Quels étaient les accords d’Oslo entre Israël et les Palestiniens ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Il y a trente ans, les dirigeants israéliens et palestiniens se sont rencontrés sur la pelouse de la Maison Blanche à Washington pour signer un accord dont beaucoup pensaient qu’il pourrait être un précurseur de la paix dans la région.

Le premier accord d’Oslo a réuni Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, le premier étant le Premier ministre israélien et le second le chef de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Une poignée de main devait s’ensuivre entre eux – un geste significatif et l’accord les conduirait à recevoir tous deux le prix Nobel de la paix, aux côtés de Shimon Peres, alors ministre israélien des Affaires étrangères, l’année suivante.

Les trois hommes sont désormais morts, Rabin dans des circonstances directement liées aux Accords. Le processus de paix que l’accord était censé entamer est mort-né, Israël continuant son occupation illégale du territoire palestinien et le peuple palestinien n’étant pas plus proche – et certains diraient même plus éloigné – d’un État indépendant.

Voici tout ce que vous devez savoir sur cet accord historique et pourquoi il semble avoir échoué :

Quels étaient les accords d’Oslo ?

Le premier accord d’Oslo, connu sous le nom d’Oslo I, a été signé le 13 septembre 1993. L’accord entre les dirigeants israéliens et palestiniens a vu chaque partie se reconnaître pour la première fois. Les deux parties se sont également engagées à mettre fin à leur conflit qui dure depuis des décennies.

Un deuxième accord, connu sous le nom d’Oslo II, a été signé en septembre 1995 et a donné plus de détails sur la structure des organes que le processus de paix était censé former.

Les accords d’Oslo étaient censés amener l’autodétermination palestinienne, sous la forme d’un État palestinien aux côtés d’Israël. Cela signifierait qu’Israël, qui a été formé sur la terre de la Palestine historique en 1948 lors d’un événement que les Palestiniens appellent la Nakba, accepterait les revendications palestiniennes de souveraineté nationale. Les revendications ne seraient toutefois limitées qu’à une fraction de la Palestine historique, le reste étant laissé à la souveraineté d’Israël.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs mesures devraient être prises, notamment le retrait progressif de l’armée israélienne des territoires palestiniens qu’elle occupe illégalement depuis 1967, et le transfert de l’autorité à une administration palestinienne, sauf pour les questions de statut final, notamment le statut de Jérusalem (dont la moitié orientale est constituée de terres palestiniennes occupées) et des colonies illégales d’Israël, qui seraient négociées ultérieurement.

Les accords ont donc conduit à la création de l’Autorité palestinienne (AP), soi-disant temporaire, et à la division du territoire de Cisjordanie en zones A, B et C, indiquant le degré de contrôle que l’AP exerce sur chacune d’elles. qui, à ce jour, exerce une autorité limitée sur ces deux domaines.

Un traité final devait être conclu dans cinq ans – mais cela n’a pas été le cas.

Qui s’est opposé à l’accord ?

Les Israéliens de droite ne souhaitaient aucune concession aux Palestiniens et ne souhaitaient aucun accord avec l’OLP, qu’ils considéraient comme une « organisation terroriste ». Les colons israéliens craignaient également que cela conduise à leur expulsion des colonies illégales des territoires occupés.

Des éléments d’extrême droite étaient tellement opposés aux accords d’Oslo que Rabin lui-même a été assassiné en 1995 pour les avoir signés. Parmi les personnes qui avaient menacé Rabin avant sa mort se trouvait Itamar Ben-Gvir, aujourd’hui ministre israélien de la Sécurité nationale.

Pendant ce temps, des groupes palestiniens, dont le Hamas et le Jihad islamique, ont averti qu’une solution à deux États renoncerait au droit des réfugiés palestiniens de retourner sur les terres historiques qui leur ont été confisquées en 1948 lors de la création d’Israël.

Le regretté éminent critique littéraire et activiste palestinien Edward Said figurait parmi ses critiques les plus virulents, le qualifiant d’« instrument de capitulation palestinienne, de Versailles palestinien ».

Comment les accords ont-ils été rompus ?

Les Accords d’Oslo ont connu un lent déclin, Israël continuant son occupation des terres palestiniennes et refusant de se retirer militairement de la majorité de la Cisjordanie tout en continuant à mener des raids sur des terres considérées comme étant sous l’entière administration de l’Autorité palestinienne.

Après la mort de Rabin, un certain nombre de dirigeants israéliens opposés aux accords sont arrivés au pouvoir, parmi lesquels l’actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi qu’Ariel Sharon.

Une deuxième Intifada, de 2000 à 2005, a à son tour entraîné de lourdes pertes, en particulier du côté palestinien, et a rendu les deux parties moins disposées à s’entendre pour faire avancer l’accord.

Toute tentative de relance des négociations a échoué au cours de la décennie suivante, et les clauses provisoires des accords sont devenues le statu quo.

Comment les accords sont-ils perçus aujourd’hui ?

De nombreux Palestiniens pensent qu’Israël a utilisé les accords d’Oslo pour justifier l’expansion des colonies illégales en Cisjordanie.

En fait, alors que les accords d’Oslo s’effondraient lentement, Israël a triplé sa construction de colonies. Entre 1993 et ​​2000, la population israélienne en Cisjordanie a atteint son rythme de croissance le plus rapide jamais enregistré, selon Dror Etkes, un militant israélien pour la paix.

Aujourd’hui, le gouvernement israélien est dominé par des hommes politiques religieux et ultranationalistes d’extrême droite qui entretiennent des liens étroits avec le mouvement des implantations. Ces derniers mois, ils ont approuvé la construction de milliers de nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie occupée.

En fait, selon le mouvement israélien de gauche La Paix Maintenant, Israël a établi cette année un record en matière d’approbation de colonies, avec au moins 12 855 logements pour colons approuvés depuis janvier.

Trente ans plus tard, la création d’un État palestinien est peu probable à court et même à moyen terme, dans la mesure où les négociations sur le statut final entre les dirigeants palestiniens et israéliens échouent continuellement.

La Cisjordanie est fragmentée, la bande de Gaza sous blocus est isolée dans ce que beaucoup appellent une « prison à ciel ouvert », et Israël n’a pas l’intention d’abandonner Jérusalem-Est occupée.

De nombreuses personnes, tant en Israël qu’en Palestine, pensent que la solution à deux États est morte.