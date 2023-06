Quels aliments ont augmenté de prix au Canada en mai

Le prix de certains aliments au Canada continue d’augmenter, malgré une légère réduction globale du taux d’inflation.

Le dernier indice des prix à la consommation (IPC) de mai 2023 montre que l’inflation a augmenté de 3,4 % d’une année sur l’autre, légèrement inférieure à l’augmentation de 4,4 % d’avril. Selon Statistique Canada, la réduction est le résultat de la chute des prix de l’essence.

Mais les prix des épiceries « restent élevés », selon l’organisme gouvernemental, avec une augmentation globale de 9 % d’une année sur l’autre à partir de mai 2022. Les prix de mai affichent une baisse de 0,1 % par rapport à avril, ce qui pince toujours le portefeuille des Canadiens.

Selon Statistique Canada, les huiles et graisses comestibles, les produits de boulangerie et les produits céréaliers sont les plus élevés d’une année à l’autre, les aliments des restaurants augmentant.

En mai, le prix des aliments achetés au restaurant a augmenté de 6,8 %, comparativement à 6,4 % en avril.

Les pénuries de main-d’œuvre, les coûts des intrants et les dépenses ont un impact disproportionné sur ces entreprises, indique le rapport de l’IPC.

BEURRE, HUILES ET BLÉ

C’est au Canada que le prix des huiles et des graisses comestibles augmente le plus, selon les données de StatCan.

En mai 2023, les prix ont augmenté de 20,3 % d’une année sur l’autre. Il s’agit d’une différence de prix de 1,8 % par rapport à avril 2023.

Le beurre augmente également et a connu une forte augmentation des prix d’avril 2023 à mai 2023. Selon les données, l’inflation du beurre a atteint 10 % d’une année sur l’autre en mai 2023, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à avril 2023.

De nombreux produits à base de blé ou de farine ont également vu leurs prix augmenter, selon le dernier rapport de l’IPC.

Les biscuits et craquelins ont augmenté de 16,3 % d’une année sur l’autre en mai 2023, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à avril 2023.

La farine et les mélanges à base de farine ont vu leur prix augmenter de 6,5 % à partir d’avril 2023. D’une année sur l’autre en mai 2023, il s’agit d’une augmentation de 12,6 %.





Les céréales ont également augmenté de 13,6 % d’une année sur l’autre, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à avril 2023.

Les pâtes alimentaires ont connu une augmentation minime de 0,1 % par rapport à avril 2023, mais les articles sont restés élevés d’une année sur l’autre à 18,5 % pour mai 2023.

FRUITS, LÉGUMES ET VIANDES

Les prix de la laitue, quant à eux, restent élevés en mai 2023 et ont augmenté à partir d’avril 2023.

Selon StatCan, la laitue est 15,9 % plus chère d’une année sur l’autre en mai 2023. Le produit a connu une augmentation de 8,5 % par rapport à avril 2023, ce qui fait partie des prix alimentaires qui augmentent le plus rapidement, selon les données.

Le prix des oranges a également augmenté, atteignant 14,7 % d’une année sur l’autre en mai 2023. Il s’agit d’une augmentation de 3,2 % par rapport à avril 2023.

Les pommes de terre ont également fait un bond de prix.

Les données de StatCan montrent que le prix des pommes de terre a augmenté de 4,3 % par rapport à avril 2023, ce qui signifie qu’en mai 2023, le prix global était de 7,6 % plus élevé d’une année sur l’autre.

Cependant, les tomates ont connu une réduction, atteignant 10,3 % d’une année sur l’autre en mai. Il s’agit d’une réduction de 12,8 % par rapport à avril 2023.

Les bananes restent les plus abordables pour les Canadiens, avec une augmentation de 0,7 % d’une année sur l’autre en mai 2023.

Les volailles fraîches et surgelées ont connu une légère baisse de prix. En mai 2023, l’article a enregistré une augmentation de 9,8 % d’une année sur l’autre, avec une légère baisse (0,3 %) du prix observée en avril 2023.





Le bœuf frais et congelé était toujours plus abordable que le poulet au Canada.

Les données montrent que les prix du bœuf ont augmenté de 5,5 % d’une année sur l’autre en mai 2023, soit une augmentation de 0,3 % par rapport à avril 2023.

PRODUITS LAITIERS ET CAFÉ

Cet été, une gâterie sucrée fraîche coûtera plus cher aux Canadiens.

En mai, le prix des produits de crème glacée a augmenté de 8,7 % d’une année sur l’autre, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à avril 2023.

Le prix du café et du thé a également augmenté de 8,5 % en glissement annuel en mai 2023, soit un bond de 3,6 % par rapport à avril 2023.

Les prix des œufs continuent d’être élevés (8,2% d’une année sur l’autre) en mai 2023, mais n’ont pas augmenté de prix à partir d’avril 2023, selon les données.

Le prix du fromage a augmenté de 1,4 % à partir d’avril 2023, atteignant 6 % d’une année sur l’autre en mai 2023.



Remarque : les données pour certains articles d’épicerie spécifiques ne sont disponibles qu’à l’échelle nationale et ne sont pas disponibles par province. Vous ne voyez pas l’interactif ci-dessus ? Cliquez ici.