Quels écouteurs sans fil devriez-vous vous procurer ?

Samsung a présenté ses écouteurs phares, les Galaxy Buds 3 Pro, lors de l’événement Galaxy Unpacked, qui a été rapidement suivi par Google présentant son dernier, les Pixel Buds Pro 2, à Made by Google. Les deux ont un prix similaire, le Galaxy 3 Buds Pro à 250 $ et le Pixel Buds Pro 2 à 230 $. Nous avons vraiment aimé les écouteurs Samsung lorsque nous les avons mis la main pour la première fois, mais les Pixel les ont surpassés dans presque tous les domaines. Pour un prix légèrement inférieur, les Buds Pro 2 font tout ce que font les Buds 3 Pro mais en mieux.

Pixel Buds Pro 2 vs Galaxy Buds 3 Pro : conception et ajustement

Gagnant : Google Pixel Buds Pro 2

Les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung et les Google Pixel Buds Pro 2 ont des designs complètement polarisants. Le premier présente un look mince et élégant avec des tiges allongées ou « lames ». Les lames tranchantes et pointues semblent triangulaires de loin, mais révèlent leur forme pentagonale unique en y regardant de plus près. Le modèle Pro des écouteurs Samsung comprend également des voyants lumineux qui se déclenchent chaque fois que les écouteurs sont insérés ou retirés de l’étui de chargement. J’ai trouvé que le marketing des lampes à lame par Samsung était l’une des raisons pour lesquelles il fallait payer 70 $ de plus pour les pros, assez boiteux jusqu’à ce que j’aie du temps à jouer avec les têtes. Je ne peux pas nier l’impact esthétique des lumières ainsi que la rareté de cette fonctionnalité.

Les Pixel Buds Pro 2, en revanche, ressemblent à de petits boutons dans vos oreilles, un peu comme les prédécesseurs des Galaxy Buds avant que Samsung ne décide de passer à un design de type AirPods. Sauf que les écouteurs phares de Google ont reçu une réduction massive en taille et en poids par rapport aux Buds Pro de première génération, ils sont donc excessivement petits maintenant. Ils sont disponibles en quatre magnifiques couleurs : pivoine, gaulthérie, porcelaine et noisette. Côté esthétique, les écouteurs de Google sont chics et ceux de Samsung sont flashy. Si les Pixel Buds Pro 2 offrent un look sobre et subtil, les Galaxy Buds 3 Pro dégagent une ambiance futuriste et moderne. La « bonne option » est celle qui correspond le mieux à vos goûts. Cela ne veut pas paraître partial, mais les coloris intéressants de Pixel pourraient être plus excitants à essayer que le même vieux argent ou gris sur les écouteurs de Samsung.

En termes d’ajustement, les Pixel Buds Pro 2 sont beaucoup plus confortables. Google vante un nouveau stabilisateur ajusté qui les verrouille très fermement dans vos conduits auditifs lorsque vous les tournez une fois. Leur ajustement près des oreilles est également facilité par les petites ailes en caoutchouc qui ont repoussé sur cette génération après avoir ignoré le modèle précédent. Les Galaxy Buds 3 Pro ne sont assistés par aucune pièce saillante qui complète leur ajustement. Google m’a également conquis en incluant une taille d’embout auriculaire XS dans l’emballage. S’adapter à des tailles extrêmes est toujours une bonne idée.

Le facteur de forme discret des écouteurs Pixel a également joué un rôle dans leur ajustement sans tracas. Nichés tranquillement dans ma conque, ils n’ont jamais interféré avec le monde extérieur, tandis que les Galaxy Buds 3 Pro entraient souvent en conflit avec mes lunettes de lecture, mes cheveux et mes boucles d’oreilles.

Pixel Buds Pro 2 contre Galaxy Buds 3 Pro : navigation

Gagnant : Google Pixel Buds Pro 2

Contrairement à mes présomptions, le design pointu des Galaxy Buds 3 Pro joue en votre faveur, donnant à vos doigts une forme adaptée à laquelle s’accrocher. J’ai réalisé qu’une tige en forme de V est plus facile à saisir qu’une tige circulaire puisque c’est la forme que prennent mon pouce et mon index lorsqu’ils sont réunis. Malgré cela, les commandes des Pixel Buds Pro 2 sont pour moi un gagnant incontesté.

Vous modifiez le volume des écouteurs de Google en les faisant glisser horizontalement. Faire glisser votre doigt de gauche à droite augmente le volume et vice versa. Les écouteurs de Samsung fonctionnent de haut en bas comme geste de contrôle du volume, ce qui n’est pas idéal sur les petits périphériques qui risquent de sortir de vos oreilles lorsqu’ils sont abaissés.

L’autre grande différence réside dans les boutons sensibles à la pression (comme les capteurs de force des AirPods Pro) des Galaxy Buds 3 Pro par rapport à une interface tactile capacitive des Pixel Buds Pro 2. Il est surprenant de me voir me porter garant des gestes tactiles plutôt que des gestes physiques. boutons, mais Google fait un cas irrésistible sur ses bourgeons. Étant donné que les têtes ne comportent pas de tiges saillantes, il est facile de les tapoter et de les faire glisser sans compromettre l’ajustement. Sur les Galaxy Buds 3 Pro, jouer sur la tige entraîne un léger déséquilibre de poids et déplace souvent la position des écouteurs dans vos oreilles. Ils ne sont pas non plus aidés par les boutons physiques nécessitant une force plus grande que les capteurs tactiles hautement sensibles des Pixel Buds Pro 2.

