Quels facteurs déterminent le marché asiatique du dépistage du cancer du col de l’utérus ?

Les appareils portables et les tests sur les lieux de soins profitent aux zones rurales.

Les progrès technologiques stimulent le marché asiatique du dépistage du cancer du col de l’utérus, qui devrait atteindre 3,76 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 4,23 %, selon Research and Markets.

Le dépistage primaire est de plus en plus effectué à l’aide de méthodes cytopathologiques avancées, telles que des techniques liquides, la détection de l’ADN du VPH et le dépistage assisté par ordinateur. Pendant ce temps, les appareils portables et les tests sur le lieu de soins profitent au dépistage dans les zones rurales.

Dans cette optique, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique dans les outils de diagnostic améliorent la précision et l’efficacité des résultats de dépistage.

Parallèlement, les gouvernements de la région reconnaissent l’importance de la prévention du cancer du col de l’utérus et lancent des programmes nationaux de dépistage.

« Certaines des interventions comprennent des campagnes de sensibilisation de masse, des contrôles du cancer du col de l’utérus à faible coût ou gratuits et le dépistage du cancer du col de l’utérus dans le cadre d’un programme général de soins primaires », indique le rapport.

De plus, les organisations non gouvernementales et les institutions internationales de santé collaborent avec les autorités locales pour garantir que ces services atteignent les populations rurales et défavorisées.