avait été modifiée car les visages familiers annoncés en 2020 ne pourraient pas y assister cette année.

« Beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons annoncé notre programmation 2021 en décembre et certains de nos amis de l’autre côté de l’étang ne sont plus en mesure de le faire », lit-on sur Instagram.

Little Simz, Hot Chip, Arlo Parks, Squid, Current Joys, Shy Girl, Elijah Wolf, parmi d’autres artistes, sont tous inclus dans la nouvelle programmation.

Les administrateurs

Boardmasters se déroulera sur la plage de Fistral à Cornwall du 11 au 15 août.

Les billets sont tous vendus mais vous pouvez vous inscrire pour la revente sur le site officiel du lieu.

La programmation comprend les têtes d’affiche Jorja Smith, Foals et Gorillaz ainsi que Sam Fender, The Kooks, Dizzee Rascal, Jamie XX, The Native et bien d’autres.

Champs de crème

Le favori de la musique de danse, Creamfields, sera de retour dans le village de Daresbury, dans le Cheshire, pendant le week-end férié du 26 au 29 août 2021, à la suite de l’annulation de son édition 2020.

Deadmau5, Peggy Gou, Eric Prydz et Carl Cox sont parmi les noms qui participeront au festival à guichets fermés, qui est l’une des plus grandes dates du calendrier clubbing britannique.

Les organisateurs ont déclaré dans un message Twitter: « Nous nous préparons à vous accueillir tous à LA fête de l’été. »

Cependant, selon leur site officiel, tous les billets sont officiellement épuisés.

Camp Bestival

Le festival familial aura lieu au château de Lulworth dans le Dorset du 29 juillet au 1er août 2021.

Le Camp Bestival est organisé par Rob da Bank et les fans peuvent voir Fatboy Slim, Friendly Fires, Vengaboys, Craig Charles, Biig Piig et Groove Armada.

D’autres actes apparaissent, notamment Sophie Ellis Bextor, The Sugarhill Gang et Heather Small.

Les billets sont encore disponibles à la vente.

Victorieux

Victorious Festival sera de retour fin août 2021 Crédit : Becca Egerstorm

La saison des festivals annonce également le retour de Victorious.

L’événement aura lieu du vendredi 27 août au dimanche 29 août 2021 sur le Southsea Seafront, à Portsmouth.

Les têtes d’affiche incluent Royal Blood, Madness et The Streets.

D’autres groupes comme Feeder, Peter Hook & The Light, Blossoms, Emily Burns, Clean Bandit, The Kooks, Craig David, Melanie C et Supergrass, entre autres, seront également là pour accueillir les festivaliers.

Les billets sont toujours en vente sur le site Internet du festival mais les acheteurs doivent désormais payer en totalité.

Latitude

Latitude devrait se dérouler à Henham Park, Suffolk, entre le 22 et le 25 juillet 2021, ont déclaré les organisateurs du Festival Republic.

Le festival ayant lieu trois jours seulement après la levée des restrictions, le fondateur Melvin Benn a déclaré que l’équipe se demandait toujours s’il pouvait se dérouler comme prévu.

En référence au retard de quatre semaines, il a déclaré dans un communiqué: « Nous ne pensons pas que cela signifie la fin de nos espoirs pour Latitude cette année. »

« Bien que la déclaration de ce soir soit décevante, nous n’avons pas encore perdu espoir.

« Notre première priorité est toujours la sécurité de nos festivaliers, du personnel et des artistes.

« Nous travaillerons avec les autorités locales et nationales et veillerons à ce que SI nous ne sommes pas en mesure d’aller de l’avant d’ici la fin de cette semaine, tous les détenteurs de billets pourront reporter leurs billets jusqu’en 2022 ou pouvoir réclamer un remboursement. »

Il a ajouté qu’il espère avoir une réponse définitive quant à savoir si Latitude sera de l’avant d’ici la fin de cette semaine.

Les têtes d’affiche pour 2021 incluent Lewis Capaldi, Bastille, First Aid Kit et Snow Patrol.

D’autres artistes ont été révélés au cours des derniers mois, tels que Chemical Brothers, Supergrass, Wolf Alice et Bombay Bicycle Club.

Les festivaliers devraient en profiter car les billets sont toujours en vente.

Région sauvage

Wilderness se déroulera dans l’Oxfordshire du 5 au 8 août à Cornbury Park, dans l’Oxfordshire.

Les organisateurs ont déclaré sur Twitter: « Les moments les plus doux valent la peine d’être attendus, vous nous avez manqué. »

La programmation de l’événement à guichets fermés comprend Jamie XX, Loyle Carner, Rudimental, Bicep, David Rodigan & The Outlook Orchestra, Frank Moody et Georgia.

Les festivaliers malchanceux qui ont raté leur chance d’y assister ont été invités à s’inscrire ici pour manifester leur intérêt pour les billets pour Wilderness 2022.

Sans fil

Festival Republic a déclaré que le sans-fil avait été déplacé du 10 au 12 septembre

L’événement n’aura pas lieu à Finsbury Park car il devrait débuter à Crystal Palace Park, à Londres.

Les billets sont toujours disponibles et les têtes d’affiche incluent Future, Skepta et Migos.

D’autres artistes comme Lil Uzi Vert, Unknown T, AJ Tracey, Meghan Thee Stallion et Young Thug seront également présents.

Comment le retard de quatre semaines affectera-t-il les festivals ?

L’Association des festivals indépendants (AIF) a appelé à une « intervention urgente » du gouvernement britannique, alarmé que l’assouplissement des restrictions Covid ait été retardé d’un mois.

L’AIF a déclaré que sans l’aide du gouvernement, la plupart des festivals britanniques pourraient bien être annulés.

Une analyse récente a déclaré que 93% des festivals restants d’une capacité de 5 000 personnes ou plus pourraient avoir lieu, mais uniquement avec une assurance soutenue par le gouvernement.

« L’AIF comprend parfaitement les raisons du report de la quatrième étape de la feuille de route du verrouillage », a déclaré le PDG de l’AIF, Paul Reed, dans un communiqué.

«Cependant, toute mesure qui empêche les festivals de fonctionner pleinement doit être contrebalancée par un soutien efficace pour garantir la survie des entreprises.

«Pour les organisateurs de festivals qui ont encore une chance d’organiser des événements après le 19 juillet, ce soutien est une assurance soutenue par le gouvernement, qui leur donnera la confiance nécessaire pour continuer à planifier et engager les coûts importants que cela implique.

« En fin de compte, c’est un choix politique si le gouvernement ne soutient pas le secteur avec une assurance à ce stade, poussant les entreprises du festival vers un autre bord de falaise. »

En mai, l’AIF a déclaré qu’elle avait heurté un « mur de briques » lors de discussions avec le gouvernement alors que le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, avait déclaré qu’une éventuelle assurance pour les festivals ne pourrait être envisagée qu’une fois les restrictions levées.

Les appels de l’AIF se poursuivent, avertissant que le secteur était à un « point de basculement », car la moitié des festivals britanniques – tels que Glastonbury – ont maintenant été annulés.

Le gouvernement n’a pas encore révélé de régime d’assurance pour les événements.