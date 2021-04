LA Chambre des représentants des États-Unis compte 435 sièges en fonction de la population.

Chaque décennie, à mesure que la population des États-Unis change, l’attribution des sièges pour chaque État peut changer en fonction des données mises à jour collectées par le Bureau du recensement.

Documents du recensement reçus par la poste avec une invitation à remplir les informations du recensement en ligne Crédits: Getty Images – Getty

Quelle est la population américaine?

La population américaine est passée à 331 449 281, selon le Bureau du recensement, une augmentation de 7,4% qui était la deuxième plus faible jamais enregistrée.

Le Bureau du recensement sera utilisé par les législatures des États ou des commissions indépendantes pour redessiner les cartes politiques afin de tenir compte des changements de population.

Les données reflètent un large déplacement vers le sud et l’ouest des États-Unis, avec 84 sièges décalés depuis 1940.

Les États qui grandissent peuvent gagner des sièges à la Chambre au détriment des États qui se réduisent.

La répartition est déléguée par les données du recensement, qui incluent les résidents des 50 États ainsi que les membres des services à l’étranger et les employés civils fédéraux qui sont enregistrés dans leur État d’origine.

Quels États perdront des sièges au Congrès en raison des données du US Census Bureau?

Pour la première fois en 170 ans de statut d’État, la Californie perd un siège au Congrès,

C’est le résultat d’un ralentissement de la migration vers l’État le plus peuplé du pays,

Parmi les autres États qui ont perdu des sièges, mentionnons l’Illinois, le Michigan, la Pennsylvanie, la Virginie occidentale, l’Ohio et New York.

Les documents du Bureau du recensement indiquent qu’ils enverront un intervieweur si les résidents ne remplissent pas le questionnaire en ligne Crédit: AP

Le changement pourrait affecter les élections de mi-mandat de 2022 et déterminer si les démocrates peuvent conserver le contrôle de la Chambre, dont ils sont dans la petite majorité des 218-212.

Les États qui ont perdu des sièges étaient pour la plupart démocrates, mais se composent d’États plus proches du champ de bataille.

Quels États ont remporté des sièges?

Le Colorado, le Montana et l’Oregon ont tous ajouté des résidents et gagné des sièges. La Floride et la Caroline du Nord ont également gagné des sièges.

Le Texas a été le plus grand gagnant en tant que deuxième État le plus peuplé.

Les États qui ont remporté des sièges étaient pour la plupart à tendance républicaine, le Texas, la Floride, le Montana et la Caroline du Nord votant chacun pour l’ancien président Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2020.

Les républicains auront le contrôle complet du dessin des cartes du Congrès dans ces États.