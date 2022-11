Quels États américains observent l’heure d’été ?

L’heure d’été se produit deux fois par an et est un signe du changement des saisons.

Au printemps, nous avançons les horloges pour que l’obscurité tombe à une heure plus tardive, et à l’automne, nous la remettons en place.

L’heure d’été a commencé le 14 mars 2021 Crédit : Getty

Tous les États américains suivent-ils l’heure d’été ?

De 1945 à 1966, il n’y avait aucune loi fédérale qui obligeait les États à suivre l’heure d’été, donc beaucoup se sont retirés.

Les décisions de l’État ont ensuite provoqué une confusion massive, ce qui a incité l’ancien président Richard Nixon à promulguer la loi sur la conservation de l’énergie en cas d’heure avancée d’urgence en 1974, avant sa démission.

À partir de 2022, seuls deux États n’observent pas l’heure d’été, notamment Hawaï et l’Arizona.

Il existe également plusieurs territoires américains qui ne l’observent pas, notamment :

Samoa américaines

Guam

Les îles Mariannes du Nord

Porto Rico

L’île Vierge américaine

Qui a inventé l’heure d’été ?

L’heure d’été a été introduite pour la première fois par Benjamin Franklin dans son essai An Economical Project for Diminishing the Cost of Light, publié dans le Journal de Paris en 1784.

Malgré son introduction en 1784, l’idée de Franklin a été oubliée jusqu’à ce que William Willett écrive la brochure The Waste of Daylight.

La brochure de Willett a provoqué l’introduction de l’heure d’été britannique par le Parlement en 1916, puis, deux ans plus tard, la Chambre des représentants a voté à 252 voix contre 40 pour adopter une loi “pour sauver la lumière du jour”, marquant la première heure d’été officielle le 15 mars. 1918.

Cela a d’abord rencontré beaucoup de résistance, selon Michael Downing, auteur du livre “Spring Forward : The Annual Madness of Daylight Saving Time”, mais est depuis devenu une coutume.

L’heure changera le 6 novembre 2022 à 2h00 Crédit : Getty

Quand est-ce que le temps change ?

L’heure d’été commence toujours le deuxième dimanche de mars et se termine le premier dimanche de novembre.

L’heure d’été commencera le dimanche 7 novembre 2022 à 2h00.

L’heure d’été prendra fin le dimanche 12 mars 2022 à 2h00.

Pour se rappeler dans quel sens régler leur horloge, de nombreuses personnes utilisent souvent l’expression : bondir en avant ou reculer.