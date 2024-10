Quels bureaux gouvernementaux sont fermés dans l’Indiana pour le Columbus Day, la Journée des peuples autochtones ?

Jour de Christophe Colomb et Journée des peuples autochtones les deux tombent le lundi 14 octobre de cette année. Quel que soit le nom que vous lui donnez, cela signifie que certains bureaux pourraient être fermés aujourd’hui.

Voici un aperçu des services que vous devrez peut-être attendre jusqu’à mardi.

Les bureaux du gouvernement fédéral et des États sont-ils ouverts le jour de Columbus ?

Tous fédéral et bureaux d’État dans l’Indiana sera fermé le lundi 14 octobre. Les bureaux du comté d’Indy sont également sera fermé pour la Journée de Christophe Colomb et la Journée des peuples autochtones.

Le bureau de poste sera-t-il ouvert à Columbus Day ?

Le Service postal des États-Unis sera fermé le jour de Christophe Colomb. Aucun courrier ne sera distribué.

FedEx Ground Économie et FedEx Express fonctionnera à des horaires modifiés, tandis que tous les autres services seront ouverts. Services de livraison et de ramassage UPS sera ouvert le lundi 14 octobre, cependant, les livraisons UPS SurePost et UPS Mail Innovations nécessiteront un jour ouvrable supplémentaire pour le transit.

Le BMV est-il fermé le jour de Columbus ?

Oui. Bureau des véhicules automobiles de l’Indiana sera fermé à partir de Du samedi 12 octobre au lundi 14 octobre à l’occasion du Columbus Day et de la Journée des peuples autochtones. Pour trouver un kiosque BMV Connect 24 heures sur 24 près de chez vous, pour effectuer une transaction en ligne ou pour une liste complète des succursales et des horaires d’ouverture de BMV, visitez IN.gov/BMV.

Les banques seront-elles ouvertes le jour de Columbus ?

La plupart des banques sera fermé lundi à l’occasion du Columbus Day ou de la Journée des peuples autochtones.

Les supermarchés ou les grands magasins fermeront-ils le jour de Columbus ?

Les Hoosiers pourront toujours faire leurs achats dans la plupart des supermarchés, comme Kröger, Meijeret Aldi, qui restera ouvert. Cela inclut d’autres grands détaillants comme Target, Walmart et CVS. Consultez le site Web de chaque magasin pour une liste des emplacements et des horaires.

La bourse sera-t-elle ouverte le jour de Columbus ?

Le la bourse sera ouverte lundi, mais le le marché obligataire sera fermé.

Quand est le Columbus Day 2024 ?

Le lundi 14 octobre est la date à laquelle le Columbus Day sera célébré en 2024.

Quand est la Journée des peuples autochtones 2024 ?

La Journée des peuples autochtones est également le lundi 14 octobre.

Le Columbus Day est-il toujours un jour férié fédéral ?

Oui. Columbus Day est l’un des 11 jours fériés fédéraux encore reconnus par le Bureau américain de gestion du personnel. Certains prétendent qu’il célèbre l’héritage italo-américain, tandis que d’autres affirment qu’il glorifie une exploration qui a conduit au génocide des peuples autochtones.

« Le fait que le colonialisme américain ait été considéré tout au long de l’histoire comme n’étant pas un problème et célébré comme une bonne chose est profondément problématique pour chacun d’entre nous qui vit dans une communauté ou une réserve (amérindienne) », Scott Stevens, directeur du Native Programme d’études américaines et autochtones à l’Université de Syracuse, dit précédemment LES ÉTATS-UNIS AUJOURD’HUI.

Qu’est-ce que la Journée des peuples autochtones ?

L’année dernière, l’administration Biden a publié une proclamation reconnaissant la Journée des peuples autochtones pour la troisième année consécutive. La commémoration de l’histoire et de la culture amérindiennes relève désormais du niveau fédéral. reconnu aux côtés de Columbus Day.

La Journée des peuples autochtones n’est pas une invention récente. Le Dakota du Sud a été le premier État à le reconnaître en 1989, suivi par les villes californiennes de Berkeley et de Santa Cruz.

Environ 29 États et Washington, DC, ne célèbrent pas le Columbus Day. Environ 216 villes ont je l’ai renommé ou remplacé avec la Journée des peuples autochtones, selon renommercolumbusday.org. Certains États reconnaissent la Journée des peuples autochtones par le biais d’une proclamation, tandis que d’autres le considèrent comme un jour férié.

Le Columbus Day est-il toujours un lundi ?

Oui. La célébration du Jour de Christophe Colomb et de la Journée des peuples autochtones a toujours lieu le deuxième lundi d’octobre.

Cet article a été initialement publié sur Indianapolis Star : Ce qui est ouvert, fermé dans l’Indiana le jour de Columbus et la Journée des peuples autochtones