Quels agents libres non repêchés ont les meilleures chances d’être le Jack Sanborn de cette année? – Section locale de Shaw

Je pense que la plupart conviendraient que la saison 2022 n’a pas été très agréable pour les Bears de Chicago. Je soupçonne également que nous pourrions convenir que la meilleure histoire – et la plus grande surprise – l’année dernière a été le développement du secondeur Jack Sanborn.

Les agents libres recrues non repêchés ne deviennent presque jamais le joueur le meilleur ou le plus productif d’une défense de la NFL à peine neuf matchs dans leur campagne de recrue, mais c’est exactement qui était Sanborn depuis le moment où il a obtenu son premier départ dans la NFL contre les Dolphins. Il a terminé le match avec sept plaqués en solo. Une semaine plus tard, à son deuxième départ, il a décroché ses deux premiers sacs de la NFL contre Jared Goff et les Lions.

Il était le seul agent libre non repêché de la NFL à avoir disputé un match avec plusieurs sacs la saison dernière. Qu’il ait joué son ballon de lycée au lac de Zurich avant d’aller à l’université du Wisconsin n’était qu’un bonus supplémentaire.

Si Sanborn n’avait pas passé les trois derniers matchs de la saison sur IR en raison d’une blessure à la cheville, il est difficile de dire ce que ses réalisations totales auraient pu être en tant que recrue, mais il est excitant d’imaginer ce que sa deuxième saison pourrait produire.

Et, avec le minicamp des recrues des Bears terminé le week-end dernier et la liste ayant encore besoin de plusieurs ajouts, nous nous demandons si le groupe de recrues non repêchés de cette année pourrait livrer un autre Sanborn ou deux?

Rencontrons les candidats.

Joueur, Collège Position Hauteur Lester Tyson Bagent, Collège Shepherd QC 6-3 213 Micah Baskerville, LSU KG 6-2 215 Robert Burns, Connecticut Facebook 5-11 222 Macon Clark, Tulane BD 5-11 203 Aron Cruikshank, Rutgers WR 5-10 170 Jalen Harris, Arizona DE 6-5 257 Robert Haskins, USC LO 6-5 297 Gabriel Houy, Pittsburgh LO 6-6 325 Lorenz Metz, Cincinnati LO 6-9 330 Thyrick Pitts, Deleware WR 6-1 201 André Szmyt, Syracuse K 6-1 199 D’Anthony Jones, Houston DE 6-2 280 Josh Lugg, Notre-Dame LO 6-6 310 Bralen Trahan, Louisiane S 6-0 201

Chacun de ces enfants était un très bon joueur de football universitaire, mais évidemment aucun d’entre eux n’était génial, sinon ils n’auraient pas été repêchés.

Ce qu’ils ont tous en commun, c’est la vitesse et l’athlétisme de leurs postes, ainsi que la conviction des dépisteurs, des entraîneurs et du directeur général des Bears, Ryan Poles, qu’ils n’ont pas encore atteint leur plein potentiel.

En raison des besoins évidents des Bears en matière de pointe et de l’absence d’ajouts à la liste, que ce soit via l’agence libre ou le repêchage, les deux joueurs susceptibles de mériter le plus d’attention sont Harris et Jones.

Harris est particulièrement intéressant en raison de sa taille unique pour le poste et de ses lignées. Son père, Sean, était un secondeur des Bears de 1995 à 2000. En 56 matchs à Arizona, Harris a accumulé 26 plaqués pour la perte et 14 sacs tout en étant en fait plus connu pour son jeu contre la course que pour se précipiter sur le passeur.

Il est l’exemple classique d’une recherche d’athlètes capables d’améliorer considérablement leur production.

Jones est vraiment plus un type de corps défensif qu’un rusher de bord, mais il a terminé la saison dernière à Houston avec huit sacs, 13 ½ plaqués pour perte et cinq échappés forcés.

Les deux choses que j’ai le plus entendues à son sujet de la part des scouts étaient son incroyable ténacité et son attitude de bourreau de travail.

Les deux seront amusants à regarder pendant la pré-saison.

Il est impossible de noter les quatre plaqués offensifs du groupe tant qu’on ne les a pas vus jouer en pré-saison, mais il convient de noter qu’ils ont tous une grande taille et sont tous issus de programmes de qualité.

Le plus intrigant est Metz, qui n’a commencé à jouer au football qu’à l’âge de 18 ans et qui était déjà technicien chimiste en Allemagne. Il a en fait joué plus de garde que de tacle à Cincinnati. Plus de 45 ans à couvrir cette équipe, il est le plus gros ours que j’aie jamais vu.

Houy est un autre joueur de ligne qui mérite d’être surveillé en raison de toutes les cases des Polonais qu’il vérifie. Il a joué à la fois au tacle et à la garde à Pittsburgh, a été nommé dans l’équipe All-ACC All-Academic et a été un étudiant au tableau d’honneur élevé au lycée et un artiste de toutes les conférences de l’équipe de basket-ball en tant qu’athlète spécial.

Enfin, il y a le roi de tous les longs coups à Bagent. Oui, c’est un quart-arrière de Division II, mais c’est aussi un athlète incroyable en football et en basket-ball. Il détient le record du plus grand nombre de passes de touché dans toutes les divisions de la NCAA avec 159. En 2021, il a remporté le trophée Harlon Hill, décerné au joueur le plus précieux de D-II, après avoir lancé pour 5 000 verges et 53 touchés.

Maintenant, je n’ai jamais entendu parler de Shepherd College, mais ne négligez pas que Bagent a été invité à la moissonneuse-batteuse et au Senior Bowl, où son entraîneur-chef était le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy.

Des choses plus étranges se sont produites.