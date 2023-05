Quels clubs de Premier League se qualifieront pour la Champions League, l’Europa League et l’Europa Conference League ?

La saison de Premier League est presque terminée et la course pour une place en Europe atteint son paroxysme.

Nous examinons qui est en lice pour se qualifier pour la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue de conférence Europa, comment la FA Cup pourrait l’affecter et quel impact une équipe anglaise remportant un trophée européen pourrait avoir.

– Comment VAR a affecté chaque club de Premier League

Cette page sera mise à jour pendant le reste de la saison au fur et à mesure que les permutations se développeront.

Combien d’équipes se qualifient pour l’Europe ?

Le maximum qui peut se qualifier à partir des performances nationales en Premier League – soit par position dans la ligue, soit en remportant la FA Cup ou la Carabao Cup – est de sept.

Cependant, les places réservées aux tenants du titre européen sont séparées si une équipe ne se qualifie pas au niveau national. Par conséquent, il est techniquement possible, bien que peu probable, que la Premier League ait 10 équipes en Europe – les sept qualifiés nationaux plus les vainqueurs de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence Europa. si ils sont en dehors des places européennes.

Avec West Ham United en finale de l’Europa Conference League et incapable de terminer dans les places européennes en Premier League, il est possible que huit équipes anglaises puissent participer la saison prochaine.

Quelles places de Premier League seront qualifiées?

Au début de la saison, les quatre premiers de la Premier League se qualifient pour la Ligue des champions, tandis que la cinquième place et les vainqueurs de la FA Cup entrent en Ligue Europa. Les vainqueurs de la Coupe Carabao se qualifient pour l’Europa Conference League.

Manchester United a remporté la Carabao Cup, ce qui leur a garanti (au minimum) une place en Europa Conference League. Cependant, Manchester United affrontera Manchester City en finale de la FA Cup, et les deux clubs sont sûrs de terminer dans les six premiers de la Premier League. Cela signifie que les places réservées pour les coupes nationales sont transférées à la ligue, et le septième est garanti pour gagner une place dans la Ligue de conférence de l’UEFA.

Man City, Arsenal et Newcastle sont garantis Champions League.

Liverpool et Man United obtiendront (au minimum) une place en Ligue Europa.

Brighton est assuré d’avoir une place en Europe, que ce soit en Europa League ou en Europa Conference League.

Répartition en l’état :

Ligue des champions: Arsenal, Manchester City, Newcastle United, 4

Ligue Europa : 5, 6

Ligue de Conférence Europa : 7

Qui est en lice pour l’Europe ?

Tableau de Premier League généraliste GD STP 1 – Manchester City 36 +62 88 2 – Arsenal 37 +40 81 3 – Newcastle 37 +35 70 4 – Man United 36 +11 69 5 – Liverpool 37 +28 66 6 – Brighton 36 +20 61 7 – Villa Aston 37 +4 58 8 – Tottenham 37 +4 57 – 9 Brentford 37 +11 56

Manchester City (88 points, 36 matchs), Arsenal (81, 37 matchs) et Newcastle United (70, 37 matchs) sont assurés d’une place en Ligue des champions.

– Quand Man City pourra-t-il remporter le titre de Premier League ?

Cela laisse une place à l’UCL à gagner et Manchester United (69, 36 matchs) détient les cartes ayant besoin d’un point avec deux matchs à jouer. Liverpool (66, 37 matchs) occupe la cinquième place et est le seul club à pouvoir dépasser Man United, mais il semble qu’il sera en Ligue Europa.

Brighton & Hove Albion (61, 36 matchs) sont sixièmes et avec une différence de buts largement supérieure à Aston Villa, ils sont effectivement assurés d’être en Ligue Europa la saison prochaine.

Cela laisse une place en Europa Conference League. Aston Villa (58 ans, 37 matchs) a la place à sa portée et sera en Europe en cas de victoire à domicile face à Brighton lors de la dernière journée. Tottenham Hotspur (57, 37 matchs) grimpera au-dessus de Villa s’il améliore son résultat, les Spurs étant partis pour Leeds, menacé de relégation. Brentford (56 ans, 37 matchs) doit s’imposer à domicile contre Manchester City lors de la dernière journée, et aurait également besoin des Spurs et de Villa pour ne pas gagner.

Liverpool pourrait-il se frayer un chemin en Europe après une mauvaise saison? John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Comment la Premier League peut-elle avoir 10 équipes en Europe ?

Les trois tenants du titre européen devraient terminer en dehors des places européennes en Premier League.

Ce sera certainement le cas avec West Ham cette saison, mais avec seulement Manchester City en Ligue des champions et aucun représentant en Ligue Europa, il n’y a plus de possibilité de 10 équipes.

Comment fonctionne la qualification si une équipe remporte un trophée européen ?

Il y a quatre principes primordiaux :

– Les vainqueurs d’une compétition européenne ont automatiquement droit au football européen la saison suivante.

– Une équipe a le droit de jouer dans la compétition la mieux classée pour laquelle elle se qualifie.

– Une équipe de Premier League ne peut pas être affectée par le succès d’une autre en Europe.

– Une équipe de Premier League ne peut pas obtenir de place à cause du succès d’une autre en Europe.

Si une équipe gagne la Ligue des Champions ou la Ligue Europa :

– Ils sont assurés de jouer en Ligue des champions où qu’ils finissent en Premier League.

Si une équipe remporte l’Europa Conference League :

– Ils joueront en Ligue Europa à moins qu’ils ne terminent dans les quatre premiers – alors ils joueront en Ligue des champions.

Qu’adviendra-t-il de la place de la Coupe Carabao de Man United?

Man United est désormais assuré de terminer dans le top six, ce qui leur donne au pire une place en Ligue Europa. Cela signifie que la place de l’UECL passe à la septième place.

