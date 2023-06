Quels aigus ? Man City montre l’importance de la FA Cup et des droits de vantardise de Manchester alors que Jack Grealish lance la fête

Manchester City est peut-être à un match d’un triplé historique, mais pour le moment, ils ne pensent clairement pas à la finale de la Ligue des champions.

Une victoire 2-1 sur ses rivaux Manchester United à Wembley en a fait deux sur trois après leur triomphe en Premier League, et la prochaine étape est l’Inter Milan à Istanbul.

Une victoire pour les grands favoris ramènerait à la maison leur toute première Coupe d’Europe et mettrait fin au règne de United en tant que seule équipe anglaise à capturer le tripler.

Pourtant, malgré l’ampleur du match du 10 juin, les célébrations de City ont montré que l’obsession de la Ligue des champions n’est peut-être pas aussi prononcée.

Les larmes de Pep Guardiola et du buteur des deux buts, Ilkay Gundogan, ont peut-être semblé déplacées avec un match encore à jouer, mais ce serait oublier à quel point la FA Cup est grande et battre leurs rivaux les plus féroces.

Expliquant l’exploit à talkSPORT après le match, le défenseur Ruben Dias a déclaré: « C’est ma première FA Cup, et depuis que je suis arrivé dans le pays, j’ai acquis une meilleure idée de l’importance de cette compétition.

« Je suis très fier d’avoir écrit mon nom et celui de notre équipe dans l’histoire de cette coupe.

« Maintenant, la chose la plus importante est la fête, la fête aujourd’hui, la fête demain, et ensuite nous penserons à ce qui s’en vient.

« C’est la meilleure façon de se préparer, de profiter du moment et de boucler le cycle, et à notre rythme, nous commencerons à regarder le suivant.

« D’abord on fait la fête dans le vestiaire, après on verra, la suite est secrète. »

Eh bien, la soirée dans les vestiaires n’était pas si secrète, grâce au compte Instagram de Jack Grealish.

L’ailier anglais s’est filmé en train de boire une bière et de crier « Allez-y! » en fête, avant de pratiquer hilarante son espagnol avec Julian Alvarez.

Et si quelqu’un pensait qu’une interprétation d’équipe du Wonderwall d’Oasis était suffisante avant que l’attention ne se tourne vers l’Inter, il se tromperait beaucoup.

Un homme en kit dans son pantalon a été filmé en train de glisser sur un sol graissé, laissant Grealish dans un rire essoufflé.

Le seul inconvénient était que lorsqu’il a slalomé sur le sol à travers les jambes de John Stones, il s’est écrasé dans le casier de Grealish.

« Oi regarde mon sac Gucci ! » cria le n°10. « Putain d’enfer ! »