Pixel Buds Pro 2 vs Galaxy Buds 3 Pro : son et ANC

Gagnant : Google Pixel Buds Pro 2

Le haut-parleur bidirectionnel, les deux amplificateurs, le tweeter planaire et un woofer dédié rendent le son des Samsung Galaxy Buds 3 Pro aussi agréable que la puce Tensor A1, les haut-parleurs de 11 mm et une nouvelle chambre haute fréquence (aigus) sur les Pixel Buds Pro. 2. Les deux écouteurs offrent un excellent son dans l’ensemble, mais les écouteurs Galaxy souffrent d’un grave légèrement épais. C’était également un problème sur les Pixel Buds Pro de première génération, mais a été résolu sur le modèle phare. Les aigus et les médiums des écouteurs Samsung sonnent bien, mais augmenter le volume à plus de 50 % révèle des basses boueuses.

Sur les Pixel Buds Pro 2, les basses profondes, percutantes et parfaitement réglées ont été l’un des premiers éléments que j’ai remarqués. Il se situe sur une couche distincte du reste de l’orchestre et constitue sans aucun doute sa partie la plus définie. Dans l’ensemble, le son est extrêmement net et détaillé, vous permettant de prêter une attention particulière à chaque nuance de la chanson. Les médiums offrent suffisamment d’espace et sonnent assez aérés, et bien que le haut de gamme soit correct, il reste éclipsé par le bruit sourd du bas de gamme.

Encore une fois, les deux écouteurs effectuent une suppression du bruit décente, mais les écouteurs Pixel gagnent légèrement. Leur ANC est extrêmement puissant. J’ai été étonné de voir à quel point il a résisté à certains des sons les plus difficiles à annuler, comme le grondement du métro en marchant juste au-dessus de sa bouche d’aération ou la sirène du camion de pompiers. J’étais en communication téléphonique lorsque le camion de pompiers est passé et j’ai complètement perdu la voix de mon interlocuteur lorsque la sirène a pris le relais. Le passage à l’ANC a instantanément réduit considérablement ce bruit. Les Galaxy Buds 3 Pro étaient un peu moins performants à ce propos.

Pixel Buds Pro 2 vs Galaxy Buds 3 Pro : autonomie de la batterie

Gagnant : Google Pixel Buds Pro 2

Les bourgeons de Google sont clairement les gagnants ici. Ils arborent respectivement 48 et 30 heures avec ANC désactivé et activé. Samsung propose respectivement 30 et 26 heures avec ANC désactivé et activé. J’ai facilement extrait les Pixel Buds Pro 2 pendant des semaines. Les deux écouteurs se chargent sans fil.

Pixel Buds Pro 2 vs Galaxy Buds 3 Pro : autres fonctionnalités

La compatibilité est un aspect important à prendre en compte lorsque la marque de vos écouteurs fabrique des téléphones. Les utilisateurs de téléphones Pixel sur les Buds Pro 2 auront accès à des avantages exclusifs tels que l’audio spatial et la détection de conversation. L’intégration de Gemini AI est l’une des fonctionnalités les plus commercialisées sur ces écouteurs, même si nous n’en étions pas les plus grands fans car elle était beaucoup plus pratique que promis. Cependant, l’intégration de Gemini ne se limite pas à la gamme Pixel de toute façon ; Les utilisateurs d’Android et iOS peuvent installer l’application Gemini pour y accéder.

Samsung a construit des murs plus hauts autour de certaines de ses fonctionnalités. Les fonctionnalités exclusives à Galaxy sur les écouteurs Samsung constituent de meilleurs arguments pour rester au sein de l’écosystème. Les utilisateurs de Galaxy Buds 3 Pro bénéficient d’un son spatial, de paramètres d’égalisation, d’une traduction en direct dans jusqu’à huit langues et d’une qualité sonore et micro améliorée avec les appareils Samsung Galaxy.

Les Pixel Buds Pro 2 sont classés IP54 contre la poussière et l’eau, tandis que les Galaxy Buds 3 Pro disposent d’un indice IP57. Cependant, les Pixel offrent également une résistance IPX4 sur leur boîtier de chargement, ce qui est rare pour les écouteurs sans fil.

Google Pixel Buds Pro 2 contre Samsung Galaxy Buds 3 Pro : Verdict

Il est très évident qui est le gagnant. Nous avons initialement évalué positivement les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, à l’exception de leurs commandes de volume intégrées et de leurs basses boueuses. Les Pixel Buds Pro 2 ont battu les Galaxy Buds 3 Pro dans toutes les catégories tout en conservant une gamme de prix similaire. En fait, ils sont moins chers à 230 $ par rapport aux Buds 3 Pro à 250 $. Notre seul reproche aux écouteurs Pixel était leur intégration Gemini décevante, mais vous n’êtes pas obligé de l’utiliser. Si votre budget est limité et que l’opposition est uniquement le Galaxy Buds 3 Pro, au prix similaire, alors les Pixel Buds Pro 2 sont le meilleur choix.