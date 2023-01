Quels bus sont en grève ? Itinéraires et dates de janvier dévoilés

VOYAGER à travers la Grande-Bretagne commence à devenir un rêve lointain d’une époque révolue alors que d’autres grèves planifiées se profilent.

Les travailleurs des bus doivent être ajoutés à la liste croissante des personnes qui choisissent de mener une action revendicative sur les conditions.

Les grèves des travailleurs des bus apporteront plus de chaos à nos infrastructures Crédit : Getty Images – Getty

Quand aura lieu la grève des bus ?

La grève prévue est déclenchée par les services de bus Abellio, avec les dates suivantes:

mercredi 4 janvier 2023

jeudi 5 janvier 2023

mardi 10 janvier 2023

jeudi 12 janvier 2023

lundi 16 janvier 2023

jeudi 19 janvier 2023

mercredi 25 janvier 2023

jeudi 26 janvier 2023

Quels itinéraires seront en grève ?

Tfl a annoncé que les lignes de jour suivantes seront affectées par les grèves prévues :

3, 27, 45, 63, 68, 109, 130, 156, 195, 196, 201, 207, 267, 270, 278, 315, 322, 350, 367, 381, 407, 415, 427, 433, 464, 482, 490, 969, C10, E5, E7, E10, E11, H20, H25, H28, H26, P5, P13, R68, R70, S4, U5, U7, U9.

Cela affectera également les itinéraires de nuit suivants :

N3, N27, N63, N68, N109, N207, N381.

Certains des itinéraires de 24 heures concernés :

24, 111, 159, 285, 344, 345.

Tfl a également commenté “La route 481 fonctionnera mais avec moins de services en semaine de 07h30 à 08h00 et de 15h00 à 16h00. Les services restants seront plus occupés que la normale.”

Pourquoi les chauffeurs de bus sont-ils en grève ?

Les chauffeurs de bus employés par Abellio sont en grève dans le cadre de leur différend sur les salaires.

Cela affectera principalement le sud et l’ouest de Londres.

On pense qu’ils sont parmi les moins bien payés de Londres, leurs collègues de Metroline dans le nord et l’ouest de Londres ayant récemment opté pour une augmentation de salaire de 11% avec une augmentation de 10% sur les arriérés de salaire.

Les chauffeurs d’Abellio ont demandé à leur syndicat de s’impliquer dans les affaires et la secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré:

“Abellio se contente d’engranger des montagnes d’argent mais a imposé une offre salariale totalement inacceptable à ses chauffeurs.

“C’est un comportement honteux et nos membres sont à juste titre furieux.

“Unite se bat toujours pour défendre et améliorer les emplois, les salaires et les conditions des membres et les employés d’Abellio du sud et de l’ouest de Londres bénéficient du soutien indéfectible de leur syndicat.”

L’énorme augmentation de l’inflation ainsi que la flambée du coût de la vie dans le pays poussent les gens à se débattre financièrement et à mener de telles actions revendicatives.

Les travailleurs d’industries si essentielles à l’infrastructure du pays ont le potentiel de provoquer le chaos des voyages, ce qui est l’intention, pour qu’Abellio en prenne note dans ce cas.

Il reste à voir si les tactiques obligent l’entreprise à s’asseoir à la table pour de nouvelles discussions sur la rémunération des travailleurs.