Quels chiffres peuvent et ne peuvent pas nous dire sur les chances d’un président en exercice d’être élu : NPR

Les numéros d’approbation présidentielle, comme ceux des nageurs, sont alarmants s’ils restent trop longtemps sous l’eau.

Les chiffres d’approbation du président Biden dans le sondage Gallup ont été « sous-marins » – ce qui signifie qu’ils ont été inférieurs à 50 % – depuis août 2021, son septième mois de mandat.

Son Gallup est tombé aussi bas que 37% à plusieurs moments au cours des 18 derniers mois, y compris ses lectures d’octobre et novembre 2023. L’approbation de Biden était de 40 % dans le dernier sondage NPR/PBS News Hour/Marist en décembre. La moyenne des sondages nationaux calculée par 538.com place Biden en dessous de 40 % pendant la majeure partie du mois de janvier.

Ce n’est pas seulement sous l’eau, c’est en profondeur sous l’eau.

Depuis le début des sondages modernes, les présidents pour leur premier mandat qui n’ont pas réussi à obtenir 50 % d’approbation à aucun moment dans l’année suivant le jour de leur prochain scrutin n’ont pas remporté de nouveau mandat.

Parmi les exemples de ceux qui se sont vu refuser la réélection figurent les présidents pour un mandat unique Gerald Ford (1976), Jimmy Carter (1980), George HW Bush (1992) et Donald Trump (2020).

De la même manière, les titulaires qui avaient mieux À un an de la réélection, plus de 50 % des suffrages ont généralement gagné – et souvent facilement. Pensez à Dwight Eisenhower en 1956, Richard Nixon en 1972, Ronald Reagan en 1984, Bill Clinton en 1996 et George W. Bush en 2004.

Ainsi, 50 % dans les sondages sont devenus plus qu’un simple point de référence. Pourtant, il n’y a pas vraiment de magie prédictive dans ce chiffre ou dans les sondages en général.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, quatre présidents ont réussi à se faire réélire après avoir chuté ci-dessous 50 % d’approbation dans Gallup au moins une fois avec un an ou moins avant le moment de vérité de leur réélection : Harry Truman, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama.

À l’inverse, certains présidents sortants qui avaient au moins brièvement dépassé les 50 % au cours de leur dernière année ont été lourdement battus en novembre – notamment Carter et le premier président Bush.

Il convient également de noter que deux présidents sortants, qui avaient à peine dépassé la barre des 50 % alors qu’ils étaient réélus dans un an, ont quand même réussi à sortir vainqueurs écrasants de leur réélection. Dans les exemples les plus marquants, les présidents républicains Nixon et Reagan, qui semblaient vulnérables face à un groupe de challengers démocrates notables lors des primaires de 1972 et 1984, ont chacun remporté 49 États en remportant un autre mandat.

Où chercher d’autre ?

Les années électorales ont tendance à être dynamiques, les présidents sortants dominant l’actualité – pour le meilleur ou pour le pire. Et le destin a une manière de prendre la main, car les événements mondiaux et les tendances économiques nationales pèsent souvent lourdement sur les résultats de novembre.



Si les chiffres d’approbation présidentielle ne sont pas des prédicteurs parfaits de la réélection d’un président sortant, y a-t-il autre chose ? Les observateurs recherchent depuis longtemps le vrai Nord pour établir leur boussole et leurs attentes.

Les sondeurs ont souvent utilisé une version de la question : « Les choses dans ce pays vont-elles généralement dans la bonne direction ou sommes-nous partis du mauvais côté ? mauvaise voie ? » Bien que la réponse négative soit toujours plus populaire, l’ampleur de l’écart entre la « bonne direction » et la « mauvaise voie » constitue un indicateur approximatif du sort du président sortant depuis au moins 40 ans.

Populaire le pronostiqueur électoral Charlie Cook a publié un graphique en juillet 2020, citant les données du Roper Center de l’Université du Connecticut et du NBC/le journal Wall Street sondage montrant une forte corrélation entre l’ampleur de cet écart et le résultat présidentiel. Elle montre que la « mauvaise voie » a été choisie par 70 % en moyenne et la « bonne direction » par seulement 23 % au cours des cinq dernières années d’élection présidentielle, au cours desquelles le président (ou son parti) a perdu. L’écart était en moyenne de 46 points au cours de ces années (1980, 1992, 2000, 2008 et 2016).

Lorsque les chiffres pour la « mauvaise voie » et la « bonne direction » étaient plus proches de l’égalité, les résultats étaient tout à fait différents. Les deux réponses n’étaient séparées que de 7 points (49 % à 42 % en moyenne) au cours des cinq années électorales au cours desquelles le président sortant (ou son parti) a effectivement gagné (1984, 1988, 1996, 2004 et 2012).

