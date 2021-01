La langue allemande est pleine de virelangues et de mots qui ne sonnent pas toujours très jolis.

Chaque janvier, un jury de linguistes allemands choisit ce qu’il appelle le «non-mot» de l’année: un mot qui est laid à cause de ce qu’il veux dire.

Cette année a apparemment été tellement inspirante qu’elle a donné non pas un, mais deux gagnants: « Corona-Diktatur » et « Rückführungspatenschaften ».

«Corona-Diktatur» («dictature du coronavirus») était un slogan souvent entendu lors des manifestations anti-lock-out en Allemagne l’année dernière.

«Rückführungspatenschaften» fait référence au programme de «retours parrainés» de l’UE pour les migrants. Le dernier du bloc pacte de migration permet en effet aux États membres d’accueillir davantage de demandeurs d’asile ou de les aider à les renvoyer dans leur pays d’origine.

Le jury, de l’Université technique de Darmstadt, a déclaré avoir sélectionné deux mots cette année pour montrer que des termes « inhumains et inappropriés » avaient émergé dans la langue allemande à cause de la politique, et pas seulement à cause de la pandémie.

