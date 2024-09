Quels adultes bénéficient du vaccin antipneumococcique ?

La plupart des adultes évitent les infections invasives à pneumocoques. Leur système immunitaire repousse les bactéries Streptococcus pneumoniae, également appelées pneumocoques, avant qu’elles ne puissent migrer au-delà du nez, des sinus ou de la gorge et provoquer de graves infections des poumons, de la circulation sanguine ou de la muqueuse du cerveau.

Cependant, chez certaines personnes, le pneumocoque est plus susceptible de se propager à d’autres parties du corps, entraînant des infections graves qui nécessitent une antibiothérapie intraveineuse ou intramusculaire. Ces maladies invasives à pneumocoque sont des infections potentiellement mortelles qui peuvent affecter le cerveau (méningite), les os (ostéomyélite), le sang (bactériémie) et les articulations (arthrite septique).

« Les maladies qui nous préoccupent, comme le pneumocoque, vous mèneront à l’hôpital ou à la tombe », explique le Dr Robert M. Jacobson, pédiatre à la Mayo Clinic. « Si vous vous rétablissez, vous pourriez souffrir d’un déficit auditif ou d’une paralysie. »

C’est pourquoi les professionnels de la santé recommandent le vaccin antipneumococcique aux adultes présentant les facteurs de risque suivants.

Maladie cardiaque chronique

Les personnes atteintes d’une maladie cardiaque chronique ont tendance à avoir des niveaux élevés de liquide dans leurs poumons, une circulation sanguine et lymphatique altérée et un plus grand stress sur la rate, qui joue un rôle important dans la filtration du sang et la lutte contre les infections.

« Cela rend plus difficile pour le corps de filtrer son sang et d’éliminer les bactéries », explique le Dr Jacobson.

Plus précisément, l’insuffisance cardiaque congestive et les valvulopathies augmentent de près de 10 fois le risque de développer une maladie pneumococcique invasive, comme la méningite ou la bactériémie. En revanche, la vaccination peut réduire de 22 % le risque de décès par pneumococcie.

Tabagisme et consommation excessive d’alcool

Le tabagisme et l’abus d’alcool sont considérés comme les facteurs de risque les plus évitables de maladie pneumococcique invasive.

Fumer peut endommager la muqueuse délicate des poumons, la rendant plus poreuse et permettant aux bactéries de pénétrer dans la circulation sanguine. De même, la consommation d’alcool à long terme peut altérer le système immunitaire ainsi que les voies respiratoires, ce qui rend plus difficile pour le système immunitaire d’éliminer les bactéries de l’organisme.

Maladie pulmonaire chronique

Tout comme le tabagisme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’emphysème et l’asthme peuvent tous endommager les tissus pulmonaires, ce qui augmente le risque de contamination bactérienne par le sang. Les personnes atteintes de ces maladies sont plus susceptibles d’être hospitalisées pour une maladie pneumococcique.

Diabète

Les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 sont près de six fois plus susceptibles de développer une maladie pneumococcique invasive que les personnes non diabétiques.

Le mécanisme par lequel le diabète augmente le risque de maladie pneumococcique invasive n’est pas entièrement compris. Cependant, les professionnels de la santé soupçonnent que le diabète peut augmenter le risque en affectant les petits vaisseaux sanguins. Comme les niveaux élevés de sucre dans le sang endommagent les petits vaisseaux dans tout le corps, de petites fuites deviennent plus probables, ce qui facilite la propagation des bactéries.

Fuites de liquide céphalo-rachidien

Le liquide céphalorachidien entoure le cerveau et la moelle épinière, servant de coussin et les protégeant des blessures. Ce liquide forme également une barrière qui empêche les bactéries et autres agents pathogènes de pénétrer dans le cerveau.

« Certaines parties de notre corps sont isolées, même de notre circulation sanguine », explique le Dr Jacobson. « Les bactéries présentes dans le sang ne peuvent pas atteindre le cerveau à moins que la barrière hémato-encéphalique ne soit brisée. »

Plusieurs couches de tissu contribuent à maintenir le liquide céphalorachidien à sa place. Cependant, certaines procédures médicales, certains problèmes de santé et certaines blessures peuvent perforer ces couches protectrices de tissu, permettant au liquide de s’écouler et aux bactéries de s’installer, augmentant ainsi le risque de méningite.

Implants cochléaires

Un implant cochléaire relie un émetteur externe derrière l’oreille à une électrode implantée chirurgicalement qui collecte les impulsions et les envoie au nerf auditif.

« L’implant crée un portail de liquide céphalo-rachidien, reliant la paroi de votre cerveau au monde extérieur », explique le Dr Jacobson.

Bien que cette procédure puisse avoir des effets bénéfiques sur votre vie, elle peut également augmenter votre risque de méningite. Cependant, en vous faisant vacciner contre le pneumocoque avant l’intervention d’implant cochléaire, vous pouvez réduire considérablement le risque de cette complication.

Immunité réduite

Plusieurs problèmes de santé et traitements médicaux peuvent réduire l’immunité, facilitant ainsi la propagation incontrôlée de bactéries comme le pneumocoque. Ces problèmes comprennent :

Maladie chronique du foie.

Maladie rénale chronique.

Virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Tout problème de santé traité avec des médicaments immunosuppresseurs.

Si vous savez que vous prendrez bientôt un médicament qui réduit l’efficacité de votre système immunitaire, voyez si vous pouvez vous faire vacciner à l’avance.

« L’efficacité du vaccin dépend de la réponse du système immunitaire », explique le Dr Jacobson.

En vous faisant vacciner pendant que votre système immunitaire est fort, vous avez de meilleures chances de développer une immunité contre le pneumocoque.

Apprenez-en davantage sur le vaccin antipneumococcique pour les personnes immunodéprimées.

Avoir 65 ans ou plus

Plus vous vieillissez, moins votre système immunitaire est robuste. Vous êtes également plus susceptible de souffrir d’un problème de santé, comme une maladie cardiaque ou le diabète, qui augmente également votre risque de contracter une maladie pneumococcique invasive.

Recommandations de vaccination

Les professionnels de la santé recommandent le vaccin antipneumococcique pour les adultes présentant un ou plusieurs des facteurs de risque mentionnés ci-dessus.

Calendrier de vaccination

Votre professionnel de la santé vous suggérera probablement de recevoir l’un des médicaments suivants :

Une dose unique de vaccin conjugué contre le pneumocoque, tel que le PCV20 ou le PCV21.

Une dose de PCV15 suivie d’une dose du vaccin polysaccharidique antipneumococcique (PPSV23) au moins un an plus tard.

Cependant, si vous devez bientôt subir une intervention, comme un implant cochléaire, votre professionnel de la santé peut vous recommander un calendrier différent pour vous assurer d’être entièrement vacciné au préalable. Vous pourriez recevoir la deuxième dose de PPSV23 dès huit semaines après votre première dose de PCV15.

Effets secondaires du vaccin

Les effets secondaires typiques comprennent une douleur au point d’injection. Vous pouvez également ressentir d’autres symptômes liés à la réaction de votre système immunitaire au vaccin. Il s’agit notamment de fatigue, de maux de tête et de douleurs musculaires et articulaires.