Après l’élection de Scott Rolen au Temple de la renommée du baseball en 2023, quels anciens joueurs de la MLB gagneront leur place à Cooperstown en 2024 ?

La mentalité de «petite salle» des membres votants de la Baseball Writers Association of America (BBWAA) a de nouveau brillé mardi lorsqu’il a été annoncé qu’un seul ancien joueur de la MLB sur le bulletin de vote avait obtenu les 75% de voix nécessaires pour être élu au Temple de la renommée du baseball (Scott Rolen a été nommé sur 76,3 des bulletins de vote retournés, culminant ce qui a été une accumulation de soutien au cours de ses six années sur le bulletin de vote).

Alors que seul Rolen l’a fait cette année, plusieurs ont fait des progrès significatifs vers la consécration en 2023 et se sont probablement mis en place pour rejoindre les immortels du baseball à Cooperstown en 2024.

Quels anciens joueurs de la MLB feront partie du Baseball Hall of Fame en 2024 ?

Parmi ceux qui n’ont pas été intronisés cette année, Todd Helton était le joueur qui s’est le plus rapproché de 75% des voix, mais n’a pas réussi à entrer au Temple de la renommée du baseball en 2023. Helton, qui a joué 17 saisons pour le Colorado Rockies, a obtenu 72,2% des voix lors de sa cinquième année sur le scrutin. Il ne fait aucun doute que Helton franchira le seuil de 75% l’année prochaine, rejoignant Larry Walker en tant que deux seuls membres des Rocheuses inscrits à Cooperstown.

Billy Wagner fera également le saut, qui a obtenu un vote sur 68,1% des bulletins de vote de ce cycle au cours de sa huitième année sur le scrutin. Tout comme Walker, qui a finalement été élu au Temple de la renommée du baseball en 2020 lors de sa 10e et dernière fois sur le scrutin, Wagner gagnera probablement beaucoup de votes des électeurs de BBWAA qui savent que son temps presse pour gagner une place d’eux dans Coopertown. Cela pourrait bien être suffisant pour le pousser à bout et dans l’immortalité du baseball.

Un joueur qui sera élu au Temple de la renommée du baseball en 2024 lors de sa toute première année sur le scrutin est Adrian Beltre. Au cours de ses 21 ans de carrière, le joueur de troisième but a enregistré 93,5 bWAR tout en gagnant cinq Gold Gloves, quatre Silver Sluggers et deux Platinum Gloves. Vous pouvez en savoir plus sur ses références et pourquoi il est très probablement un membre du Temple de la renommée au premier tour ici.

Après avoir élu un seul joueur cette saison, attendez-vous à ce que la classe 2024 du Temple de la renommée du baseball inclue Beltre, Helton et Wagner.