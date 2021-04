La raison de l’extinction des dinosaures reste un mystère, mais une étude récente a examiné si un volcanisme intense qui a éclaté dans les pièges du Deccan en Inde était l’un des facteurs contributifs.

L’équipe de recherche multi-institutionnelle dirigée par des scientifiques du Graduate Center, City University New York (CUNY) a analysé la quantité et le moment du dioxyde de carbone libéré, qui était l’un des principaux gaz faisant partie des Deccan Traps, pour déterminer plus en détail le rôle que le volcanisme a joué dans les changements climatiques à l’époque de l’extinction massive de la fin du Crétacé.

L’étude, publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences journal développe les nouvelles découvertes concernant cet événement survenu il y a 66 millions d’années. Les chercheurs se sont demandé si les émissions de gaz provenant des éruptions volcaniques des pièges Deccan ou l’impact d’un gros astéroïde sont les plus responsables des changements climatiques qui ont déclenché l’extinction des dinosaures. Cependant, pour établir un sentiment de certitude sur cette question, les scientifiques ont toujours manqué de données sur le dioxyde de carbone libéré par les magmas Deccan à partir de cette époque.

Mais grâce à ces dernières recherches, les scientifiques ont comblé ce manque de connaissances. Andres Hernandez Nava, titulaire d’un doctorat. étudiant au Graduate Center, programme de sciences de la Terre et de l’environnement de CUNY et premier auteur de l’étude raconté dans un Déclaration de presse que son équipe a analysé les bilans de dioxyde de carbone Deccan Traps qui ont coïncidé avec l’événement de réchauffement, et ils ont constaté que le dégazage de carbone à partir des seuls volumes de lave n’aurait pas pu causer ce niveau de réchauffement climatique qui a causé des conditions insupportables pour les dinosaures. Cependant, Andres a mentionné que lorsque l’équipe de recherche a pris en compte le dégazage des magmas qui ont gelé sous la surface plutôt que de faire éruption, ils ont découvert que les pièges Deccan auraient pu libérer suffisamment de dioxyde de carbone pour expliquer l’ancien réchauffement climatique.

Au fur et à mesure que l’équipe analysait ces données, ils ont découvert que le dioxyde de carbone dégagé par les magmas Deccan Traps peut expliquer un réchauffement des températures mondiales de la Terre de près de trois degrés Celsius pendant les premières phases du volcanisme Deccan. Cependant, ce n’était pas autant de réchauffement au moment où les dinosaures ont atteint l’événement d’extinction de masse. Par conséquent, l’étude soutient l’idée que les magmas du Deccan ultérieurs ne libéraient pas autant de CO2 et que le volcanisme intense n’était pas une cause majeure de l’extinction de masse la plus récente.

