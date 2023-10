Les fans de science-fiction se préparent actuellement à des manigances chronométrées lorsque Doctor Who fait son retour triomphal sur les écrans avec les spéciaux du 60e anniversaire, avec David Tennant dans le rôle du Seigneur du Temps.

Mais il n’est pas le seul visage familier de retour : Catherine Tate reprendra son rôle de compagne bien-aimée Donna Noble, et le showrunner Russell T Davies est de retour pour écrire la série. Il est l’homme derrière les mandats de Chris Eccleston et de David Tennant, et des émissions vénérées telles que It’s a Sin.

Il y a eu beaucoup de battage médiatique pour les nouveaux épisodes, d’autant plus que de nombreux fans ont arrêté de regarder la série lorsque David est parti. Bien que les téléspectateurs devraient pouvoir profiter de la nouvelle série sans aucun contexte, certains points de l’intrigue présentés dans les bandes-annonces seront aidés par certaines connaissances préalables de Whovian.

Nous avons rassemblé une liste des épisodes nécessaires que vous devriez regarder avant les spéciaux Tennant, ainsi qu’une sélection des meilleurs épisodes à regarder après la régénération du dixième Docteur.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire des prochains épisodes, ainsi que sur les quatorzième et quinzième Docteurs, vous pouvez en savoir plus dans notre guide ultime de Doctor Who. Vous pouvez également consulter la compilation officielle de Doctor and Donna ci-dessous :

Quels épisodes faut-il regarder pour comprendre les spéciaux du 60e anniversaire de Doctor Who ?

Voici les épisodes que vous devriez regarder avant la diffusion du 60e anniversaire de Doctor Who le 25 novembre :

Série 2, épisode 14 / Spécial Noël – The Runaway Bride

Série 4, épisode 1 – Partenaires dans le crime

Série 4, épisode 11 – Tourner à gauche

Série 4, épisode 12 – La Terre volée

Série 4, épisode 13 – La fin du voyage

Série 4, épisode 16 – Les eaux de Mars

Série 7, épisode 14 / Spécial 50e anniversaire – Le Jour du Docteur

Série 4, épisodes 17 et 18 / Spéciaux de Noël – La Fin des Temps Parties 1 et 2

Série 13, épisode 9 – Le pouvoir du docteur

Facultatif : Classic Who, série 3, épisode 33 – Le test final

Alors, décomposons cette liste. Donna Noble est présentée pour la première fois dans The Runaway Bride, après le départ de Rose Tyler de la série. Cependant, elle ne rejoint pas le groupe en tant que compagne à temps plein avant Partners in Crime. Ces deux épisodes sont excellents pour établir qui elle et sa famille sont – dont certains figureront dans les spéciaux anniversaire.

Turn Left explore ce qui se passerait si le Docteur ne rencontrait jamais Donna, soulignant l’importance de leur amitié. C’est également un contexte nécessaire pour The Stolen Earth et Journey’s End, qui expliquent pourquoi Donna doit quitter le Docteur. Les Eaux de Mars donnent un aperçu de la façon dont sa sortie l’affecte – cet épisode mène également à la régénération de Ten.

Vous remarquerez peut-être qu’un épisode de la série 7 est ajouté ici – c’est parce que The Power of the Doctor est un spécial où Eleven (Matt Smith) croise la route de Ten (David Tennant), donc dans la chronologie de Ten, cela se déroule peu de temps avant qu’il se régénère. Il se penche également sur Kate Lethbridge-Stewart et UNIT, qui font toutes deux partie des prochains spéciaux.

Les épisodes de End of Time sont les derniers épisodes de l’histoire de Ten, mettant en vedette le grand-père de Donna, Wilf, comme compagnon. Apprendre comment son histoire s’est terminée (et ce qui s’est finalement passé avec Donna) sera probablement la clé des nouveaux épisodes. Enfin, la fin de The Power of the Doctor montre Jodie se régénérant en David.

Nous avons ajouté un épisode optionnel classique de Who, qui montre le méchant des Specials. Bien sûr, si vous préférez ne pas savoir de qui il s’agit, vous pouvez ignorer celui-ci.

Comment regarder les épisodes de Doctor Who nécessaires pour les spéciaux anniversaire

Si vous êtes au Royaume-Uni, tout ce qui figure dans la liste ci-dessus est disponible sur BBC iPlayer, y compris l’épisode Classic Who. À condition d’avoir une licence TV, leur visionnage est gratuit. Si vous êtes en vacances, vous pouvez également consulter notre guide sur la façon de regarder BBC iPlayer depuis l’étranger.

Les lecteurs américains peuvent actuellement voir tout cela sur Max, le service de streaming de HBO. Vous pouvez vous inscrire à un forfait financé par la publicité à partir de 9,99 $ par mois et à un forfait sans publicité à partir de 15,99 $ par mois. Si vous souhaitez ajouter l’épisode Classic Who à la liste, vous pouvez le visionner sur BritBox. Les abonnements coûtent 8,99 $ par mois, mais vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de sept jours.

A noter que de nouveaux épisodes de Doctor Who, dont les Specials 60e anniversaire, seront diffusés sur Disney+ aux Etats-Unis.

Quels sont les autres meilleurs épisodes du nouveau Doctor Who ?

Bien que la première liste soit plutôt « visionnement obligatoire » pour des raisons d’intrigue, nous avons également pensé qu’il serait bien de rassembler certains des meilleurs épisodes de la nouvelle série Who si vous avez manqué les histoires du onzième (Matt Smith). , Douzième (Peter Capaldi) et Treizième (Jodie Whittaker) époques.

Meilleurs épisodes de Matt Smith Doctor Who par saison

Série 5, épisode 10 – Vincent et le Docteur

Série 6, épisode 10 – La fille qui attendait

Série 7, épisode 1 – L’Asile des Daleks

Meilleurs épisodes de Peter Capaldi Doctor Who par saison

Série 8, épisode 4 – Écouter

Série 9, épisode 11 – Heaven Sent

Série 10, épisode 11 – Le monde suffit et le temps

Meilleurs épisodes de Jodie Whittaker Doctor Who par saison