Quels avions de combat Zelensky a-t-il demandé au Royaume-Uni, aux États-Unis, à la France et à l’Allemagne, et que pourrait-il obtenir ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

UNs’adressant aux députés dans un Westminster Hall bondé, Volodymyr Zelensky a souligné qu’il « remerciait [us] à l’avance pour les puissants avions anglais ». Il a ensuite remis au conférencier Sir Lindsay Hoyle le casque d’un pilote ukrainien portant l’inscription : « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger.

Quelques heures plus tôt, Rishi Sunak avait annoncé que la Grande-Bretagne offrirait une formation aux pilotes ukrainiens pour piloter des avions de guerre modernes : ils devraient suivre des cours sur les Hawks de la RAF, les Eurofighter Typhoons et les F-35 Lightnings. Il existe déjà un plan en place pour former des pilotes d’hélicoptère ukrainiens à la base de Shawbury dans le Shropshire, comme l’a confirmé le maréchal de l’air Sir Richard Knighton au comité de défense des Communes la semaine dernière.

Le mois dernier, le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré que son pays envisageait une demande de formation de pilotes ukrainiens sur des avions de combat français, tandis qu’aux États-Unis, le Congrès a approuvé 100 millions de dollars (83 millions de livres sterling) pour former des Ukrainiens sur des avions américains dans le cadre de l’autorisation de défense nationale. Loi.

Downing Street a déclaré que le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, envisageait quels jets rapides pourraient être envoyés en Ukraine. Reste à savoir si Kyiv obtiendra les « puissants avions anglais » qu’elle souhaite, qu’il s’agisse de Typhoons – construits par un consortium britannique, allemand, italien, espagnol et autrichien ; ou des F-35 – un projet conjoint des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Italie, des Pays-Bas, de l’Australie, de la Norvège, du Danemark et du Canada – plutôt que des avions alternatifs.

Les avions de combat que les Ukrainiens sont les plus susceptibles d’obtenir sont des F-16 américains. Cela aurait du sens en termes de soutien opérationnel et de maintenance, et c’est le type d’avion dont les Ukrainiens ont besoin, tout comme les Leopard 2 allemands sont les chars logiques de leur armée.

S’entraîner sur des Hawks et des Typhoons pour piloter des F-16 ne pose pas de problème. Comme le souligne le maréchal de l’air Greg Barwell, un ancien commandant de la RAF qui est maintenant conseiller du RUSI (le Royal United Services Institute): «Le Royaume-Uni dispose d’installations de formation synthétiques, qui peuvent être utilisées pour s’entraîner aux tactiques modernes et à l’utilisation des armes. Apprendre à piloter un avion est une transition relativement simple. Apprendre à utiliser les systèmes pour un effet maximal est la partie clé, et transférable à la plupart des types modernes.

Les pilotes ukrainiens suivront probablement une formation sur les Hawks de la RAF, les Eurofighter Typhoons et les F-35 Lightnings (fil de sonorisation)

Aucune décision n’a encore été prise concernant les F-16. Mais il y a de fortes chances que l’Ukraine les obtienne, tout comme elle a obtenu des Himars (systèmes d’artillerie à haute mobilité) et des MLRS (systèmes de lance-roquettes multiples) après que l’OTAN a initialement tergiversé en disant que l’envoi d’artillerie moderne à longue portée provoquerait Moscou. Le même récit s’est déroulé avec les chars.

Fin janvier, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il était contre l’envoi d’avions de guerre avancés en Ukraine. Mais pas plus tard que la semaine dernière, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jon Finer, a déclaré que les États-Unis discuteraient de l’idée de donner des avions de combat à l’Ukraine “très soigneusement” avec Kyiv et ses alliés. « Nous n’avons exclu ni exclu aucun système spécifique. Nous avons essayé d’adapter notre aide à la phase de combat dans laquelle se trouvent les Ukrainiens », a-t-il déclaré.

Rishi Sunak dit que “rien n’est sur la table” lorsqu’il s’agit de soutenir l’Ukraine

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a déclaré à son parlement plus tôt ce mois-ci qu’il n’y avait “aucun tabou” concernant l’envoi de F-16. Cela a été repris par Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, bien qu’il ait ajouté : “Ce serait une très grande prochaine étape.”

Olaf Scholz, le chancelier allemand, s’est plaint de ce qu’il a appelé la rivalité entre les alliés de l’OTAN pour armer l’Ukraine. Il a déclaré : « La question des avions de combat ne se pose pas du tout. Je ne peux que déconseiller d’entrer dans une compétition constante pour surenchérir en matière de systèmes d’armes… Nous préservons et renforçons cette cohésion en préparant d’abord les décisions de manière confidentielle, et ensuite seulement en les communiquant.

Les avions de combat les plus probables que les Ukrainiens sont susceptibles d’obtenir sont des F-16 américains (via Reuters)

M. Scholz s’était apparemment montré résolu à ne pas autoriser le transfert de chars Leopard vers l’Ukraine. Mais à la fin, il a dû effectuer une volte-face. L’intense lobbying ukrainien, mené par le président Zelensky, porte ses fruits.