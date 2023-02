Quels emplois Ford supprime-t-il en Europe ?

BERLIN –

Ford a annoncé mardi qu’il supprimerait 3 800 emplois en Europe au cours des trois prochaines années dans le but de rationaliser ses opérations face aux défis économiques et à la concurrence croissante sur les voitures électriques.

Le constructeur automobile a déclaré que 2 300 emplois seront supprimés en Allemagne, 1 300 au Royaume-Uni et 200 ailleurs sur le continent. Il a déclaré que sa stratégie visant à proposer une flotte entièrement électrique en Europe d’ici 2035 n’a pas changé et que la production de sa première voiture électrique de construction européenne devrait commencer plus tard cette année.

La société basée à Dearborn, dans le Michigan, a déclaré qu’elle recherchait “une structure de coûts plus légère et plus compétitive pour Ford en Europe”. Le constructeur automobile entreprendra des consultations “avec l’intention de réaliser les réductions grâce à des programmes de séparation volontaire”.

Les suppressions d’emplois surviennent au milieu d’un changement radical dans l’industrie automobile mondiale, des moteurs à combustion gourmands en essence aux véhicules électriques. Les gouvernements font pression pour réduire les émissions qui contribuent au changement climatique, et la course au développement de véhicules électriques qui en a résulté a généré une concurrence intense entre les constructeurs automobiles.

Cela a même attisé les tensions entre les alliés occidentaux alors que les États-Unis déployaient d’importantes subventions pour les technologies propres comme les véhicules électriques, dont les gouvernements européens craignent qu’ils ne nuisent à l’industrie locale.

Ford vise à supprimer 2 800 emplois européens dans l’ingénierie d’ici 2025 à la suite de la transition vers des voitures électriques moins complexes, bien qu’il envisage de conserver environ 3 400 emplois d’ingénierie sur le continent. Les 1 000 emplois restants seront supprimés du côté administratif.

“Ouvrir la voie à un avenir durablement rentable pour Ford en Europe nécessite des actions à grande échelle et des changements dans la façon dont nous développons, construisons et vendons les véhicules Ford”, a déclaré Martin Sander, directeur général de l’unité Ford Model e en Europe, dans un communiqué. . “Cela aura un impact sur la structure organisationnelle, les talents et les compétences dont nous aurons besoin à l’avenir.”

“Ce sont des décisions difficiles, qui ne sont pas prises à la légère”, a-t-il ajouté. “Nous reconnaissons l’incertitude que cela crée pour notre équipe, et je leur assure que nous leur offrirons tout notre soutien dans les mois à venir.”

Ford a également annoncé en août la suppression d’environ 3 000 emplois de cols blancs en Amérique du Nord, car il réduit les coûts pour faciliter la longue transition des véhicules à combustion interne aux véhicules à batterie.

Dans un pas dans cette direction, il a déclaré jeudi qu’il prévoyait de construire une usine de 3,5 milliards de dollars dans le Michigan qui emploierait au moins 2 500 personnes pour fabriquer des batteries à moindre coût pour les véhicules électriques nouveaux et existants.

Les responsables de l’entreprise ont indiqué que son bénéfice net avait chuté de 90 % au cours des trois derniers mois de 2022 par rapport à l’année précédente. Il a déclaré que les coûts étaient trop élevés et qu’il faisait face à une pénurie mondiale de puces informatiques et d’autres pièces utilisées dans ses véhicules.

En Europe, Ford compte quelque 34 000 employés dans des installations en propriété exclusive et des coentreprises consolidées.