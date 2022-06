Quels États américains sont susceptibles d’interdire l’avortement ?

Dans une annonce monumentale mais pas surprenante, la Cour suprême des États-Unis a mis fin vendredi à la protection constitutionnelle de près de 50 ans pour l’avortement.

Selon un organisme de recherche qui soutient le droit à l’avortement, cela signifie que 26 États américains sur 50 sont susceptibles d’interdire l’avortement après le renversement.

L’Institut Guttmacher indique que sur les 26 États, 13 ont des «lois de déclenchement» qui ont été créées pour que les interdictions d’avortement entrent en vigueur immédiatement une fois que Roe v. Wade est annulé.

ÉTATS SUSCEPTIBLES D’INTERDIRE L’AVORTEMENT

Les États qui ont mis en place des lois pour interdire rapidement l’avortement sont : l’Alabama, l’Arizona, la Géorgie, l’Iowa, le Michigan, l’Ohio, la Virginie-Occidentale, le Wisconsin, la Floride, l’Indiana, le Montana et le Nebraska.





Parmi ces États, les restrictions vont de l’interdiction commune de six semaines de l’avortement à une interdiction quasi totale, comme dans l’État de l’Alabama.

Au cours des trois dernières années, la Floride et le Montana ont promulgué des interdictions qui interdisent les avortements après 15 semaines. Le Montana a actuellement une interdiction de 20 semaines sur la procédure.

ÉTATS SUSCEPTIBLES D’AVOIR ADOPTÉES RAPIDEMENT DES INTERDICTIONS

L’Arkansas, l’Idaho, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Dakota du Nord, l’Oklahoma, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, l’Utah et le Wyoming font partie des États déclencheurs qui ne nécessitent aucun effort ou un effort mineur pour promulguer des interdictions d’avortement dans leur État.

Le Kentucky, la Louisiane et le Dakota du Sud ont tous mis en place des lois pour interdire les avortements avec effet immédiat une fois que Roe v. Wade est annulé. Ces États font une exception si la vie d’une personne enceinte est en danger pour permettre la procédure. Cependant, les sanctions dans ces États incluent des accusations de crimes de haut niveau et pour la Louisiane jusqu’à 10 ans de prison ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 $ US.

L’Arkansas, le Mississippi, le Missouri, le Dakota du Nord, l’Oklahoma, l’Utah et le Wyoming ne peuvent déclencher des interdictions qu’une fois qu’un procureur général, un gouverneur ou un autre fonctionnaire de l’État confirme que Roe a été annulé en tout ou en partie pour l’État. Ce processus pour certifier le renversement peut prendre quelques heures ou quelques jours.

Les États restants de l’Idaho, du Tennessee et du Texas sont susceptibles de promulguer des interdictions 30 jours après sans aucune action supplémentaire de la part de l’État.

Le Dr Herminia Palacio, présidente de l’Institut Guttmacher, a publié une déclaration à la suite de la décision, affirmant que “bien que beaucoup ait été perdu aujourd’hui, le combat est loin d’être terminé”.

Selon l’institut, les États-Unis ont promulgué 43 restrictions à l’avortement en 2022, totalisant 1 381 restrictions depuis l’introduction de Roe v. Wade il y a des décennies.