Si Man United termine dans le top quatre :

Ligue des champions: Arsenal, Manchester City, Newcastle, Manchester United

Ligue Europa : 5, 6

Ligue de Conférence Europa : 7

Si Man United termine cinquième :

Ligue des champions: Arsenal, Manchester City, Newcastle, 4

Ligue Europa : Manchester United, 6

Ligue de Conférence Europa : 7

Manchester United a battu Newcastle United pour remporter la Carabao Cup. Julian Finney/Getty Images

Alors, comment la FA Cup affecte-t-elle les places européennes ?

Manchester City affrontera Manchester United en finale le 3 juin. (diffuser en direct sur ESPN +, États-Unis uniquement).

L’effet sur les places européennes fonctionne dans le même sens que la place de la Coupe Carabao de Man United : si les vainqueurs de la FA Cup se qualifient pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa via la ligue, la place de la Ligue Europa pour gagner la FA Cup est transférée à la ligue.

Les deux clubs de Manchester finiront dans les six premiers, c’est donc simple.

Si Man City remporte la FA Cup :

Ligue des champions: Arsenal, Manchester City, Newcastle, 4

Ligue Europa : 5, Manchester United (sous réserve de la place finale)

Ligue de Conférence Europa : 7

Si Man United remporte les deux coupes, sa place dans l’Europa Conference League est définitivement transférée à la ligue. Ils prendront alors la place des vainqueurs de la FA Cup en Ligue Europa ou, s’ils terminent dans les quatre premiers, ils passeront à la sixième place de la ligue.

Si Man United remporte les deux coupes et termine parmi les quatre premiers :

Ligue des champions: Arsenal, Manchester City, Newcastle, Manchester United

Ligue Europa : 5, 6

Ligue de Conférence Europa : 7

Si Man United remporte les deux coupes et termine 5e :

Ligue des champions: Arsenal, Manchester City, Newcastle, 4

Ligue Europa : Manchester United, 5 ou 6

Ligue de Conférence Europa : 7

Comment le septième se qualifie-t-il pour l’Europe par position en championnat ?

Ce n’est le cas que si Manchester United et les vainqueurs de la FA Cup terminent dans le top six de la Premier League. C’est désormais certain.

Ligue des champions: Arsenal, Manchester City, Newcastle, 4

Ligue Europa : 5, 6

Ligue de Conférence Europa : 7

Les performances des clubs en Europe ne peuvent pas augmenter le nombre de places attribuées aux places finales du tableau de Premier League.

Un huitième de Premier League peut-il se qualifier pour l’Europe ?

Il est impossible pour le huitième de se qualifier par position de championnat. Cette équipe doit remporter une compétition de coupe nationale ou un titre européen pour jouer en Europe la saison suivante.

Et si Man City gagnait la Ligue des Champions ?

Man City affrontera le Real Madrid en finale de la Ligue des champions le 10 juin. Si City le gagne, cela n’aura aucun effet sur la Premier League car Man City terminera dans les quatre premiers. Il n’y a pas de « liste déroulante » de places pour donner une cinquième place en Ligue des champions.

La place en phase de groupes pour les tenants du titre de la Ligue des champions est laissée vacante. Ce n’est pas comblé en donnant une place à une autre équipe, les tours de qualification sont rééquilibrés avec des clubs recevant effectivement des laissez-passer.

D’ordinaire, les champions du pays classés 11e dans le tableau des coefficients de l’UEFA à la fin de la saison 2021-22 – la Serbie – iraient directement à la phase de groupes de la Ligue des champions, plutôt que de devoir se qualifier. Cependant, la Russie est classée 10e et ses clubs restent exclus de la compétition européenne. Cela signifie que les champions de Serbie sont déjà assurés d’une place en phase de groupes.

Ainsi, si Man City remporte la Ligue des champions, ce seront les champions du pays classé 12e qui se verront attribuer une place en phase de groupes. Il se trouve que c’est l’Ukraine.

Et si West Ham remportait l’Europa Conference League ?

Si West Ham remporte la finale le 31 mai, ils gagneront une place en Ligue Europa la saison prochaine.

Comme West Ham ne se qualifiera pas pour l’Europe au niveau national, l’Angleterre aurait huit équipes en Europe la saison prochaine.

Ligue des champions: Arsenal, Manchester City, Newcastle, 4

Ligue Europa : 5, 6, West Ham

Ligue de Conférence Europa : 7

Et si plus d’une équipe anglaise remporte un trophée européen ?

En principe, chaque scénario reste comme ci-dessus, appliqué de la même manière individuellement à chaque compétition.

Donc, si Man City remporte l’UCL et termine également dans le top quatre, l’attribution à la Premier League reste inchangée.

Comme West Ham ne peut pas se qualifier au niveau national, gagner la Ligue de conférence Europa ajoutera une huitième place – pour les Hammers en tant que tenants du titre – quelle que soit la performance de toute autre équipe.

La quatrième place peut-elle manquer la Ligue des champions ?

Cela ne serait possible que si les vainqueurs de la Ligue des champions et les vainqueurs de la Ligue Europa terminaient tous les deux en dehors des quatre premiers de la Premier League.

Si cela devait arriver, la quatrième place jouerait en Ligue Europa car il y a un maximum de cinq équipes d’un même pays en Ligue des champions.

Dans cette situation, à titre d’exemple :

Ligue des champions: 1, 2, 3, vainqueurs de la Ligue des champions, vainqueurs de la Ligue Europa

Ligue Europa : 4, vainqueurs de la FA Cup

Ligue de Conférence Europa : 6

Comme la Premier League n’a plus d’équipe en Ligue Europa, cela ne peut pas arriver.