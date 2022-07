Quels changements de règles aimeriez-vous voir dans le monde du football ?

Il n’y a pas si longtemps, World Soccer Talk a évoqué cinq modifications potentielles des règles du football. Ceux-ci ne sont en aucun cas proposés par la FIFA ou une ligue nationale. En fait, ces ligues semblent assez gravées dans le marbre.

Cependant, de temps en temps, des rumeurs commencent à circuler sur la manière dont les instances dirigeantes pourraient modifier le règlement. Les petites choses comme les pauses rafraîchissantes sont une chose. Pourtant, les cas de réduction de la durée des matchs pour décider des matches majeurs avec un but en or semblent n’être qu’à un pas.

Cela ne veut pas dire que tous les changements sont mauvais. En fait, il y a un argument à faire valoir que l’ajout du nombre de remplacements dans les jeux les rend plus excitants. Comme on le voit dans la Premier League anglaise, les équipes ont désormais accès à cinq remplacements contre trois les années précédentes. Cela permet aux joueurs d’être en pleine forme, rendant hypothétiquement les jeux plus uniformes et équilibrés. Cela réduit également le risque de blessure, qui continue d’être un problème dans le sport.

Ensuite, il y a quelque chose comme VAR. Tout le monde aime détester les arbitres assistants vidéo, car ils sont plus pointilleux en matière d’appels. Cela pourrait-il être changé d’une manière ou d’une autre? Totalement supprimé ? Tout le monde a son mot à dire à cet égard.

Changements de règles dans le football

Nous voulons savoir si vous changeriez quoi que ce soit à l’ensemble des règles actuelles du football dans le monde. Il y a souvent de petites différences pour chaque ligue. Pourtant, votre ligue préférée ne peut autoriser que trois remplacements, par exemple.

Quels sont les plus grands changements, ou les plus petits changements, d’ailleurs, que vous apporteriez au football ? Ou peut-être pensez-vous que le jeu, tel qu’il est actuellement, est parfait. Difficile de dire à quel point les jeux peuvent être passionnants. Les problèmes d’arbitrage et les controverses en font peut-être partie !

Utilisez la section des commentaires ci-dessous pour nous le faire savoir.

PHOTO : Patrick Goosen/Orange Pictures/Agence BSR/Getty Images