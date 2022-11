Quels États ont connu le plus de catastrophes climatiques majeures depuis 2011 ?

Quatre-vingt-dix pour cent des comtés des États-Unis ont connu une inondation, un incendie de forêt, un ouragan ou une autre catastrophe climatique déclarée par le gouvernement fédéral entre 2011 et 2021, selon un rapport publié mercredi qui appelle à des investissements urgents dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des risques.

Au cours de cette même période, 29 États en moyenne ont subi au moins une catastrophe déclarée au niveau fédéral, selon le rapport de Rebuild by Design, une organisation à but non lucratif qui aide les communautés à se préparer et à se remettre des catastrophes. Rien qu’en 2021, les États-Unis ont subi 20 catastrophes distinctes d’un milliard de dollars.

Le rapport, qui utilise des données provenant de sources telles que l’Agence fédérale de gestion des urgences, a analysé quelles régions du pays ont connu le plus grand nombre de catastrophes, quels États reçoivent plus d’argent pour reconstruire que d’autres et quelles régions ont subi les plus longues pannes de courant.

Les États les plus touchés par les catastrophes sont la Californie, l’Iowa, le Mississippi, l’Oklahoma et le Tennessee, qui ont chacun connu au moins 20 catastrophes au cours de la dernière décennie, selon le rapport. Cependant, les États dont le nombre de catastrophes est le plus faible et qui ont reçu le plus de financement pour la reprise après sinistre par personne sont New York, le New Jersey, le Dakota du Nord et le Vermont.

De plus, les comtés qui ont connu en moyenne plus d’une catastrophe chaque année au cours de la dernière décennie sont situés dans le Kentucky et la Louisiane. La Louisiane, qui est située sur la côte du Golfe et est plus sujette aux ouragans et aux tempêtes tropicales, a reçu plus d’aide fédérale en cas de catastrophe par personne que tout autre État.