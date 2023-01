Quels clubs de Premier League ont été dans l’élite le plus longtemps

Certains des clubs de Premier League ont les plus longues périodes de maintien dans l’élite. Leur période au sommet du football anglais s’étend bien au-delà de 1992, qui a marqué le début de la Premier League.

Par exemple, six des 22 membres fondateurs de la Premier League n’ont pas quitté la compétition. Ce sont Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur et Everton. D’autres sont nouveaux en Premier League dans la saison moderne. Brighton, Brentford, Bournemouth, Nottingham Forest et Wolverhampton Wanderers sont toujours à un chiffre en ce qui concerne les saisons en Premier League.

Pourtant, le football anglais date bien au-delà de 1992. En fait, certains clubs s’accrochent à cette histoire lorsqu’ils essaient de se disputer contre les géants des temps modernes. Aston Villa est sixième sur le tableau des victoires totales avec sept victoires. Cependant, six de ces sept victoires en championnat sont survenues avant la Première Guerre mondiale.

Cependant, en termes de titularisations réelles dans la ligue, certains clubs de Premier League peuvent vous surprendre avec leur plus long temps dans l’élite.

Les plus longs mandats dans l’élite des clubs de Premier League

Peut-être étonnamment, du moins sur la base de la forme actuelle, Everton détient le record de la plupart des saisons jouées dans l’élite. La saison 2022/23 est la 124e saison officielle de championnat de football anglais. Everton a participé à 120 d’entre eux. Les quatre saisons loin de l’élite se sont déroulées en deux périodes. L’un n’était qu’à une saison en 1930/31. Ensuite, Everton a raté trois saisons successives de 1951/52 à 1953/54.

Le mandat d’Everton dans l’élite au cours des 69 dernières saisons est le deuxième meilleur après Arsenal, qui approche de 100 saisons consécutives de football de haut niveau. Les 97 saisons d’Arsenal en première division anglaise et en Premier League sont un record de longue date qui devrait continuer à croître.

club Des saisons consécutives de haut vol Total des saisons en haut vol Dernière promotion Arsenal 97 106 1919/20 Everton 69 120 1954/55 Liverpool 61 108 1962/63 Manchester United 48 98 1976/76 Tottenham Hotspur 45 88 1978/79 Chelsea 34 88 1988/89

Cependant, c’est Aston Villa qui est deuxième derrière Everton en termes de nombre total de saisons dans l’élite. Les sept fois vainqueurs n’ont qu’une saison de plus en première division que Liverpool et trois de plus qu’Arsenal. Villa a mis cette réputation à l’épreuve lorsqu’elle a été reléguée pendant trois saisons à la fin des années 2010.

Manchester United complète le top cinq en 98 saisons, avant que Manchester City, Newcastle United, Chelsea et Tottenham Hotspur ne figurent également sur la liste.

En conclusion, le top 10 est le seul club de la liste qui ne fait pas partie de la Premier League, Sunderland. Un ancien incontournable de la Premier League et du jeu de haut vol, la chute de Sunderland, maintenant de retour dans le championnat, l’a plongé dans la Ligue 1 deux ans seulement après avoir concouru dans l’élite.

PHOTO: IMAGO / Action Plus