Mais il convient de noter que même si cette question de sondage prédisait le résultat du collège électoral, à deux reprises, il n’a pas réussi à prédire le vainqueur du vote populaire. “Mauvaise direction” était la réponse la plus répandue avec 18 points d’avance en 2000 et 31 points en 2016, années au cours desquelles les candidats du parti sortant (les démocrates Al Gore et Hillary Clinton) ont tous deux remporté le vote populaire.

Plus récemment, en 2022, cette même question et une question similaire sur le sentiment général de satisfaction des électeurs (une question posée par l’organisation Gallup) ont systématiquement révélé que 70 % ou plus disaient « mauvaise direction » ou « insatisfaits ». Cela semblait être le signe certain d’une « vague rouge » de victoires républicaines lors des élections de mi-mandat de l’automne de cette année-là – une vague qui ne s’est pas concrétisée.

En 2016, William Jordan, rédacteur en chef des élections américaines pour l’organisme de sondage YouGov, a publié une analyse remettre en question la valeur de la question de la bonne direction/de la mauvaise voie en tant que prédicteur d’élections. Son argument était que les intervenants de la « mauvaise voie » avaient tendance à blâmer différents facteurs (et parties) pour ce qui n’allait pas. De plus, ces intervenants n’étaient pas d’accord sur ce que serait la « bonne direction ».

Confiance en économie ?

Une autre façon d’évaluer l’attitude nationale à l’égard d’un président sortant consiste à déplacer l’accent de la mesure de l’électeur vers le consommateur. Bien qu’il s’agisse de la plus grande économie du monde, l’économie américaine reste axée sur la consommation et dépend de la volonté relative des citoyens ordinaires d’acheter des biens et des services.

Cette volonté est bien sûr ancrée dans la nécessité, mais elle est également motivée par la capacité de payer et la confiance en l’avenir. Il n’est donc pas surprenant que la confiance croissante des consommateurs coïncide avec une confiance croissante dans le gouvernement et en particulier dans le chef de l’exécutif du pays.

L’Université du Michigan compile des statistiques et calcule un indice de confiance des consommateurs américains depuis le milieu des années 1970, époque où ce niveau de confiance était au centre de la politique nationale. Ford, qui a pris ses fonctions lorsque Nixon a démissionné en 1974 sous la menace d’une destitution, a eu du mal à gérer une main faible sur plusieurs fronts économiques. Les coûts de l’énergie montaient en flèche, la croissance de l’emploi stagnait et l’inflation approchait les deux chiffres.

Ainsi, la confiance des consommateurs, qui avait augmenté lorsque Nixon était président, a glissé à 75,6 sur l’échelle de 100 points de l’Université du Michigan au cours du dernier trimestre de 1975. Ce chiffre s’est quelque peu amélioré en 1976, l’année où Ford briguait un mandat dans son mandat. propre droit. Mais c’était trop tard et trop peu pour le sauver.

Carter, l’homme qui l’a remplacé, a également été confronté à des pénuries d’énergie et à l’inflation et l’indice de confiance des consommateurs est tombé à 63,3 un an avant qu’il ne se présente aux électeurs – et à Reagan, son adversaire.

Au départ, Reagan était aux prises avec le même mélange de problèmes économiques que ses prédécesseurs. Mais à l’approche de l’année de sa réélection, les taux d’intérêt élevés et la récession ont finalement freiné l’inflation. Les conséquences de ces politiques avaient commencé à s’atténuer, les réductions d’impôts de Reagan étaient populaires et les affaires reprenaient. L’indice du Michigan a atteint 91,1 alors que Reagan était à un an de sa réélection.

Les années de boom ont duré assez longtemps pour donner un coup de pouce au vice-président et successeur de Reagan, George HW Bush, en 1988. Mais elles n’ont pas duré pour Bush lui-même. L’indice de confiance des consommateurs n’était que de 69,1 en novembre 1991, lorsque les électeurs ont appris pour la première fois le nom de Bill Clinton, qui, 12 mois plus tard, ferait du premier Bush un mandat unique.

Ces exemples suggèrent que l’indice de confiance des consommateurs est un indicateur au moins aussi puissant que les sondages d’approbation. Mais là encore, l’intrusion d’autres facteurs et la dynamique de l’année électorale elle-même peuvent changer radicalement la donne.

Le deuxième président Bush avait un indice de confiance des consommateurs de 93,7, semblable à celui de Reagan, en novembre 2003, mais il a à peine gagné un an plus tard avec la marge de réélection la plus étroite de tous les présidents depuis 1916). Trump aussi….