Quels couples de Love Island sont toujours ensemble ? De 2015 à 2020

LOVE Island est sur le point de revenir sur nos écrans de télévision pour un autre été rempli de amour chaud chaud et des rebondissements dramatiques le 28 juin.

La série à succès de l’année dernière a malheureusement été annulée de nos écrans au milieu de la pandémie de coronavirus.

Rex

Love Island revient sur nos écrans cette année après avoir été suspendue en raison du Coronavirus[/caption]

Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles l’émission, animée par Laura Whitmore, sera plus grand que jamais.

Alors, pendant que nous attendons avec impatience sur le bord de nos sièges que le prochain groupe de célibataires sexy arrive à la villa, revenons sur quelques-uns des couples des séries précédentes qui sont toujours aussi forts après toutes ces années…

Olivia Buckland et Alex Bowen – série 2, 2016

Rex

Une poignée de couples sont toujours ensemble des séries un, deux et trois[/caption]

Getty

Olivia et Alex sont toujours aussi forts[/caption]

Getty – Contributeur

Olivia et Alex se sont mariés en septembre 2018[/caption]

Alex Bowen, 29 ans, et Olivia Buckland, 27 ans, se sont rencontrés et sont tombés amoureux de la série de l’été 2016 de la série, et ont été rejoints à la mode depuis.

Alors que le couple est arrivé à la deuxième place, perdant face aux favoris des fans Nathan Massey et Cara De La Hoyde, ils sont absolument gagnants en ce qui concerne leur romance.

Juste un an après avoir quitté la villa, Alex, amoureux, a posé la question le soir du Nouvel An.

Le couple s’est marié à la mi-septembre 2018 lors d’une somptueuse cérémonie au Gosfield Hall dans l’Essex.

Cara De La Hoyde et Nathan Massey – série 2, 2016

ITV

Cara et Nathan sur la série 2016 de l’émission[/caption]

Pennsylvanie

Le couple a accueilli son fils Feddie-George en décembre 2017[/caption]

Instagram

Cara et Nathan sont toujours aussi forts après toutes ces années[/caption]

Nathan Massey, 28 ans, et Cara De La Hoyde, 30 ans, ont remporté la série 2016 de l’émission, mais la navigation n’a pas été tout à fait fluide pour le couple après leur départ.

Bien qu’ils aient emménagé ensemble quelques mois seulement après avoir quitté la villa, le couple a mis fin à leur relation en avril 2017.

À peine un mois plus tard, l’ancienne artiste de cirque Cara a annoncé sa grossesse de choc – mais a déclaré que Nathan la soutenait pleinement et serait là à chaque étape du processus.

Le couple s’est réuni peu après la naissance de leur fils Feddie-George en décembre 2017, et s’est marié près de deux ans plus tard, le vendredi 28 juin 2019.

Nathan et Cara et ont accueilli leur deuxième enfant, leur fille Delilah, en juillet 2020.

Bien qu’ils soient des parents occupés, cela n’a certainement pas entravé leurs singeries dans la chambre – car le couple a récemment révélé leurs meilleurs conseils pour stimuler votre vie sexuelle pendant le verrouillage.

Camilla Thurlow et Jamie Jewitt – série 3, 2017

Caractéristiques de Rex

Camilla et Jamie ont terminé à la deuxième place de la série 2017 de l’émission[/caption]

Instagram

Camilla a admis que leur relation était parfois « délicate » et « complexe »[/caption]

Getty – Contributeur

Le couple s’est récemment fiancé et est parent d’une fille nommée Nell Sophia[/caption]

Les tourtereaux Camilla, 31 ans, et Jamie, 30 ans, ont terminé à la deuxième place de la série 2017 de l’émission.

Cependant, le couple a choisi de rester largement sous les projecteurs et de garder leur relation secrète, se concentrant plutôt sur le travail caritatif et prenant soin de leurs deux adorables chiens, Audrey et Gus.

Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas plus forts que jamais – en fait, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, une fille nommée Nell Sophia, en octobre 2020.

Alors que Camilla, qui avait auparavant embrassé le prince Harry, avait admis que leur relation était parfois « délicate » et « complexe », le couple est bel et bien épris.

En février de cette année, Jamie a posé la question avec une magnifique bague de fiançailles.

Le nouveau papa a également demandé l’aide de bébé Nell pour la douce proposition, habillant l’adorable bambin d’une grenouillère avec les mots « Veux-tu épouser mon papa ? dessus.





Jess Shears et Dom Lever – série 3, 2017

ITV

Jess et Dom ont été les premiers concurrents à avoir des relations sexuelles dans le refuge[/caption]

Caractéristiques de Rex

L’heureux couple a accueilli son premier enfant, un fils, en septembre 2019[/caption]

Caractéristiques de Rex

Jess et Dom se sont mariés sur Good Morning Britain[/caption]

Jessica Shears, 27 ans, et Dominic Lever, 30 ans, se sont entendus dans la villa en 2017 ont été les premiers concurrents à avoir des relations sexuelles dans le refuge.

Malheureusement, leur romance a été interrompue lorsque Jess a été éliminée avant son beau.

Mais depuis que Dom a quitté la série, les tourtereaux sont inséparables et ils se sont même fiancés trois mois plus tard.

Le premier mariage du couple a eu lieu le Good Morning Britain lors d’une étrange cérémonie supervisée par Jeremy Kyle le jour de la Saint-Valentin 2018, où ils ont été «mariés» par Richard Arnold.

Cependant, les stars de la télé-réalité ont eu un véritable mariage des mois plus tard en octobre lors d’une cérémonie époustouflante sur l’île grecque de Mykonos.

Jess et Dom ont accueilli leur premier enfant, un fils, en septembre 2019 et vivent dans une magnifique maison familiale dans le Devon.

Molly-Mae Hague et Tommy Fury – série 5, 2019

Instagram

Tommy Fury et Molly-Mae Hague sont le dernier couple debout de leur série[/caption]

Tommy, 22 ans, et Molly, 22 ans, se sont mariés au cours de la deuxième semaine de l’émission après un triangle amoureux hilarant impliquant Maura Higgins.

Et le couple a rapidement volé le cœur des téléspectateurs alors que nous regardions leur romance se dérouler – et ils ont rapidement déclaré leur amour l’un pour l’autre.

Après avoir quitté la villa, le couple a prouvé qu’ils étaient sérieux au sujet de leur relation et a emménagé dans un appartement chic à Manchester.

Tommy s’est avéré être une vraie Molly romantique et généreuse avec de nombreux cadeaux, dont un chiot importé de Russie qui est malheureusement décédé plus tard.

Plus récemment, la boxeuse a dépensé 3 850 £ sur un bracelet de créateur pour son 22e anniversaire.

Siannise Fudge et Luke Trotman, Winter Love Island 2020

Instagram

Siannise Fudge et Luke Trotman ont prouvé une romance lente[/caption]

Siannise, 26 ans, et Luke, 23 ans, se sont rencontrés lors de la toute première série de la série hivernale de Love Island 2020, où ils ne se sont pas immédiatement mis en couple.

Après avoir quitté la série, leur romance s’est renforcée et en mai 2020, le couple a emménagé ensemble dans un appartement chic du sud-ouest de Londres.

La star de télé-réalité et le footballeur ont récemment ajouté un nouvel ajout à leur famille – un adorable nouveau chiot appelé Nala.

Luke a également avoué que le couple était « tous les deux à cet âge » pour planifier un avenir de mariage et d’enfants.

Il a déclaré au Daily Mail: « Nous avons tous les deux cet âge maintenant lorsque nous pensons au mariage et à fonder une famille. »

Lisez toutes les dernières nouvelles de la villa