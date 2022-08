Quels candidats sont soutenus par les méga-donateurs de banlieue Richard et Elizabeth Uihlein ? – Section locale de Shaw

Un milliardaire de banlieue et sa femme ont versé des millions de dollars à des candidats et à des organisations conservatrices à travers l’Illinois et le pays ce cycle électoral, selon les registres étatiques et fédéraux.

Et tandis que les candidats au Sénat, au Congrès et au poste de gouverneur font partie des bénéficiaires des largesses de Richard et Elizabeth Uihlein, le couple de Lake Forest n’a pas limité ses contributions aux meilleurs candidats.

Pour les candidats du GOP qui affrontent des démocrates bien financés dans l’Illinois, le soutien des Uihleins est le bienvenu, a déclaré le président du parti républicain du comté de Lake, Keith Brin.

“Les candidats républicains ont besoin de donateurs comme les Uihleins pour contribuer à leurs campagnes parce que nos candidats ne reçoivent pas des millions de dollars de [Gov. J.B.] Pritzker et les syndicats progressistes comme les démocrates », a déclaré Brin, qui a servi deux mandats en tant que greffier du tribunal de circuit du comté de Lake et dont comité de campagne a reçu 8 900 $ de Richard Uihlein. “C’est un coup de pouce important et nécessaire pour pouvoir faire passer leur message.”

Mais certains groupes qui ont reçu un soutien important d’Uihlein ont été critiqués pour ce qu’ils ont fait avec leur financement. Un de ces groupes a été accusé cette semaine d’avoir assombri le teint de la peau de la mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, dans une publicité ; un autre aurait participé au rassemblement qui a conduit à l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Qu’ils soutiennent

Héritier de la fortune brassicole de Schlitz, Richard Uihlein a cofondé la société d’approvisionnement maritime Uline avec sa femme. Il est PDG d’Uline et elle est présidente de la société basée au Wisconsin. Connus pour éviter les interviews, ils n’ont pas pu être joints pour commenter.

Ensemble, les Uihleins ont fait don de millions à des candidats et groupes connus et discrets. La première catégorie comprend l’ancien président Donald Trump, l’ancien gouverneur de l’Illinois Bruce Rauner et – après une scission avec Rauner – la challenger au poste de gouverneur de 2018 Jeanne Ives.

Le politicien qui a reçu le plus de soutien de Richard Uihlein au cours de ce cycle est l’espoir au poste de gouverneur Darren Bailey. Uihlein a donné Crème de whisky campagne de plus de 9 millions de dollars, Conseil des élections de l’État de l’Illinois les dossiers l’indiquent.

Uihlein a également fait don de plus de 28 millions de dollars à un comité indépendant appelé le Les gens qui respectent les règles PAC qui visait le principal rival du GOP de Bailey, Richard Irvin, lors de la primaire de juin et attaque maintenant Pritzker.

Cette semaine, Lightfoot a accusé le groupe d’avoir assombri son teint en une publicité anti-Pritzker. Le chef du groupe, animateur de radio conservateur et allié de longue date d’Uihlein, Dan Proft, a nié l’accusation.

Uihlein a donné aux républicains de l’Illinois la candidature à divers autres postes au cours de ce cycle, notamment :

• Le sénateur d’État Dan McConchie de Hawthorn Woods, dont la campagne a reçu 277 137 $.

• Le candidat trésorier du comté de Kane Chris Lauzen d’Aurora, qui a reçu 15 000 $.

• La candidate du conseil du comté de DuPage, Annette Corrigan de Wheaton, dont la campagne a reçu 2 500 $.

• Le candidat shérif du comté de Lake, Mark Vice II de Round Lake, qui a obtenu 3 000 $.

Au total, Uihlein a fait don de plus de 34 millions de dollars à des candidats se présentant pour des bureaux de comté ou d’État dans l’Illinois ou à des comités d’action politique basés dans l’État ce cycle, selon les archives.

Elizabeth Uihlein a fait don de 29 000 $ à des campagnes et à des groupes politiques au niveau du comté ou de l’État ce cycle, y compris le Parti républicain de l’Illinois, la Fédération républicaine du comté de Lake et la candidature infructueuse du juge du comté de Lake, Daniel Shanes, à la Cour suprême de l’État.

L’argent des Uihleins peut encourager d’autres donateurs du GOP à s’impliquer, a déclaré Brin.

“Cela donne à ces candidats une légitimité et indique aux autres donateurs que le candidat est digne de leur soutien”, a déclaré Brin.

Les courses fédérales aussi

Au niveau national, les Uihleins ont chacun donné 2 900 $ – le plafond des dons aux candidats fédéraux – à la candidate au Congrès du GOP Catalina Lauf de Woodstock, selon Commission électorale fédérale enregistrements.

Et dans la course du 6e district de l’Illinois, ils ont chacun donné 2 900 $ au républicain Keith Pekau d’Orland Park.

Les Uihleins soutiennent également les candidats fédéraux du Wisconsin, de l’Arizona, du Texas et d’autres États de ce cycle, y compris l’ancienne candidate à la vice-présidence et l’actuelle espoir du Congrès de l’Alaska, Sarah Palin.

Alors que les dons aux candidats fédéraux sont limités par la loi, ceux aux groupes politiques nationaux ou aux comités d’action politique ne le sont pas – et les Uihleins ont été généreux.

Elizabeth Uihlein a donné 365 000 $ au Comité national républicain et 394 500 $ au Comité sénatorial national républicain ce cycle, les enregistrements montrent. Elle a également fait des dons à six et sept chiffres à des comités d’action politique appelés La vérité du Wisconsin et Protéger les valeurs de l’Ohio.

Richard Uihlein a fait don de 511 000 $ à la Comité du Congrès national républicain ce cycle, les enregistrements montrent. Il a donné près de 14 millions de dollars ce cycle à un super PAC conservateur appelé CAP de restaurationaussi.

De 2016 à 2020, Richard Uihlein a donné plus de 4 millions de dollars à un groupe appelé les Tea Party Patriots, selon les archives. Ce groupe a été accusé d’avoir soutenu le rassemblement du 6 janvier des partisans de Trump qui voulaient annuler l’élection, qui a précédé l’assaut contre le Capitole.

Dans un communiqué de presse après l’émeute, le Comité de campagne sénatoriale démocrate a appelé les sénateurs républicains à désavouer Uihlein “et à refuser tout autre don de sa part ou de son réseau”.

Avant cette année, les Uihleins étaient probablement mieux connus en dehors de l’Illinois en raison de la façon dont Pritzker et le milliardaire conservateur Ken Griffin ont jeté de l’argent sur la scène politique ici, a déclaré Kent Redfield, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de l’Illinois à Springfield.

Des États plus conservateurs semblaient probablement être de meilleurs investissements pour l’argent du couple, a déclaré Redfield.

Mais maintenant, après que Griffin ait soutenu la troisième place d’Irvin dans la course du gouverneur et fait ses valises pour Miami, une victoire de Bailey en novembre pourrait propulser les Uihleins plus haut dans le monde politique, a déclaré Redfield.

Une perte, cependant, pourrait transformer les Uihleins en “une note de bas de page dans … la diminution continue du Parti républicain de l’Illinois”, a déclaré Redfield.

https://www.dailyherald.com/news/20220826/which-candidates-are-being-backed-by-suburban-megadonors-richard-and-elizabeth-uihlein