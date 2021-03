Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr KK Aggarwal, ancien président de l’Association médicale indienne, a répondu aux questions. Le médecin a répondu aux questions concernant l’augmentation des cas de COVID-19, les effets secondaires du vaccin COVID-19 et la bonne façon d’administrer le vaccin.

Pourquoi le nombre de cas de Covid augmente-t-il si rapidement? Est-ce à cause de nouveaux mutants?

C’est principalement parce que les gens ne suivent pas le comportement approprié de Covid. Il est important de porter un masque correctement, de maintenir une distance de 6 pieds, d’éviter les endroits bondés, de se laver les mains régulièrement si l’on veut éviter la propagation du virus. Covid-19 se propage par les aérosols d’une personne infectée et se propage à jeûne.

Cependant, de nouveaux mutants peuvent également augmenter le taux et la gravité de l’infection. Dans les deux cas, il est important de prévenir la propagation de l’infection en suivant le comportement approprié de Covid et en prenant le vaccin à votre tour.

Pourquoi la durée entre la première et la deuxième dose de Covishield a-t-elle été augmentée? Pourquoi n’a-t-on pas fait de même pour Covaxin?

Sur recommandation du National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) et du National Expert Group on Vaccine Administration for Covid-19 (NEGVAC), le ministère de la Santé a augmenté la durée entre la première et la deuxième dose de Covishield de 4-6 semaines à 4-8 semaines.

Cette recommandation a été faite au vu de preuves scientifiques récentes, qui montrent que l’allongement de la durée entre les deux doses de vaccin améliore son efficacité. Une étude publiée dans The Lancet (Lancet. 2021 Mar 6; 397 (10277): 881-891) a montré qu’un intervalle plus long offre une meilleure protection après la deuxième dose sans affecter la protection dans la période précédant l’administration de la deuxième dose. L’efficacité était de 81,3% chez les individus ayant reçu les deux doses du vaccin à ≥ 12 semaines d’intervalle par rapport à ceux ayant reçu les deux doses du vaccin dans un intervalle de moins de 6 semaines, chez qui l’efficacité est de 55 ·1%.

La deuxième dose de Covaxin peut également être administrée jusqu’à 6 semaines. Selon la Foire aux questions sur Co-WIN (datée du 22.3.21) publiée par le MOHFW et publiée sur son site Web, «Il est recommandé que la 2e dose de COVAXIN soit administrée dans l’intervalle de 4 à 6 semaines à compter de la date. de la 1ère dose d’administration. »

Si quelqu’un a des effets secondaires très forts, cela signifie-t-il que son système immunitaire contre le coronavirus est plus fort que les autres? Sinon, pourquoi?

Si une personne a développé des effets secondaires du vaccin, cela signifie que son système immunitaire contre le coronavirus est plus fort que les autres. Cela indique que le vaccin est plus réactogène chez certains individus que chez d’autres. Un certain degré de réactogénicité est attendu après l’administration du vaccin et se manifeste par une douleur, une rougeur, un gonflement au site d’injection, de la fièvre, une myalgie ou des maux de tête.

Si quelqu’un a des effets secondaires graves après la première dose, cela signifie-t-il que les effets après la deuxième dose seront également similaires?

Non. La deuxième dose peut ne causer aucun effet secondaire ou plus sévère par rapport à après la première dose. Les effets secondaires résultent de la réponse du système immunitaire de l’organisme au vaccin. La première dose du vaccin amorce le système immunitaire à réagir à l’agent étranger (vaccin), tandis que la deuxième dose agit comme un rappel et génère une réponse immunitaire plus forte.

Maintenant que le processus de vaccination a été ouvert pour les personnes de plus de 45 ans, quel sera le prochain groupe d’âge à inclure dans le processus?

Le prochain groupe d’âge à inclure sera celui des personnes âgées de 18 à 45 ans. L’Inde fait face à une deuxième vague d’infections à coronavirus. Davantage de personnes devront se faire vacciner si nous voulons briser la chaîne de transmission. Le gaspillage de vaccins réduira également s’il y a plus de preneurs pour le vaccin.

Les deux vaccins peuvent-ils être combinés? Si une personne prend la première dose de Covishield, la deuxième dose peut-elle être celle de Covaxin ou vice versa?

Non. Il est recommandé de prendre les deux doses de vaccin pour tirer pleinement parti de la vaccination. Mais les deux doses doivent être du même type de vaccin. Deux types de vaccins différents ne peuvent pas être mélangés.

Cependant, un essai a été lancé au Royaume-Uni pour examiner si différents vaccins peuvent être utilisés de manière interchangeable en toute sécurité pour la première et la deuxième dose. L’étude de 13 mois comparera différentes combinaisons du vaccin Oxford-AstraZeneca et du vaccin Pfizer-BioNTech.

Si une personne prend la première dose de covishield / covaxin d’un centre, mais ne peut pas obtenir la deuxième dose du même vaccin du même centre, que doit-elle faire?

Vous pouvez vous rendre dans un centre de vaccination pour administrer le même vaccin que la première dose.

Vous avez des questions sur le coronavirus? Ou les vaccins? Envoyez-nous vos questions: Tweetez avec #AskADoctor. Chaque semaine, un expert en santé publique répondra à vos préoccupations dans cette rubrique.