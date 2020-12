Alors que le président élu Joe Biden continue de peser sur les nominations critiques du Cabinet, la nouvelle administration sera confrontée à des vacances généralisées dans les bureaux de surveillance du gouvernement. Au moins une douzaine des 38 inspecteurs généraux nommés par le président ne seront pas en place à la fin de l’administration Trump.

Allison Lerner, la nouvelle présidente du conseil général des inspecteurs, a déclaré que pourvoir les postes dans certaines des agences fédérales les plus cruciales, des ministères de la Défense et de la Santé et des Services sociaux à la CIA, nécessitera «un gros travail».

« Il n’y a pas de substitut aux inspecteurs généraux confirmés par le Sénat », a déclaré Paul Light, professeur de service public à l’Université de New York. « Ils sont la pièce de monnaie du royaume en ce qui concerne la surveillance gouvernementale. »

Les inspecteurs généraux visés par Trump

Les vacances de poste font suite à l’une des périodes les plus controversées pour les inspecteurs généraux, dont plusieurs ont été visés par la révocation du président Donald Trump.

Parmi les évincés de l’administration Trump, il y avait l’inspecteur général de la communauté du renseignement Michael Atkinson, qui a traité la plainte d’un dénonciateur concernant les relations de Trump avec l’Ukraine qui ont déclenché la destitution du président.

Le licenciement d’Atkinson a été rapidement suivi par les renvois de Steve Linick au département d’État, et de Glenn Fine, l’inspecteur général par intérim au Pentagone. Linick, un ancien procureur fédéral, avait enquêté sur des allégations de représailles politiques par des alliés du président contre des diplomates de carrière qui ont été qualifiés de « déloyaux ».

Les licenciements, dont certains ont eu lieu lors d’avis de fin de vendredi émis par l’administration, ont été critiqués par les dirigeants démocrates.

«Le licenciement tard dans la nuit du président de l’inspecteur général du département d’État a accéléré son dangereux schéma de représailles contre les fonctionnaires patriotiques chargés de superviser le peuple américain», a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif. une déclaration à l’époque. « L’inspecteur général Linick a été puni pour avoir rempli honorablement son devoir de protéger la Constitution et notre sécurité nationale. »

À la suite des licenciements, un groupe bipartite de législateurs, dirigé par le sénateur Charles Grassley, R-Iowa, a proposé une législation pour renforcer l’indépendance du chien de garde. Le projet de loi, qui exigerait en partie une justification plus substantielle pour le retrait, n’a pas avancé pendant la session du Congrès.

Biden sans chiens de garde au milieu d’une réponse massive au COVID-19

Lerner, l’inspecteur général de la National Science Foundation, a déclaré que le conseil avait été en contact avec la nouvelle administration de Biden pour répondre à leurs besoins, y compris les lacunes en matière de leadership.

«Il faut faire quelque chose pour faire avancer les candidatures plus efficacement», a-t-elle déclaré.

Les besoins sont devenus plus urgents au milieu d’une pandémie mortelle.

Les agences directement impliquées dans la réponse sanitaire (le ministère de la Santé et des Services sociaux) et l’effort de relèvement (le département du Trésor) sont dépourvues de leadership permanent.

Plus tôt cette année, un comité de responsabilisation en réponse à la pandémie et un inspecteur général spécial faisaient partie des entités de surveillance mises en place pour suivre l’effort massif de récupération du virus, qui comprend le plan de relance de 2 billions de dollars approuvé en mars et la stratégie de secours de 900 milliards de dollars qui attend la signature de Trump.

Cet effort, cependant, a connu un début cahoteux lorsque Trump a retiré Fine en tant qu’inspecteur général par intérim à la Défense. Cette décision a également enlevé M. Fine de son poste de président du Comité de responsabilité en réponse à la pandémie (PRAC).

Fine avait été choisie par ses collègues inspecteurs généraux pour présider le groupe chargé de superviser l’accord initial de relance de 2 billions de dollars destiné à atténuer les dommages économiques causés par la pandémie.

Le PRAC et ses 21 inspecteurs généraux affiliés ont depuis accéléré la surveillance du flot de l’aide libérée par le gouvernement.

Le panel – dirigé par Michael Horowitz, inspecteur général du ministère de la Justice, et Paul Martin, l’inspecteur général de la National Aeronautics and Space Administration – a rapporté qu’au moins 141 examens sont en cours.

Le nouveau paquet de secours ajoute au travail.

« Nous allons continuer à faire la surveillance, faire le travail que nous devons faire », a déclaré Horowitz. « Nous n’allons pas être dissuadés de cette mission. »

Comme « chevaucher une clôture de barbelés »

Malgré les actions contradictoires, Lerner et Horowitz, l’ancien président du Conseil des inspecteurs généraux sur l’intégrité et l’efficacité, ont déclaré que la communauté de surveillance ne se décourage pas.

« Nous n’avons pas hésité à dire ce qu’il fallait faire », a déclaré Lerner.

Horowitz, dont le bureau a produit le rapport très critique de l’année dernière sur la surveillance par le FBI d’un ancien conseiller de campagne de Trump dans le cadre de l’enquête sur la Russie, a décrit la mission globale comme «chevauchant une clôture de barbelés».

« Être un IG est un travail difficile, peu importe l’administration et quel que soit le parti au pouvoir », a-t-il déclaré.

Horowitz et Lerner n’ont pas choisi Trump pour la critique, mais Light a déclaré que la Maison Blanche avait cherché à harceler les inspecteurs généraux et à éviter les fonctions de surveillance nécessaires tout au long de la présidence de Trump.

«Je suis surpris que les bureaux des inspecteurs généraux aient encore de l’électricité», a déclaré Light. « C’est un président qui méprise absolument la surveillance. »